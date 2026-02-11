Getty Images Sport
「1年半もの間、不安に苛まれてきた」―バルセロナのロナルド・アラウホ、サッカー離脱後のうつ病との闘いを明かす
衝撃的な退場後のエルサレムへの精神的退避
11月、バルセロナはアラウホにトップチームからの「無期限の離脱」を許可した。当時クラブは、チェルシー戦で退場処分を受けた直後の突然の離脱について「個人的な事情」を理由としていた。
後に明らかになったところでは、26歳の選手はカタルーニャを離れて精神的な旅に出かけ、心の癒やしを求めていた。アラウホはイスラエルへ渡り、エルサレムで数週間を過ごし、エリートサッカーの絶え間ないプレッシャーから距離を置き、信仰との再接続を図った。この旅はハンス・フリック監督とデコスポーツディレクターの承認を得ており、チームの守備陣が苦境にあった時期に、スポーツ上の必要性よりも選手のウェルビーイングを優先した判断だった。
このディフェンダーは1月にクラブ本拠地へ復帰。復帰プロセスは段階的に進められ、単独トレーニングを経てグループ練習に合流、最終的にエルチェ戦でのリーグ戦出場を果たした。
「痛みに耐えながらプレーするのは、自分を蝕んでいく」―アラウージョ
復帰後初めて口を開いたアラウホは、休養前から長く抱えていた心の闇について率直かつ感情的な内面を明かした。ムンド・デポルティボ紙のインタビューで、このセンターバックは18ヶ月間症状を隠しながら、ファンが愛するタフなディフェンダーの表向きの姿を保とうとしていたと認めた。
「1年半もの間、不安と向き合い、それがうつ病へと発展した。そんな状態でプレーしていた」と彼は語った。「それは助けにならない。ピッチでは本当の自分を感じられないからだ」 自分の価値やピッチで貢献できることは分かっている。体調が悪い時、何かがおかしいと気づいた。その日、専門家の助けとクラブの支援が必要だと悟ったんだ」
彼は自身の文化的背景と、サッカーにしばしば伴う男らしさの概念が弱さを認めることを困難にしていたと説明し、こう付け加えた。「強くなろうとするんだ。おそらく自分のルーツや出身地のせいだろう。前に進もうとするけど、自分は大丈夫じゃないと感じていた。スポーツだけでなく、家族や私生活でもね」 自分らしくない感覚に襲われ、その時初めて気づいたんだ。『何かがおかしい。声を上げて助けを求めなければ』と。僕は全てを内に秘めるタイプだが、同時に理解すべきだったのは、専門家の存在だ。彼らは支援の手を差し伸べ、特定の状況に対処する方法を教えてくれる…回復するためには、自分の異変を声に出して伝える必要があったんだ」
ソーシャルメディア上の虐待と限界点
数か月間、心の葛藤がくすぶり続けていたが、限界点は11月に訪れた。チェルシー戦での退場処分後に浴びせられた非難——これは前シーズンのPSG戦での物議を醸した退場を彷彿とさせる瞬間だった——は、プロとしての批判から卑劣な個人攻撃へとエスカレートした。
アラウホは現代サッカー選手の非人間化を指摘し、世間のコメントがもたらす人的代償を人々が忘れがちだと述べた。「結局のところ、私たちは単なるサッカー選手以上の存在です。全てが金や名声のためではない」と彼は主張した。「ピッチ上の出来事によって私たちも苦しむ。この仕事ができるのは幸運だが、その背後には人間がいて、感情がある」
ウルグアイ人選手にとって最も痛ましいのは、虐待が家族に与えた影響を目の当たりにすることだった。彼が引退を決意した、胸が張り裂けるような瞬間を具体的に語った。「ある日、妻とマテ茶を飲んでいた時のことだ。彼女がスマホを見ながら表情を変え、涙を流すのを見た」と回想する。「何を見たのか尋ねると... 『人の悪意が理解できない。娘たちの死を願っているのよ』と彼女は言った」
「別人」が帰ってきた
専門家の助けを求め、エルサレムで必要な休息期間を経て、アラウージョは暗闇から抜け出し、人生とサッカーに対する新たな視点を得たと確信している。ピッチ復帰後、コパ・デル・レイでの得点が早くもその証となったが、彼にとって最大の勝利は心の明晰さだ。
「最悪の時期は過ぎたと考えている。どん底を経験した。今は準備万端で、素晴らしい専門家たちと協力し、次に訪れるものに向き合う覚悟ができている」と彼は語った。
「バルセロナは私の故郷だ。この街が私の家であり、クラブが私の家だ。プロとしてのキャリアのほとんどをここで過ごしてきた。クラブとサポーターに大切にされていると感じ、非常に居心地が良い。 そして、異なる視点から物事を見直し、自分の能力——つまりプレーすること——を示すことを心から楽しみにしている。現実世界と仮想世界の二つがあることは理解している。現実世界では、ファンやバルササポーター、クラブの支援を感じている。それは非常に重要だ。ここで成功し、皆が望む重要なタイトルを勝ち取ることに、本当に意欲を燃やしている」
GOAL-eによる自動翻訳
