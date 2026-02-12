Goal.com
ライブ
Edu to blame for Forest mess.jpgGetty/GOAL
James Westwood

1シーズンで4人の監督交代?! ショーン・ダイチの解任はノッティンガム・フォレスト衰退の新たな展開だが、降格への許しがたい転落の最大の責任は元アーセナルのエドゥにある

さて、これで決着です！ ショーン・ダイチ監督率いるノッティンガム・フォレストの時代は、わずか114日、プレミアリーグ18試合という短期間で正式に幕を閉じた。最下位のウルブズとのホームでの0-0の引き分けが、決定的な一撃となった。ダイチ監督がシティ・グラウンドを去る時点で、チームは順位表17位。降格圏からわずか3ポイント上回っているが、2025-26シーズンの残り試合は12試合となっている。

降格の危機が迫る中、フォレストは史上最悪のシーズンにおいて4人目の監督を任命するという歴史的決断を下そうとしている。ダイチ監督の退任にファンは驚きも衝撃も感じておらず、本人自身も任期が終わりを迎えたことを悟っていたようだ。

「オーナー（エヴァンゲロス・マリナキス）は間違いなく私に公平だった。状況に対して公平だった」と54歳の監督は最後の試合後記者会見で語った。「オーナーが変更を望むなら、それはオーナーの判断だ。それが今のサッカーの現実であり、ただそれだけのことだ」

私が言いたいのは、オーナーはオーナーだということだ。彼らは前触れなく決断を下す。そういう流れなら、それが現実なのだ。 私は現実主義者だ。ここ数試合で周囲の騒ぎが劇的に変わったことは理解している。決してひどい成績ではないのに苛立っている。だがそれでも現代サッカーのあり方だ。要求は高い。おそらくこの2年で大きく変わった。要求はどんどん高くなる一方だ」

ダイチにとって、これほど短期間で最低点に達したことは個人的に痛手だっただろう。彼はフォレストに未練があった。1980年代後半に伝説のブライアン・クラフの下でアカデミー選手として育ち、指揮官として成功を収めるための理想的な補佐役——クラブで合計400試合以上出場したカルト的な英雄、イアン・ウォーンとスティーブ・ストーン——を得ていたのだ。

「このクラブを大切に思っている。それは明確に示してきた。私は懸命に働いている」とダイチはウルブズ戦後に付け加えた。とはいえ、それが彼がこの職に適任だったことを意味するわけではない。フォレストは究極の屈辱を避けるため、再び指揮官交代を余儀なくされた。しかし、フォレストの窮状を責められるべきはダイチだけではない。

  • SC Braga v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    ダイチの失脚

    ダイチは、マリーナキス氏の下では、スティーブ・クーパーやマーティン・オニールを上回り、フォレストの監督の中で最高の勝率（47.1%）を記録しました。彼は、全大会で 25 試合中 10 勝、10 敗、5 引き分けという成績を残し、フォレストをヨーロッパリーグのノックアウトステージプレーオフへと導きました。

    また、彼は、プレミアリーグで18位に低迷し、最初の8試合で1勝しか挙げられなかったチームを引き継いだ。アンジェ・ポステコグルの39日間の指揮の後、チームの自信は急落していたが、ダイチは最初の8試合で4勝を挙げ、その自信をすぐに取り戻した。

    フォレストは新年のリーグ戦でも好調を維持し、ロンドン・スタジアムで同格の苦戦チームであるウェストハムを2-1で下した後、首位アーセナルを0-0の引き分けに持ち込んだ。しかしその間に挟まれたのは、チャンピオンシップのレックサムにFAカップ3回戦で敗れる衝撃的な結果であり、ダイチは初めて大きなプレッシャーに晒された。

    監督とサポーターの間に亀裂が生じ始め、その後ブレントフォード戦でアウェー勝利を収め、ヨーロッパリーグでも勝ち進んだものの、それは亀裂を一時的に覆い隠したに過ぎなかった。ダイチは2月をシティ・グラウンドでのクリスタル・パレス戦での失望的な1-1の引き分け、そしてリーズでの6ポイントマッチでの惨憺たる3-1の敗戦でスタートさせ、水曜夜のウルブズ戦は絶対に勝たねばならない一戦となった。

    フォレストはウルブズのゴールに35本のシュートを浴びせたものの、結局またもや及ばなかった。試合中、カメラは明らかに苛立ちを隠せないマリナキスを捉え続け、試合終了の笛と共にダイチ監督に浴びせられたブーイングは、次に何が起こるかを明らかにしていた。

