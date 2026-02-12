降格の危機が迫る中、フォレストは史上最悪のシーズンにおいて4人目の監督を任命するという歴史的決断を下そうとしている。ダイチ監督の退任にファンは驚きも衝撃も感じておらず、本人自身も任期が終わりを迎えたことを悟っていたようだ。

「オーナー（エヴァンゲロス・マリナキス）は間違いなく私に対して公平だった。この状況において公平だった」と54歳の監督は最後の試合後記者会見で語った。「オーナーが変更を望むなら、それはオーナーの判断だ。それが今のサッカーの現実であり、ただそれだけのことだ。

私が言いたいのは、オーナーはオーナーだということだ。彼らは前触れもなく突然決断を下す。そういうものなのだ。 私は現実主義者だ。ここ数試合で周囲の騒ぎが劇的に変わったことは理解している。決してひどい成績ではないのに苛立ちを覚える。だがそれでも現代サッカーのあり方だ。要求は高い。おそらくこの2年で大きく変化した。要求はますます高まり続けている」

ダイチにとって、これほど短期間で低迷の底に沈んだことは個人的に痛手だっただろう。彼はフォレストに未練を残していた。1980年代後半に伝説のブライアン・クラフの下でアカデミー選手として育ち、指揮官として成功を収めるための理想的な補佐役——クラブ通算400試合以上を共に戦ったカルト的な英雄、イアン・ウォーンとスティーブ・ストーン——を得ていたのだ。

「このクラブを大切に思っている。それは明確に示してきた。私は懸命に働いている」とダイチはウルブズ戦後に付け加えた。とはいえ、それが彼がこの職に適任だったことを意味するわけではない。フォレストは究極の屈辱を避けるため、再び指揮官交代を余儀なくされた。しかし、フォレストの窮状を責められるべきはダイチだけではない。