2026年ワールドカップユニフォーム：アルゼンチン、ドイツ、メキシコ、スペインなど主要チームのユニフォームが公開

世界中の多くの人々にとって冬が訪れつつある今、サッカーの夏を夢見るばかりだ。2026年ワールドカップが6月11日に開幕するまであと少し。アメリカ、メキシコ、カナダが史上最高の大会開催を目指す中、どうかお待ちください。

リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は、2022年カタール大会で獲得したワールドカップ優勝タイトルの防衛を目指す。リオネル・メッシらアルゼンチン代表が念願のトロフィーを手にしたこの大会は、同国にとって3度目のワールドカップ制覇となった。

大会を前に、アディダス、ナイキ、プーマなど主要ブランドが新ユニフォームを発表し、ピッチに新たな風を吹き込む。 2025年11月5日、アディダスはドイツ（前回優勝国）、スペイン、ベルギー、共同開催国メキシコなど22カ国のホームユニフォームを発表。各国の歴史的アイデンティティと伝統を融合させ、モダンで未来志向の美学で表現したコレクションとなっている。

adidas

大胆なデザインのユニフォームは、各国のアイデンティティを象徴するカラーとパターンを通じて、その国の魂を反映しています。豊かな歴史から有名な景観、伝統的な建築様式、そして象徴的な過去のユニフォームデザインまで、各ユニフォームはファンが自国への共通の情熱で結ばれることを目指しています。

PUMAも2025年12月4日に追随し、ポルトガル、オーストリア、チェコ、アイスランド、スイスのユニフォームを発表。アイデンティティと伝統を探求したその見事なデザインに我々は心を奪われた。

自宅で観戦するにせよ、友人と観戦パーティーを開くにせよ、あるいは現地でワールドカップを観戦しに行くにせよ、その場にふさわしい装いが必要です。GOALが全ラインナップを徹底解説。ビッグトーナメントに向けて、あなたも完全装備を整えましょう：

