【選手採点：マンチェスター・U】絶好調ヴィラとの敗戦試合でブルーノ負傷の痛手も…ヨロは2失点関与 | プレミアリーグ

21日のプレミアリーグ第17節で公式戦9連勝と勢いに乗るアストン・ヴィラとのアウェイ戦を迎えたマンチェスター・ユナイテッド。マテウス・クーニャが一時同点となるゴールを決めたが、モーガン・ロジャーズにビューティフルな2発を許し、1-2で競り負けた。

そんなマンチェスター・Uは2試合勝利なしの足踏みとなったが、大黒柱のブルーノ・フェルナンデスもハムストリングを痛めたか、前半のみのプレーでピッチを後に。『GOAL』はマンチェスター・Uの出場選手、そして監督を採点する。