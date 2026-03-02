Goal.com
Chelsea red cards GFXGetty/GOAL
1シーズンで10枚のレッドカード！ 2025-26年チェルシーの最も愚かな退場処分ランキング

チェルシーには解決すべき課題が山積しているが、おそらく現時点で最も顕著なのは規律の欠如だ。プレミアリーグ最年少のチームに経験豊富な選手が不足している点は、ブルーコ時代を通じて度々指摘されてきたが、スタンフォード・ブリッジで全選手がピッチに留まることに関してほど、その問題が露呈する場面はない。

日曜日のアーセナル戦でペドロ・ネトが受けたレッドカードは、チェルシーにとって今季全大会通算10枚目となった。これまでに9人の選手と前監督エンツォ・マレスカが退場処分を受けている。シーズン前半にチームを悩ませた規律の乱れについて、イタリア人監督にも一部責任が問われたが、この傾向はリアム・ロゼニオ監督の下でも継続しているようだ。ネトの退場により、ブルーズは2試合連続で数的劣勢での試合終了を余儀なくされた。

「規律面では確実に何らかの対策を講じる必要がある。コーチングスタッフ、クラブ関係スタッフ、選手たちと話し合う必要がある。これは許容できない」とエミレーツ・スタジアムでの2-1敗戦後、ロゼニオールは語った。「シーズン開幕からクラブの記録が芳しくないことは承知しているが、今や事態は悪化している。 私が指揮を執った10試合ではこうした問題はなかったが、ここ2試合で2度も発生している。根本的な問題があるのは明らかだ」

その根深い問題が何であれ、ローゼニオールはこれを根絶する必要がある。今シーズンのチェルシーの退場処分の中には、言い訳の余地がないものもあるからだ。それを踏まえ、GOALは（現時点で！）退場処分を受けた10試合を、その愚かさの度合いに基づいて順位付けした...

  • Chelsea v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    10トレヴォ・チャロバ vs ブライトン (9月27日)

    今シーズンチェルシーで退場処分を受けた選手の中で、9月のブライトン戦でトレヴォ・チャロバーが退場となったケースは、他者に責任を帰せられる部分が圧倒的に大きかった。

    イングランド代表DFは、ペナルティエリア際でディエゴ・ゴメスを倒し得点機会を阻んだとして退場処分を受けた。しかしこの焦りの行動は、アンドレイ・サントスのミスパスがブライトンのパラグアイ人攻撃的MFをゴール前に抜け出させた結果、やむを得ず取ったものだった。当時チェルシーは後半早々に1-0でリードしていたが、チャロバが退場した10人での戦いは結局3-1の敗北に終わった

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LIVERPOOLAFP

    9エンツォ・マレスカ vs リバプール (10月4日)

    もしこのリストが最も「不要な」レッドカードをランク付けするものであれば、エンツォ・マレスカははるかに上位にランクされるだろう。しかし「愚かさ」という点では、10代の天才少年がアディショナルタイムに決勝点を決め、ホームで王者チームを倒した瞬間に監督が祝福した行為を責めるのは難しい。

    エステバオの決勝点でチェルシーがリヴァプールに2-1でリードすると、マレスカはタッチラインを駆け下り、コーナーフラッグ付近で選手たちに飛びついた。しかしプレミアリーグの「お楽しみ警察」ことPGMOLは、監督が技術エリアをこれほど露骨に離れることを許さず、マレスカはスタンフォード・ブリッジのトンネル内で試合終了の瞬間を見届けることとなった。

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    8ウェズリー・フォファナ vs バーンリー (2月21日)

    ウェズリー・フォファナは、2月のバーンリー戦で既に警告を受けていたにもかかわらず、ジェームズ・ウォード＝プラウズへのタックルに飛び込むべきではなかった。しかしフランス人DFは飛び込んだが、タイミングが合わず2枚目の警告を受けたためチェルシーは残り18分を1人少ない状態で戦わざるを得なくなった。

    ブルーズは1-0のリードを守り切れず、追加タイムにジアン・フレミングに同点弾を許した。この件でフォファナが受けた人種差別的虐待は忌まわしく、絶対に許されない行為だが、その日の彼の判断が問われるべきであることに疑いの余地はない。

  • Marc Cucurella Chelsea 2025-26Getty Images

    7マルク・ククレラ vs フラム (1月7日)

    マルク・ククレラは、チェルシーでのキャリアの中でこれまでかなりの数のスクラムを経験してきたが、今シーズンは、相手選手に判断ミスを誘発することで、ほとんど罰を受けることを回避してきた。しかし、このスペイン人ディフェンダーの唯一の汚点は、1月のフラムとのダービー戦であり、彼のミスがクレイヴン・コテージでのブルーズの敗北を決定づけた

    前半半ば、ベルント・レノがハリー・ウィルソンに向けてロングボールを送った。ククレラはチェルシーの最後の守備選手となったが、バウンドしたボールに対処できず、ゴールに迫ろうとしていたウィルソンを倒してしまった。ククレラは、ますます稀になってきているミスを犯し、得点の機会を妨げたとして退場処分となった。

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    6ジョアン・ペドロ vs ベンフィカ（9月30日）

