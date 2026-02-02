Goal.com
2026年ワールドカップユニフォーム：アルゼンチン、ドイツ、メキシコ、スペインなど主要チームのユニフォームが公開

サッカーの夏に間に合うように、チームを応援しよう

世界中の多くの人々にとって冬が訪れつつある今、サッカーの夏を夢見るばかりだ。2026年ワールドカップが6月11日に開幕するまであと少し。アメリカ、メキシコ、カナダが史上最高の大会開催を目指す中、どうかお待ちください。

Fanaticsで2026年ワールドカップ公式キットを購入

リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は、2022年カタール大会で獲得したワールドカップ優勝タイトルの防衛を目指す。リオネル・メッシらアルゼンチン代表が念願のトロフィーを手にしたこの大会は、同国にとって3度目のワールドカップ制覇となった。

大会を前に、アディダス、ナイキ、プーマなど主要ブランドが新ユニフォームを発表し、ピッチに新たな風を吹き込む。 2025年11月5日、アディダスはドイツ（前回優勝国）、スペイン、ベルギー、共同開催国メキシコなど22カ国のホームユニフォームを発表。各国の歴史的アイデンティティと伝統を融合させ、モダンで未来志向の美学で表現したコレクションとなっている。

adidas WC kits adidas

大胆なデザインのユニフォームは、各国のアイデンティティを象徴するカラーとパターンを通じて、その国の魂を反映しています。豊かな歴史から有名な景観、伝統的な建築様式、そして象徴的な過去のユニフォームデザインまで、各ユニフォームはファンが自国への共通の情熱で結ばれることを目指しています。

PUMAも2025年12月4日に追随し、ポルトガル、オーストリア、チェコ、アイスランド、スイスのユニフォームを発表。アイデンティティと伝統を探求したその見事なデザインに我々は心を奪われた。

自宅で観戦するにせよ、友人と観戦パーティーを開くにせよ、あるいは現地でワールドカップを観戦しに行くにせよ、その場にふさわしい装いが必要です。GOALが全ラインナップを徹底解説。ビッグトーナメントに向けて、あなたも完全装備を整えましょう：

ショップ：ワールドカップ2026公式ユニフォーム

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    アルジェリア I ホーム

    アルジェリアの砂漠の砂丘に着想を得たホームユニフォームは、ベージュと白のダイナミックなストライプグラフィックを特徴とし、ネックラインと肩には鮮やかなグリーンが施されています。この波打つ砂丘を表現したデザインは、チームと故郷を結びつける象徴であり、首の後ろにはアラビア語で「アルジェリア」の文字が刻まれています。

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    アルゼンチン I ホーム

    伝統的なアルゼンチンの縦縞、スカイブルーと白が変幻自在な姿に。独自の3色グラデーション効果で、過去3回のワールドカップ優勝ユニフォーム（1978年、1986年、2022年）の青色を継承。背中の首元には特注の「1896」の刻印が施され、AFA（アルゼンチンサッカー協会）の創立年を称える。

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    ベルギー I ホーム

    ベルギー代表のホームユニフォームは、国内の建築物に多く見られるゴシック様式のステンドグラスから着想を得ています。男子代表「レッドデビルズ」、女子代表「レッドフレイムズ」の愛称を象徴するアイコンが、ユニフォームの赤地にこのスタイルで繰り返し配置されています。肩と袖口の縁取りは、国旗の色を反映した黒と黄色のディテールで仕上げられています。

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    チリ I ホーム

    チリの国鳥であるコンドルが、ホームユニフォームの主役を飾る。伝統的な赤を基調に、全面プリントの模様が鳥の羽を思わせる。首の後ろには、特注のサインオフアイコンとしてコンドルが再び登場する。

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    コロンビア I ホーム

    コロンビア代表ホームユニフォームは、幻想的な要素と現実的な環境を融合させる芸術様式「マジカルリアリズム」に着想を得ており、黄色い蝶々で表現されることが多い。青のショーツと赤のソックスと組み合わせることで、紛れもないコロンビアらしさを醸し出している

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    コスタリカ I ホーム

    コスタリカ代表ホームユニフォームは、赤、青、ピンクの葉、オオハシ、笑顔などの要素を用いた鮮やかな全面繰り返しグラフィックプリントが特徴で、「プラ・ビダ」を称えるビジュアルが施されています。ユニフォームの首後ろ全体に刻まれたこの言葉は、楽観主義、感謝、満足、そして自然との調和ある生活を意味する、深く根付いた国民的姿勢です。コスタリカ人が誇りとするその姿勢を体現しています。

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    ドイツ I ホーム

    ドイツ代表の過去の栄光を称え、ホームユニフォームは同国を代表する象徴的なユニフォームの数々に敬意を表しています。繰り返されるダイヤモンド形状とシェブロン模様は、2014年ワールドカップ優勝ユニフォームを含む過去のユニフォームの象徴的なグラフィックから着想を得ています。

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    ハンガリー I ホーム

    ハンガリーのホームユニフォームは、同国伝統の濃い赤を基調とし、ハンガリー国旗の色を表す白と緑の要素を組み合わせたデザインです。ユニフォームにはハンガリーサッカー連盟創立125周年を記念する特別な記念ロゴが施され、国章と連盟ロゴはそれぞれ胸の中央上部と右側に配置されています。首の後ろには「Magyarország」（ハンガリー）の文字がデザインを締めくくっています。

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    イタリア I ホーム

    伝統と革新が融合したイタリア代表ホームユニフォーム。イタリアサッカーの豊かな歴史に着想を得た大胆なデザインで、イタリアサッカー連盟の真髄を称えます。背中の襟元には、代表チームの愛称でありユニフォームの色である「アズーラ（青）」を意味する文字が金色で刻まれています。

