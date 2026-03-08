34分にマタがフリーキックを蹴ろうとした瞬間、現在のユナイテッド主将ブルーノがスマホを取り出してその瞬間を録画した。SNSで共有された動画では、マグワイアが「壁を越えるのか？」と問いかける声が聞こえ、フェルナンデスは自信満々に「ああ、間違いなく。彼はそうする」と応じている。

その予測は的中し、マタが得意のカーブをかけたシュートがゴール上隅に突き刺さると、歓喜の渦が巻き起こった。ブルーノが歓声を上げる中、マグワイアは「なんてこった！」と叫んだ。

ポルトガル人MFのブルーノは後日、友人マタについてこう語った。

「この男への信頼は揺るがない。ライブ配信していてもね」