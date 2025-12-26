岡山のサッカー文化を前進させたシーズン。臙脂色の雉がJ1元年で醸成した“うねり”

岡山のサッカー文化を、確実に前進させた1年だった。

川崎製鉄水島サッカー部のOBたちが結成した「リバーフリーキッカーズ」が母体となり誕生してから22年目。J1リーグを初めて戦うファジアーノ岡山に、岡山の街は大きな関心を寄せ続けた。

開幕前にはシーズンパスが完売し、ファンクラブ会員数やユニフォーム販売枚数もかつてないほど増加。スポンサー収入も倍増し、2025年の営業収益は5カ月の段階で前年に迫る数字を記録した。

チームは注目度の高さを原動力に躍動する。第1節で京都サンガF.C.に勝利。ハイプレスと縦に速い攻撃といったJ1昇格を成し遂げたスタイルを全面に出し、満員のスタジアムで歴史的な1勝を挙げた。その後、開幕から10試合で5勝2分3敗と勝ち越し、ホームゲームでは6試合負けなしを記録。

特にオリジナル10として日本サッカーを牽引してきた横浜F・マリノスをホームでの初対戦で撃破したことは、岡山県民に大きなインパクトを与えた。夕方のテレビニュースで一斉にお茶の間に報じられると、関心が薄い人も、「あのマリノスに勝ったのか」と驚くほど話題になった。

未踏の地だったJ1に対して臆するのではなく、自分たちを「20番目のスタート」（木山隆之監督）と位置付け、「最強のチャレンジャー」として勇敢に立ち向かっていく。共通認識を深めたチームはスタートダッシュに成功し、ピッチ内外にあった「初めてのJ1で自分たちはやれるのか」という不安を力強く吹き飛ばした。

絶対的なボランチのMF藤田息吹も、序盤戦の戦いで大きな手応えを得ていた。

「開幕前はここまで行けると思っていなくて。本当に厳しい試合になるだろうとイメージしていました。自分は（松本）山雅（FC）でJ2を優勝して、2019年にJ1を戦いましたが、当時は1年で降格した。そういう経験があったので、すごく厳しいシーズンになると思っていました。でも、序盤戦は特にホームで勝てて、その後は広島に対してJ1でのアウェイ初勝利ができて、その辺りからホームでもアウェイでも自分たちの戦いができるんじゃないかなという手応えを持てるようになりました」