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    日本 I ホーム

    日本のホームユニフォームのクラシックなブルーは、空と海が交わる日本の地平線に見られる有名な霞を反映した、アッシュブルーの直線的なディテールを伴う抽象的なグラフィックで表現されています。日本国旗は首の後ろに誇らしげにサインオフとして配置されています。

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    メキシコ I ホーム

    メキシコ代表の新ユニフォームは、伝統と未来が融合した一着。このジャージーは、迫りくるFIFAワールドカップで世代を超えたサポーターを結びつけるエネルギーと誇りを体現する。サッカーに生き、サッカーに息づく一国の揺るぎない支援を称え、共有される一瞬一瞬がメキシコの魂を映し出す。 首の後ろには「SOMOS MÉXICO（我らはメキシコ）」の文字が刻まれ、メキシコ精神を象徴する結束と情熱を表しています。

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    北アイルランド I ホーム

    北アイルランド代表ホームユニフォームは、ティールとグリーンのベースに、同国の建築物のダイナミックなラインから着想を得た抽象的なグラフィックがアクセントとして配され、サポーターと選手を国の中心へと繋ぎます。

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    ペルー I ホーム

    ペルーの3つの地形要素——海岸線、高地、熱帯雨林——に着想を得た赤のサッシュが、ペルー代表ホームユニフォームの白地に大胆な全体グラフィックプリントとして誇らしげに配されています。このプリントは抽象的な線画を用いて制作され、海岸線を象徴するペンギンや熱帯雨林を象徴する森林の葉など、各景観を表すシンボルを形成しています。背中の首元には同様のグラフィックフォントスタイルで「PERU」のサインオフが施されています。

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    ポルトガル I ホーム

    ポルトガル代表ホームユニフォームは、海の力と世界舞台で国を駆り立てる情熱を表現するためにデザインされました。象徴的な赤のベースに波をモチーフにしたディテールと緑のアクセントが施され、この国の海洋国家としてのルーツと、果てしなく恐れを知らない精神を視覚的に表現しています。

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    カタール I ホーム

    カタール国旗の白と赤茶色の部分を分けるジグザグラインを称えるデザインで、赤茶色のホームキットにはシャツ中央に走る一連の濃い鋸歯状のラインがアクセントとなり、首の後ろにはアラビア語で「カタール」の文字がサインオフとして組み込まれている。

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    サウジアラビア I ホーム

    サウジアラビア代表ホームユニフォームは、国内に見られる精巧な装飾が施された門扉に着想を得た、紫と濃緑の全体プリントが特徴。地域のラベンダー畑から借用した鮮やかなディテールが施されています。深緑のベースに映えるこの印象的なデザインは、国を象徴する愛されるモチーフであるハヤブサとヤシの木にもインスピレーションを得ていますが、幾何学模様と組み合わせることでモダンな美学を創出しています。

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    スコットランド I ホーム

    スコットランドのホームユニフォームでは、スコットランドの国旗に描かれる伝統的な塩十字が、定番のホームユニフォームブルーに深みのある青の繰り返しパターンとして中央に配されています。塩十字のグラフィックは、首の後ろ部分にもサインオフのディテールとして施されています。

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    スペイン I ホーム

    スペイン代表の2026年ワールドカップホームユニフォームは、シンプルなピンストライプ仕様。赤を基調に、国旗とエンブレムをモチーフにした黄色の縦縞が繰り返される。選手たちは背中の襟元に「ESPANA」の文字を刻み、国の魂を背負って戦う。

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    スウェーデン I ホーム

    スウェーデン代表ユニフォームの伝統的な黄と青の配色に現代的なアレンジを加え、同国の70年代を称えるデザイン。 生地に組み込まれた同系色のグラフィックは、当時ジーンズや伝統的なスウェーデン民族衣装によく見られた人気の花柄ステッチに着想を得ています。ノスタルジーを基調としたこのユニフォームは、新鮮でありながら親しみやすい美学でファンのルーツを称え、首元裏には現代的なタイポグラフィーで「スヴェリエ（Sverige）」―英語でスウェーデン―の文字が刻まれています。

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    アラブ首長国連邦 I ホーム

    アラブ首長国連邦のユニフォームは、白を基調とした爽やかなデザインに、赤のアクセントと肩から腕にかけて施された独特のグレーのグラフィックが活気を与えています。幾何学模様は、連盟の紋章に見られる盾の形から視覚的なヒントを得ています

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    ウクライナ I ホーム

    ウクライナ代表ホームユニフォームは、同国の豊かな遺産と伝統へのオマージュです。伝統的な鮮やかな黄色と青のキットには、シャツに組み込まれた淡い黄色の繊細な繰り返し模様が施されており、このパターンはウクライナの国章に見られる形状や要素から着想を得ています。背中の首元には「Україна」（ウクライナ語でウクライナを意味する）のサインオフがデザインを完成させています。

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    ベネズエラ I ホーム

    ベネズエラ代表ユニフォームのボルドーレッドが、テプイ山脈の地形と形状に着想を得た全面抽象プリントで躍動感あふれるデザインに。背中の首元には金色の「LA VINOTINTO」の文字が刻まれ、これはサッカー連盟の正式名称である。

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    ウェールズ I ホーム

    ウェールズのホームキットを象徴する赤のベースカラーが再解釈され、ダークグリーン、赤、白の横縞デザインが導入。中央の緑の縞には、国名「CYMRU」の公式ウェールズ語訳がかすかに浮かび上がる。 首の後ろには、チームのモットー「Gorau Chwarae Cyd Chwarae」（「最高のプレーはチームプレー」）が再び配置されています。

