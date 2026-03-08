Getty
ブルーノとマグワイア、マンチェスター・U元同僚の鮮やかなFKに反応
元スペイン代表のフアン・マタが所属するメルボルン・ビクトリーは、シドニーFC戦でフリーキックを決めた。
元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトたちが大型スクリーンで試合を観戦しており、ブルーノ・フェルナンデスとハリー。マグワイアはこの試合を熱心に観戦していた。マンチェスターとオーストラリアの距離にもかかわらず、選手たちの絆は強い。両選手はプレミアリーグで数シーズン共にプレーした後も、マタのキャリアを追っている。
34分にマタがフリーキックを蹴ろうとした瞬間、現在のユナイテッド主将ブルーノがスマホを取り出してその瞬間を録画した。SNSで共有された動画では、マグワイアが「壁を越えるのか？」と問いかける声が聞こえ、フェルナンデスは自信満々に「ああ、間違いなく。彼はそうする」と応じている。
その予測は的中し、マタが得意のカーブをかけたシュートがゴール上隅に突き刺さると、歓喜の渦が巻き起こった。ブルーノが歓声を上げる中、マグワイアは「なんてこった！」と叫んだ。
ポルトガル人MFのブルーノは後日、友人マタについてこう語った。
「この男への信頼は揺るがない。ライブ配信していてもね」
見事なシュートを決めた後、ブルーノはインスタグラムでその映像をフォロワーと共有し、イングランド代表DFをタグ付けした。
ブルーノは「あの位置からなら絶対に外さないって分かっていたよね@harrymaguire93？」とマグワイアをメンションして、マタのフリーキックを称賛した。
試合後、マタは古巣からの応援を知らされ、変わらぬ友情に喜びを表明した。満面の笑みを浮かべたベテランはこう語った。
「彼らを愛しているし、試合を見守ってくれるのがうれしい。次の試合ではブルーノが同じようなゴールを決めてくれることを願っている！」
マタのユナイテッドでのキャリアは2022年に幕を閉じた。8年間の在籍期間で285試合出場、51得点、44アシストを記録している。
「夢の劇場」オールド・トラフォードを去って以来、マタはガラタサライ、ヴィッセル神戸、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズを経て、現在はメルボルン・ビクトリーでプレーしている。その人気はマンチェスターだけに留まらず、元ガラタサライのチームメイトであるドリース・メルテンスは最近、マタのプレーをスタンドで観戦するため、わざわざオーストラリアを訪れたほどだ。
マタの鮮やかなプレーで1-0とリードしたものの、メルボルン・ビクトリーは勝利を掴めず、シドニー戦は2-2の引き分けに終わった。それでもワールドカップ優勝経験者は年齢を感じさせない活躍を続け、今シーズン20試合で4得点10アシストを記録。世界中を舞台にサッカー選手としての旅を歩み続けている。
