Man Utd Aston Villa GFXGOAL
Chris Burton

【選手採点：マンチェスター・U】絶好調ヴィラとの敗戦試合でブルーノ負傷の痛手も…ヨロは2失点関与 | プレミアリーグ

【欧州・海外サッカー 特集】マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグで敗戦。選手、監督の評価は？

21日のプレミアリーグ第17節で公式戦9連勝と勢いに乗るアストン・ヴィラとのアウェイ戦を迎えたマンチェスター・ユナイテッド。マテウス・クーニャが一時同点となるゴールを決めたが、モーガン・ロジャーズにビューティフルな2発を許し、1-2で競り負けた。

そんなマンチェスター・Uは2試合勝利なしの足踏みとなったが、大黒柱のブルーノ・フェルナンデスもハムストリングを痛めたか、前半のみのプレーでピッチを後に。『GOAL』はマンチェスター・Uの出場選手、そして監督を採点する。

  • Leny Yoro Morgan Rogers Manchester United Aston Villa 2025-26Getty

    GK＆DF

    センヌ・ラメンス（6/10）

    序盤にマッギンのシュートをうまく防ぐなどしたが、ロジャーズに2ゴールを許す。

    レニー・ヨロ（4/10）

    1失点目はロジャーズに最も容易く振り切られてのもの。2失点目に関しても寄せ切れず。

    エイデン・ヘヴン（6/10）

    この10代は選手はまだ成長過程だが、前半にいくつかブロックで阻み、ワトキンスの挑戦にも立ち向かった。

    ルーク・ショー（5/10）

    ロジャーズの魔法がかったプレーにスペースを与えすぎる周りに苛立ちも。

  • Bruno Fernandes Manchester United Aston Villa 2025-26Getty

    MF

    ディオゴ・ダロト（5/10）

    2失点目に繋がったティーレマンスのクロスを防げず。攻撃面でもチームとして期待したほど絡んでいけなかった。

    マヌエル・ウガルテ（4/10）

    背後のスペースに流れ込むロジャーズを捕まえ切れず、ボール保持の展開でもやや雑さも。後半にデビュー戦のフレッチャーと交代。

    ブルーノ・フェルナンデス（5/10）

    前半中盤にハムストリングを痛め、チームにとって新たな悩みに。ハーフタイムでピッチを後にした。

    パトリック・ドルグ（5/10）

    一時同点となるゴールに高い位置からのプレスで絡んだが、ボールを持ったときにもたつくなど、自信を欠くプレーもちらほら。

  • Matheus Cunha Manchester United Aston Villa 2025Getty

    FW

    メイソン・マウント（6/10）

    中盤の深いポジションに落ちてプレーするシーンも。これが主導権を握る流れに繋がったが、シュート精度が上がってこなかった。

    マテウス・クーニャ（6/10）

    惜しいシュートシーンもあったなかで、前半終了間際に同点ゴール。だが、後半のチャンスを仕留め切れず。

    ベンヤミン・シェシュコ（5/10）

    最前線を任され、マルティネスとの1対1では交わしにかかったが、もっとゴールを狙っていくべきだった。

  • Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty

    途中出場選手＆監督

    リサンドロ・マルティネス（6/10）

    ハーフタイムから出場し、チームがボールを持てば、中盤として立ち回り、ミドルを放つシーンも。

    ジョシュア・ザークツィー（6/10）

    巧みなビルドアッププレーに絡んだものの、ゴールを狙うチャンスに繋がらないなど、突破口とはならず。

    ジャック・フレッチャー（6/10）

    クラブOBであるフレッチャーの息子がプレミアリーグデビュー。

    シェイ・レイシー (N/A)

    終盤にデビュー。積極果敢にゴールを狙っていく姿勢も。

    ルベン・アモリム監督（6/10）

    最終的に何も手に入れられず、長期間にわたってブルーノ・フェルナンデスを失いうるアクシデントも。キャプテンの状態については気がかりだ。

