Goal.com
ライブ
Michael Carrick Manchester United 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

「高速道路で叫んでいなかった」―マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドの監督就任を知った経緯を明かす

マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドの監督職が当初は暫定的に自身のものとなることを知った経緯を明かした。元レッドデビルズの中盤選手は、慣れ親しんだ環境へと戻ってきた。オールド・トラッフォードでの指揮官としてのスタートは順調で、44歳の彼は2025-26シーズン終了後も続投したいかどうかについても言及している。

  • キャリックがソルスキャヤーを退け、マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督に就任

    元イングランド代表のキャリックは、ジョゼ・モウリーニョとオーレ・グンナー・ソルシャールの両監督のコーチングスタッフを歴任した後、1月13日にマンチェスター・ユナイテッドの暫定監督に任命された。ルーベン・アモリン監督の解任後、ダレン・フレッチャーが暫定監督として2試合を指揮していた。

    以前3年間指揮を執ったソルスキャーは再び指揮官候補の一人だったが、ノルウェー人監督は短期間の面接を経て最終的に見送られた。キャリックはチャンピオンシップのミドルズブラとの契約を解消してから7か月ぶりにベンチに戻った。

    • 広告
  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    キャリックが指揮権を託された際の反応

    BBCスポーツの取材でオールド・トラッフォードからの連絡を受けたタイミングを問われたキャリックはこう語った。「実は車の中にいたんだ。ニューカッスルへ向かう途中でメッセージが届いた。もちろん嬉しい知らせだったけど、実はかなり冷静だったよ」

    「理由はわからないが、ただ自然な流れに感じた。決して傲慢でも無頓着でもなく、ごく普通の感覚だった。良い予感はしたが、長年在籍し多くの経験を積んできたからこそ、心の奥底ではいつかこの機会が訪れることを願っていたのだろう。そして幸いにもそれが現実となった」

    その知らせを受けた時の反応について彼は続けた。「もちろん、すごく嬉しかったよ。このクラブに所属できるのは特別なことだから、軽んじているわけじゃない。でも電話を切って、高速道路で叫んだり騒いだりして祝ったわけじゃない。ただ妻に電話して『こういう話があったんだ、今の状況はこうなんだ』と言っただけさ」

  • キャリックはファーガソンの悪名高い「ヘアドライヤー」を再び使うのだろうか？

    キャリックは、マンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、トッテナムに4連勝してその任期をスタートさせた。その後、かつて所属していたウェストハムとの試合では、1対1の引き分けという劇的な結果で勝ち点を獲得した。

    元ミッドフィールダーである彼は、怒鳴り散らすような性格ではなく、BBCのインタビューで、アレックス・ファーガソン卿のような「ヘアドライヤー・トリートメント」をロッカールームで実施するかどうか尋ねられたとき、「ええ、それを再現できるかどうかはわからないですね。 試そうとも思いません！何度かその様子を見たことがありますが、それは、その場からできるだけ遠くへ逃げ出したいと思うほど、背筋が凍るような光景でした。しかし、繰り返しになりますが、あなたが話しているのはサー・アレックスのことです。彼は、さまざまな方法（サポート、激励、時には激励よりも少し強い方法）で、人材を活用し、人材の能力を最大限に引き出す天才でした。それは、選手たちの能力を最大限に引き出すことでした。

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    キャリックが正式に任命される可能性はあるのか？

    キャリックは自身が短期契約で任命されたことを十分に認識しており、一戦一戦を大切に戦う必要があるが、常任契約を獲得したいという願望からは決して目を背けない。

    将来の計画について問われるとこう語った。「決まり文句じゃないんだ。僕にとってこれは究極の役割だ。本当に楽しんでいるし、今の仕事を愛している。幸運だ。この立場にいられるのは光栄だ。でも、自分がそれを成し遂げられると信じているからここにいるわけじゃない。

    就任時に言った通り、感情的な側面もある…この役割を理解し、クラブで育ち、ここにいてクラブを愛し、サポーターであるという面は別問題だ。しかし実際には、今は仕事を遂行し、良いチームを作り、成功するためにここにいる。

    「その期間がどれほどかは決められないが、ここにいることを愛している。そしてここにいる限り、持てる全てを捧げる。常にクラブの利益となる長期的な未来を計画している。それが正しい在り方だと信じている」

    キャリックはユナイテッドをプレミアリーグ上位4位へ導き、チャンピオンズリーグ復帰を目指している。月曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムでデイビッド・モイーズ率いるエバートンと対戦するにあたり、レッドデビルズの指揮官として6試合目を迎えることになる。

プレミアリーグ
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0