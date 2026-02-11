「1年半もの間、不安に苛まれてきた」―バルセロナのロナルド・アラウホ、サッカー離脱後のうつ病との闘いを明かす

11月、バルセロナはアラウホにトップチームからの「無期限の離脱」を許可した。当時クラブは、チェルシー戦で退場処分を受けた直後の突然の離脱について「個人的な事情」を理由としていた。

後に明らかになったところでは、26歳の選手はカタルーニャを離れて精神的な旅に出かけ、心の癒やしを求めていた。アラウホはイスラエルへ渡り、エルサレムで数週間を過ごし、エリートサッカーの絶え間ないプレッシャーから距離を置き、信仰との再接続を図った。この旅はハンス・フリック監督とデコスポーツディレクターの承認を得ており、チームの守備陣が苦境にあった時期に、スポーツ上の必要性よりも選手のウェルビーイングを優先した判断だった。

このディフェンダーは1月にクラブ本拠地へ復帰。復帰プロセスは段階的に進められ、単独トレーニングを経てグループ練習に合流、最終的にエルチェ戦でのリーグ戦出場を果たした。