    • 広告
  • FBL-EUR-C3-NOTTINGHAM FOREST-PORTOAFP

    責任をプレイヤーに転嫁する

    テレグラフ紙によると、マリナキス会長は引き分け後に緊急会議を招集し、一部の取締役の反対にもかかわらず、シーズンを救うためにはダイチ監督の解任が必要だと判断した。ギリシャ人オーナーの心には以前から疑念が募っていたという。

    一部の選手はダイチ監督の戦術や指揮手法への不満をマリナキスに直接訴えたとされる。また理事会は、試合後の発言で常に自身の責任を選手に転嫁しようとする、この実直な英国人監督の態度にも苛立っていたという。

    実際、レックサム戦でのPK戦敗北後、ダイチは控え選手たちを激しく非難した。「彼らは本性を露わにした。前半に出場した連中は、二度と『なぜ俺が出場しないんだ？』と私のドアを叩くことはないだろう。ハーフタイムに全員を交代させてもよかったくらいだ。 鏡を見て自省すべきだ。クラブのエンブレムにふさわしくない」

    12月にヒル・ディキンソン・スタジアムで古巣エバートンに0-3で完敗した後、ダイチはこう語った。「我々のスタートは正しかったとは思えない。チーム全体の雰囲気が完全に欠けていた。

    選手たちに植え付けようとしているのは、自分たちとクラブが望む全てが目前にあるというメンタリティだ。それは消えるものではない。だから彼らは常に準備を整えねばならない。毎日の練習でも、試合日でも。そうすれば、こうした場所に来ても即座に試合に影響を与えられよう。今日は最初からその感覚が欠けていたと思う」

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    最初から見落とされていた全体像

    ダイチは当初、ポステコグルーの混乱を収める理想的な解決策と見られていた。直接的なサッカーを好む現実的な監督だ。しかし結果が悪化すると、選手たちは元バーンリー監督にプランBがあるのか疑問を抱き始めたとデイリー・メール紙が報じた。

    トレーニングではボールワークよりフィジカル強化が優先され、ダイチは大量のランニングを要求。これにより一部のスター選手は疎外感を抱き、他の選手は試合日に疲労感を残す結果となった。こうした全てが、まさに退屈そのもののサッカースタイルへと結びついた。

    ディッチは、堅固でボール支配率の低い 4-2-3-1 のフォーメーションを採用し、守備時には 4-5-1 に変化させ、最も効率的な方法でテリトリーを獲得しようと、ターゲットマン、通常は夏の移籍で加入したイゴール・ジーザスへのロングボールを好んだ。それは、彼の常套手段である。

    チームの象徴的存在であるモーガン・ギブス・ホワイトがそのシステムでは息苦しくなり、エリオット・アンダーソンのパス能力は、通常よりもはるかに深い位置でのプレーでは無駄になってしまうことは、予見すべきだった。ダイチはまた、中央のミッドフィールダーであるニコラス・ドミンゲスを左ウイングで起用し、ジェームズ・マカティーとタイウォ・アウォニイをほぼ完全に無視するという自滅的な行動に出た。

    フォレストは、ダイチを監督に任命した際、明らかに短期的なことしか考えていなかった。彼は、これほど多くの才能を誇っているチームを最大限に活かすことができる人物では決してなかったのだ。

  • Nuno-EduGetty/GOAL

    ダイチはヌノのように覆された

    ダイチ監督の責任ではない。フォレストがこのような状況に陥ったのは、主にグローバル・フットボール責任者であるエドゥ・ガスパーによる、舞台裏での拙劣な意思決定が原因だ。

    元アーセナルのスポーツディレクターである彼は、昨夏ヌノ・エスピリト・サント監督と激しく対立したことで知られており、これが最終的に開幕3試合でポルトガル人監督の解任につながった。 エドゥは、その移籍期間にフォレストが獲得した13選手（そのほとんどがヌノの希望より遅れて加入し、彼のターゲットリストとは異なっていた）の責任者であり、クラブに約2億ポンド（2億7300万ドル）の費用をかけたが、そのいずれも期待に応えることはなかった。

    ブラジル人FWジーザスはまずまずの活躍を見せたが、11得点のうちプレミアリーグでの得点はわずか2点。ダン・ンドイェ、オマリ・ハッチンソン、アルノー・カリムエンドらは事実上無影響に終わった。メール紙によれば、エドゥは1月の移籍市場でもダイチ監督の意向を却下したという。

    ダイチ監督は、エバートンとバーンリーで共に指揮を執ったドワイト・マクニール、ニューカッスルのゴールキーパー、ニック・ポープ、ブライトンのセンターバック、ルイス・ダンクといったプレミアリーグで実績のある選手を望んでいた。降格争いでの過去の経験から、強さと粘り強さの重要性を理解していたからだ。 しかしエドゥは、22歳のドイツ人左サイドバック、ルーカ・ネッツ、マンチェスター・シティの控えGKステファン・オルテガ、そしてナポリからレンタル移籍したイタリア人FWロレンツォ・ルッカを選択した。ルッカはシーズン前半のセリエAでわずか1得点しか挙げていなかった。

