キャリック監督、マンチェスター・ユナイテッドが優勝争いする可能性に言及「否定できない」
クリスタル・パレス戦で激闘の末に手にした2-1の勝利は、マンチェスター・ユナイテッドの復活を改めて示すもので、得失点差でアストン・ヴィラを上回り3位に浮上した。
次節はニューカッスル・ユナイテッド戦を控えているなか、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルとの差は依然として13ポイントと大きく開いている。
それでもマイケル・キャリック監督は奇跡の可能性を完全に否定しない。 暫定監督は、不利にもかかわらず、チームの絶好調ぶりから、シーズン終盤の数カ月で何だって起こり得ると確信している。
「サッカーでは何事も不可能とは言えないが、現実的に現状を認識しなければならない」とキャリック監督は優勝争いについて問われて語った。
「我々はただ試合に勝ち続け、様子を見るしかない。現在上位には2つの素晴らしいチームが存在する。我々の周囲にも非常に優れたチームがひしめいている。 我々は好調を維持しているが、決して浮かれることはない。当然ながら現実的に考えている。優勝するには多くの試合に勝利しなければならない」
キャリック監督の就任後、ユナイテッドは7試合で6勝を記録し、この期間におけるリーグ最高の成績を誇っている。盛り上がる期待にもかかわらず、監督は地に足をつけた姿勢を貫く決意だ。
「サッカーは結果を出すのが難しいゲームだ」と浮かれている様子は一切ない。
「（調子の低下を）警戒するというより、今この瞬間を生き、地に足をつけ、試合に勝つために必要なことを理解し続けることだ。我々は浮かれることはない。自信を糧とし、連勝が続くのは難しいと理解しなければならない。我々はさらなる勝利を渇望しており、この流れを可能な限り長く持続させ、一貫性を保つよう努める必要がある」
キャリック監督の手腕は、同指揮官の長期的な将来に関する憶測の嵐を必然的に巻き起こした。
当初はユナイテッドという船を安定させるために招かれたが、その戦術的洞察力と選手管理能力から、多くの関係者が彼を正式な監督職を委ねるべきだと提案しており、この意見はロッカールーム内でも共有されていると報じられている。
クラブ上層部が次の動きを検討する中、キャリック監督はピッチに集中し続けているが、自身の雇用状況に関する質問が毎週の儀式になりつつあることを笑いながら認めた。
「これは毎週の恒例行事になりそうだね。当然ながらこの状況から逃れることはできない。正直なところ、これについて私が言えることはないんだ。私はここにいることが大好きだ。 今の仕事を心から楽しんでいる。最初から言っているが、短期的な解決策や安易な選択はしない。勝利が助けになるし、選手たちはその点で素晴らしい働きをしている。最終的にどうなるかは見守るしかない。現時点でそれ以上のことは、本当にあまりお伝えできないんだ」
オールド・トラフォードでのリヴァプール戦やアストン・ヴィラ戦といった大一番が控える中、チェルシーとのアウェイマッチも目前に迫っており、安息の時間はない。
タイトル争いが現在の快進撃にロマンチックな背景を添えているとはいえ、UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得が最優先課題であることはキャリック監督も十分認識している。わずか2カ月前には崩壊寸前だったチームが、指揮官の指導のもとでアイデンティティと精神力を取り戻している。
キャリック監督は「驚きという言葉は使わない。常に勝利を目指している。困難は理解しつつも、先を見過ぎないことだ。どの試合にも勝機はある」と語った。
「（シーズン序盤に）可能性について先走って考えることはなかった。 まずは迅速に作業に取り掛かり、実践に移すこと。選手たちに公平に向き合い、次の試合に臨むための適切な情報とバランスを提供することが最優先だった。一部の選手は以前から知っていたが、今では全員を理解している。本当に良い集団だ。才能や能力の面で、選手たちはできることを示してくれた。 そしてそこには、良い習慣や行動、互いを気遣う姿勢といったバランスがある。時には本当に踏ん張り、その良い精神とチームスピリットを示す必要がある。今の選手たちをこれ以上ないほど高く評価している。」
