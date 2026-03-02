1シーズンで10枚のレッドカード！ 2025-26年チェルシーの最も愚かな退場処分ランキング

日曜日のアーセナル戦でペドロ・ネトが受けたレッドカードは、チェルシーにとって今季全大会通算10枚目となった。これまでに9人の選手と前監督エンツォ・マレスカが退場処分を受けている。シーズン前半にチームを悩ませた規律の乱れについて、イタリア人監督にも一部責任が問われたが、この傾向はリアム・ロゼニオ監督の下でも継続しているようだ。ネトの退場により、ブルーズは2試合連続で数的劣勢での試合終了を余儀なくされた。

「規律面では確実に何らかの対策を講じる必要がある。コーチングスタッフ、クラブ関係スタッフ、選手たちと話し合う必要がある。これは許容できない」とエミレーツ・スタジアムでの2-1敗戦後、ロゼニオールは語った。「シーズン開幕からクラブの記録が芳しくないことは承知しているが、今や事態は悪化している。 私が指揮を執った10試合ではこうした問題はなかったが、ここ2試合で2度も発生している。根本的な問題があるのは明らかだ」

その根深い問題が何であれ、ローゼニオールはこれを根絶する必要がある。今シーズンのチェルシーの退場処分の中には、言い訳の余地がないものもあるからだ。それを踏まえ、GOALは（現時点で！）退場処分を受けた10試合を、その愚かさの度合いに基づいて順位付けした...