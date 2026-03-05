驚くべき統計によると、アーセナルはブライトン戦での勝利において、試合再開までに30分以上を要した

ピッチ上の緊張は試合後も続いた。アルテタ監督は試合後の記者会見で、フルツェラー監督の辛辣な評価に直面した。相手監督が「アーセナルは独自のルールを作り、試合の流れを操作している」と述べたとの指摘に対し、スペイン人監督は即座に反論した。両チームが対戦するたびに繰り返されるテーマだと一蹴したのである。

「まったく驚きだ！いや、過去の試合を振り返れば、彼からいつもこういうコメントが飛び出しているのがわかるだろう」とアルテタは冷ややかに返答した。ブライトンがシュート数で13本対4本と圧倒した90分間にもかかわらず、首位を7ポイント差に広げる結果に集中するアーセナル監督は、批判を全く気にしていない様子だった。

現代プレミアリーグにおける「ダークアーツ」や時間稼ぎを巡る議論は今後も続くだろうが、アーセナルはその手法について明らかに謝罪するつもりはない。戦術が結果をもたらす限り、アーセナルの焦点はタイトル争いに固く固定されたままであり、不満は相手チームに任せる構えだ。