【選手採点：マンチェスター・U】絶好調ヴィラとの敗戦試合でブルーノ負傷の痛手も…ヨロは2失点関与 | プレミアリーグ

21日のプレミアリーグ第17節で公式戦9連勝と勢いに乗るアストン・ヴィラとのアウェイ戦を迎えたマンチェスター・ユナイテッド。マテウス・クーニャが一時同点となるゴールを決めたが、モーガン・ロジャーズにビューティフルな2発を許し、1-2で競り負けた。
そんなマンチェスター・Uは2試合勝利なしの足踏みとなったが、大黒柱のブルーノ・フェルナンデスもハムストリングを痛めたか、前半のみのプレーでピッチを後に。『GOAL』はマンチェスター・Uの出場選手、そして監督を採点する。
センヌ・ラメンス（6/10）
序盤にマッギンのシュートをうまく防ぐなどしたが、ロジャーズに2ゴールを許す。
レニー・ヨロ（4/10）
1失点目はロジャーズに最も容易く振り切られてのもの。2失点目に関しても寄せ切れず。
エイデン・ヘヴン（6/10）
この10代は選手はまだ成長過程だが、前半にいくつかブロックで阻み、ワトキンスの挑戦にも立ち向かった。
ルーク・ショー（5/10）
ロジャーズの魔法がかったプレーにスペースを与えすぎる周りに苛立ちも。
ディオゴ・ダロト（5/10）
2失点目に繋がったティーレマンスのクロスを防げず。攻撃面でもチームとして期待したほど絡んでいけなかった。
マヌエル・ウガルテ（4/10）
背後のスペースに流れ込むロジャーズを捕まえ切れず、ボール保持の展開でもやや雑さも。後半にデビュー戦のフレッチャーと交代。
ブルーノ・フェルナンデス（5/10）
前半中盤にハムストリングを痛め、チームにとって新たな悩みに。ハーフタイムでピッチを後にした。
パトリック・ドルグ（5/10）
一時同点となるゴールに高い位置からのプレスで絡んだが、ボールを持ったときにもたつくなど、自信を欠くプレーもちらほら。
メイソン・マウント（6/10）
中盤の深いポジションに落ちてプレーするシーンも。これが主導権を握る流れに繋がったが、シュート精度が上がってこなかった。
マテウス・クーニャ（6/10）
惜しいシュートシーンもあったなかで、前半終了間際に同点ゴール。だが、後半のチャンスを仕留め切れず。
ベンヤミン・シェシュコ（5/10）
最前線を任され、マルティネスとの1対1では交わしにかかったが、もっとゴールを狙っていくべきだった。
リサンドロ・マルティネス（6/10）
ハーフタイムから出場し、チームがボールを持てば、中盤として立ち回り、ミドルを放つシーンも。
ジョシュア・ザークツィー（6/10）
巧みなビルドアッププレーに絡んだものの、ゴールを狙うチャンスに繋がらないなど、突破口とはならず。
ジャック・フレッチャー（6/10）
クラブOBであるフレッチャーの息子がプレミアリーグデビュー。
シェイ・レイシー (N/A)
終盤にデビュー。積極果敢にゴールを狙っていく姿勢も。
ルベン・アモリム監督（6/10）
最終的に何も手に入れられず、長期間にわたってブルーノ・フェルナンデスを失いうるアクシデントも。キャプテンの状態については気がかりだ。