    長期離脱中のクリス・ウッドの穴をルッカが十分に埋められるかは未知数だ。ウッドはダイチ監督下で1試合も出場せず、その不在は痛手となっている。フォレストには既にジーザスとアウォニイという十分な補強が済んでおり、マクニールの方がはるかに有用な補強だったという見方もある。

  • Edu-ForestGetty

    エドゥが信頼に応えられていない

    マリナキスは外部から問題人物と見なされることが多く、7ヶ月間で3人目の監督を解任したことで、その世間の印象を変える助けにはならないだろう。しかし、長年の低迷期を経てフォレストをイングランドサッカーの上位を目指す軌道に戻したのは、彼の野心と行動力、そして資金力であった。

    ヌノもまたその躍進の要であり、昨年6月にマリナキスが新契約を提示した理由でもある。だが彼は公の場で子供じみた行動を取ったことで、自らの立場を危うくしてしまった。 ヌノの後任にポステコグルーを選んだのは誤りだったと言えるが、マリナキスの考え方は妥当だった。愛すべき元トッテナム監督が提唱するエンターテイメント性豊かな戦術は、プレミアリーグにおける「ビッグ6」の独占を打破しようとするクラブにふさわしいものだった。

    ダイチ監督も即座の安定をもたらすという点で理にかなっていた。どちらも完全な失敗というよりは誤算だった。しかし、エドゥの起用については同じことは言えない。

    「補強は悲惨な結果に終わり、その責任はエドゥにある。ヌノ監督との確執を引き起こし、この一連の事態を招いた張本人だ」と、GOAL上級ライターでノッティンガム・フォレストの熱烈なサポーターであるクリス・バートンは語る。 「エドゥにこれほどの影響力を与えるべきではなかった。監督を飛び越えて獲得選手を決定しているのは、常に災いの元だ。マリナキスは全てを自ら運営できず、他者を信頼する必要がある。エドゥはその信頼に応えられていない」

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    ペレイラが船を安定させるのか？

    バートンは、フォレストがシーズンを好成績で終える可能性について、次のように付け加えました。「我々は残留できる。だからこそ、理事会は今、行動を起こしたのです。 選手たちに再びモチベーションを与える人物、つまり、より戦術的な洞察力を持つ、クーパーのような人物が必要だ」と付け加えた。退団から 3 年経った今でも、クーパーは、23 年間にわたるプレミアリーグからの追放に終止符を打ち、ロッカールームに揺るぎない団結感をもたらした功績から、フォレストの忠実なファンたちの心の中で特別な存在であり続けており、多くのファンは、クーパーにはもっと時間が必要だったと信じている。

    ダイチの後継者候補の筆頭と目されているヴィトール・ペレイラも、ウォルヴァーハンプトンで同様の効果をもたらした。このポルトガル人指揮官は、2024年12月に降格の危機に瀕し、19位で安全圏から5ポイント差だったチームを引き継ぎ、アストン・ヴィラ、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッドに勝利するなど、見事な手腕でチームを16位に導いた。

    ペレイラは、モリーヌックスでの任期は不本意な形で終わったものの、11月初旬に解任された後も、依然として高い評価を得ています。ウルブズは急激な衰退に見舞われましたが、それは監督が移籍を希望したにもかかわらず、その希望が無視され、チームの象徴的存在であるマテウス・クーニャ、ライアン・アイトヌリ、ネルソン・セメドの3選手が退団した後でのことでした。

    BBC Sportは、フォレストがすでにペレイラと交渉を開始していると報じています。ペレイラは以前、オリンピアコスでマリナキスと仕事をし、リーグとカップの2冠を達成しています。クーパーがかつてそうであったように、彼がチームを活性化できない理由はありません。ウルブズほど困難な仕事ではないことは確かです。

    フォレストは、プレーオフでフェネルバフチェと対戦するヨーロッパリーグで、残留と好成績を収めるのに十分な実力を備えている。降格は考えられない。ペレイラ、あるいは次にこの役職に就く人物が、チームを危機から脱却させることができれば、真の仕事は夏に始まるだろう。そして、エドゥを解任することが、まず最初に行うべきことだろう。

    GOAL-eによる自動翻訳

FAカップ
グリムズビー・タウン crest
グリムズビー・タウン
GRI
ウォルヴァーハンプトン crest
ウォルヴァーハンプトン
WOL
ヨーロッパリーグ
フェネルバフチェ crest
フェネルバフチェ
FB
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
0