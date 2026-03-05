Getty Images Sport
驚くべき統計によると、アーセナルはブライトン戦での勝利において、試合再開までに30分以上を要した
アーセナルの驚異的な再開後の統計が明らかに
実際、オプタの統計によれば、アーセナルはブライトン戦においてプレー再開に累計30分51秒を要した。この驚異的な数字は、今季プレミアリーグの試合における同クラブのプレー再開に費やした時間として過去最長を記録している。これを分かりやすく表現すると、試合の伝統的な90分間のおよそ3分の1が、北ロンドンのチームがボールを再びプレー状態に戻すのに費やされた時間だけで占められたことになる。 この遅延は様々なデッドボール状況に緻密に分散され、ガンナーズはコーナーキック、ゴールキック、スローイン、フリーキックにおいて時計を徹底的に管理した。こうしたルーティン的な移行を意図的に遅らせることで、アーセナルは効果的に試合のリズムを破壊し、ブライトンの勢いを窒息させ、アメックス・スタジアムのホームサポーターを苛立たせたのである。
ハーゼラー、アーセナルの闇の術を痛烈に批判
「今日、サッカーをしようとしたチームは一つだけだったと思う… 私は決して、あの手口で勝とうとする監督にはならない。良い結果を出したい。選手たちに成長を続けさせ、ピッチでサッカーを続けさせたい」ブライトンのファビアン・フルツェラー監督は試合終了の笛が鳴った後、こう激怒した。シーガルズ監督は首位チームの戦術的行動に苛立ちを隠せず、アウェイチームが時間を浪費する中、フェアな試合を志向していたのは自軍だけだと主張した。
33歳の指揮官は現代サッカーにおける時間稼ぎへの依存について遠慮なく批判した。「結局のところ、どのチームも時間管理や時間稼ぎはするだろう。だが限界は設けられるべきだ。その限界はプレミアリーグが定めるべきだ。レフェリーが定めるべきだ。現状は彼らが好き勝手にやっているだけだ」 今この場にいる全員に『この試合を楽しんだか』と尋ねたら、アーセナルの大ファンが1人手を上げるかもしれないが、それ以外には絶対にいないだろう」
アーセナルは本当に最悪の違反者なのか？
北ロンドンのチームは試合運営を優先したようで、データによればアーセナルはコーナーキック、ゴールキック、スローイン、フリーキックからのプレー再開に平均31.4秒を要した。しかし、フルツェラー監督の抗議にもかかわらず、数字を深く分析すると現代サッカーの実態について異なる側面が浮かび上がる。 オプタのデータによれば、再開1回あたり31.4秒は確かに長いものの、決して異常値ではない。実際、2025-26シーズンのプレミアリーグではこれまでに、この平均値を上回る再開時間を要した事例が195件も記録されている。
アルテタは騒音を気にも留めない
ピッチ上の緊張は試合後も続いた。アルテタ監督は試合後の記者会見で、フルツェラー監督の辛辣な評価に直面した。相手監督が「アーセナルは独自のルールを作り、試合の流れを操作している」と述べたとの指摘に対し、スペイン人監督は即座に反論した。両チームが対戦するたびに繰り返されるテーマだと一蹴したのである。
「まったく驚きだ！いや、過去の試合を振り返れば、彼からいつもこういうコメントが飛び出しているのがわかるだろう」とアルテタは冷ややかに返答した。ブライトンがシュート数で13本対4本と圧倒した90分間にもかかわらず、首位を7ポイント差に広げる結果に集中するアーセナル監督は、批判を全く気にしていない様子だった。
現代プレミアリーグにおける「ダークアーツ」や時間稼ぎを巡る議論は今後も続くだろうが、アーセナルはその手法について明らかに謝罪するつもりはない。戦術が結果をもたらす限り、アーセナルの焦点はタイトル争いに固く固定されたままであり、不満は相手チームに任せる構えだ。