    ジョゼ・モウリーニョはベンフィカ監督就任初期にスタンフォード・ブリッジに戻ったが、試合は期待外れに終わった。リチャード・リオスが前半にオウンゴールを献上したチェルシーが1-0で勝利したのだ。僅差のスコアながら、ブルーズは試合の大半を優位に進めていた。だからこそ、終了間際に交代出場のジョアン・ペドロが退場処分を受けたことは、より一層悔しい結果となった。

    ロスタイム残りわずか30秒、ブラジル人ストライカーはバウンドしたボールを競り合う際、無造作に足を相手の頭部に向けて上げた。ペドロはその後、ハイキックで2枚目のイエローカードを受けた。もし彼がほんのわずかでも自分の行動を考え直していれば、試合終盤のこの状況でリスクに見合う見返りはないと気づくはずだった。

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5モイセス・カイセド vs アーセナル（11月30日）

    チェルシーが11月にスタンフォード・ブリッジでアーセナルを迎え撃つ準備を進める中、彼らは首位争いでアーセナルに最も迫る挑戦者として臨んだ。試合前の注目はプレミアリーグ最高のミッドフィルダー2人、デクラン・ライスとモイセス・カイセドの対決に集まっていた。しかし、その熱狂が後者に影響したのか、試合が前半戦を終える前に退場処分を受けた。

    カイセドはミケル・メリノとの競り合いに飛び込んだが、アーセナル選手の足首を激しく蹴り上げる結果に終わり、自身も軽傷を負った。レッドカードが提示され、チェルシーは1-1の引き分けに持ち込んだものの、カイセドの無謀な行為による出場停止3試合でわずか4ポイントしか獲得できず、事実上優勝争いから脱落することとなった。

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4ペドロ・ネート対アーセナル（3月1日）

    3月にエミレーツ・スタジアムでロンドンライバル同士が対戦したチェルシー対アーセナルの試合では、ペドロ・ネトはあまり活躍できなかったが、それでも後半5分間の狂乱の中で彼の不満が爆発したことは許されない。 彼はまず、北ロンドンでアーセナルを 2-1 のリードに導いたユリアン・ティンバーのヘディングシュートに対して抗議して警告を受けた。その直後、ホームチームのカウンター攻撃を率いたガブリエル・マルティネッリをダイビングで倒した。

    ネトは退場処分となったことを信じられなかったが、文句は言えなかった。元チェルシーのFWクリス・サットンは、10人となったチェルシーが逆転できなかったことを「チェルシーを失望させた」として、このポルトガル代表選手を「馬鹿」と評した

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3ロベルト・サンチェス vs マンチェスター・ユナイテッド（9月20日）

    ロベルト・サンチェスはチェルシーでのキャリアを通じて、血が頭に上るような行動をしがちだった。その中でも最も代償の大きかったのは9月にオールド・トラッフォードで起きた出来事だ彼は開始わずか5分で退場処分を受けた。サンチェスは自陣に留まり、ブルーズの守備陣の裏に抜け出したブライアン・ムベウモのシュートをどうにか防ごうとすることもできたはずだ。しかしスペイン人GKは飛び出し、ゴールから約20ヤードの地点でユナイテッドのFWに激しく体当たりした。

    最終ラインの選手として退場処分は当然の判定であり、チェルシーはほぼ全試合を10人で戦う羽目になった。前半終了前にカゼミーロが退場処分を受けて数的均衡が回復した点は救いだったが、その時点でユナイテッドは既に2点のリードを奪っており、後半終了間際にトレヴォ・チャロバーが1点を返したものの、チェルシーは同点に追いつくことはできなかった。

  • FBL-ENG-LCUP-WOLVES-CHELSEAAFP

    2リアム・デラップ vs ウルブズ (10月29日)

    8月にハムストリングの負傷を負ったリアム・デラップは、2か月後のウルブズ戦（カラバオカップ4回戦）で後半途中出場を果たした際、チェルシーでのキャリアを再始動させたいと願っていたはずだ。しかし実際には、モリーヌックスでの試合終了時には、2度の愚かなタックルで退場処分を受けたことでエンツォ・マレスカ監督から「愚か者」と罵られる結果となった

    デラップはまずボールのない状況でイェルソン・モスケラを押した行為で警告を受けた。そのわずか7分後、今度は肘を突き出してエマニュエル・アグバドゥに飛び込み、2枚目のイエローカード（退場）を宣告された。この時点でチェルシーは3-2でリードしており、ウルブズが同点に追いついたものの、ジェイミー・ギッテンズの終了間際のゴールにより、デラップの軽率な行為が敗戦を招くことは免れた。

  • Malo Gusto Chelsea 2025-26Getty Images

    1マロ・グスト対ノッティンガム・フォレスト（10月18日）

    試合の行方がまだ決まっていない状況や、敗戦への苛立ちが爆発した時に退場処分を受けるのはまだ理解できる。しかし、すでに試合が決着した状況でレッドカードを受けるのは全く別問題だ。だがまさにそれを、マロ・グストは10月にシティ・グラウンドで行われたノッティンガム・フォレスト戦でやってのけた。チェルシーが3-0とリードした87分のことだった。

    フォレストがアンジェ・ポステコグルー監督の解任を発表する声明の最終調整が行われている最中、グストはネコ・ウィリアムズに飛び込んでこの試合2枚目の警告を受け、早々に退場となった。エンツォ・マレスカ監督は試合後の記者会見でこのプレーを「無意味」と評したが、試合の流れを考えれば、このフランス人DFへの評価はむしろ寛大なものだったかもしれない。

