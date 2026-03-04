キャリック監督、マンチェスター・ユナイテッドが優勝争いする可能性に言及「否定できない」

「サッカーでは何事も不可能とは言えないが、現実的に現状を認識しなければならない」とキャリック監督は優勝争いについて問われて語った。

「我々はただ試合に勝ち続け、様子を見るしかない。現在上位には2つの素晴らしいチームが存在する。我々の周囲にも非常に優れたチームがひしめいている。 我々は好調を維持しているが、決して浮かれることはない。当然ながら現実的に考えている。優勝するには多くの試合に勝利しなければならない」

キャリック監督の就任後、ユナイテッドは7試合で6勝を記録し、この期間におけるリーグ最高の成績を誇っている。盛り上がる期待にもかかわらず、監督は地に足をつけた姿勢を貫く決意だ。

「サッカーは結果を出すのが難しいゲームだ」と浮かれている様子は一切ない。

「（調子の低下を）警戒するというより、今この瞬間を生き、地に足をつけ、試合に勝つために必要なことを理解し続けることだ。我々は浮かれることはない。自信を糧とし、連勝が続くのは難しいと理解しなければならない。我々はさらなる勝利を渇望しており、この流れを可能な限り長く持続させ、一貫性を保つよう努める必要がある」