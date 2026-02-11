Getty
首相がマンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーによる移民に対する「不快で間違った」暴言を非難、キア・スターマーがジム・ラトクリフ卿を批判
ラトクリフ、移民問題について長々と非難
石油化学業界の大物実業家は、2024年にユナイテッドの株式27％を取得してクラブのサッカー部門を掌握した後、スカイニュースの経済担当編集者エド・コンウェイとの対談で攻勢に出た。彼はこう述べた。「900万人が生活保護を受給し、膨大な数の移民が流入する経済などありえない。つまり英国は植民地化されたのだ」 費用がかかりすぎている。
英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないでしょうか？つまり、2020年の英国の人口は5800万人でしたが、現在は7000万人です。1200万人の増加です。
英国国家統計局は、2000年の英国の人口は5800万人であったと発表しており、ラトクリフ氏の主張とは矛盾しているようです。人口は2020年の6700万人から、2024年には推定7000万人に増加すると予測されています。
スターマー、ラトクリフに謝罪を促す
ラトクリフ氏はインタビューの中で、スターマー氏も批判し、首相は「優しすぎる」と主張し、国には「大きな問題を解決するために、一定期間、不人気になる覚悟のある」指導者が必要だと述べた。彼は、不法移民を国外追放し、合法的な移民を大幅に削減することを公約している改革党の党首、ナイジェル・ファラージ氏を「善意のある知的な人物」と評し、称賛した。
ラトクリフ氏は、600 人以上の従業員を解雇する結果となった経費削減策など、ユナイテッドの経営陣としての自身のリーダーシップに対して反対意見があったことを認めた。 ラトクリフはまた、2024年までエリック・テン・ハグの監督契約を延長する決定を監督したが、その4カ月後に彼を解雇した。また、就任から5カ月後にスポーツディレクターのダン・アッシュワースを解雇し、ルーベン・アモリムに対する彼の懸念を無視した。アモリムは任命から14カ月後に解雇された。
「ええ、私はマンチェスター・ユナイテッドでは非常に不人気でした。なぜなら、私たちは多くの変化を起こしたからです」と彼は語った。「しかし、私の見解では、それは良い方向への変化でした。そして、その変化が成果を上げ始めていることを、このサッカークラブでいくつかの証拠から確認できると思います。 しかし、この国でもまったく同じ問題があります。移民問題や、生計を立てるために働くよりも給付金を受け取ることを選ぶ人々といった大きな問題に真に対処したいのであれば、不人気な施策もいくつか実行し、ある程度の勇気を示す必要があるでしょう」
スターマー氏は即座にラトクリフ氏の発言に反応し、その発言を「不快で間違っている」と評した。さらに「英国は誇り高く、寛容で、多様性に富んだ国だ。ジム・ラトクリフ氏は謝罪すべきだ」と付け加えた。
ファラージはスターマーの発言に対して、「英国は、わが国の多くの地域の特徴を変えた、前例のない大規模な移民の流入を経験してきた。労働党はそれを無視しようとするかもしれないが、改革党はそうはしない」と応じた。
ユナイテッドのファングループもラトクリフを非難
首相だけが、ラトクリフのスカイのインタビューを批判しているわけではない。ラトクリフがチケット価格を引き上げたことや、大株主であるグレイザー家を対象とした抗議活動を数多く行ってきたユナイテッドのファングループ「The 1958」は、彼の発言を「不適切」と評した。
「カメラの前であれ、インタビューであれ、今回もまったくの失態だ」と同グループは声明で述べた。「税金を逃れるためにモナコに住みながら、わが国の問題についてコメントするのは、それだけでも十分に悪い。しかし、マンチェスター・ユナイテッドに関する彼の発言は、特に憂慮すべきである。彼の改善策が、そもそもアモリムを雇うという悪い決断をしたために第一候補を解雇し、暫定監督を雇うことであるならば、その評価は定まっていない。
マイケル・キャリックの好調は運によるもので、長期的な育成戦略の結果ではない。現オーナー陣が称賛されるべき点など何もない。次期監督が再びシステムを変更するのは明らかだ。自身の不人気理由を理解できないなら、彼は完全に錯覚している。クラブを今日ある姿にした中核的サポーター層との接点を完全に失っている。この発言はあらゆる面で、そして全てのスタジアムに足を運ぶサポーターにとって憂慮すべきものだ」
マンチェスター・ユナイテッドは「多様性の上に築かれた」
マンチェスター・ユナイテッドのイスラム教徒サポーターズクラブは、ラトクリフ氏の発言に「深い懸念」を表明した。同クラブは声明で、「『植民地化』という用語は中立的なものではなく、移民を侵略者や人口統計上の脅威として描く極右の言説で頻繁に使用される言葉と共通している。このようなレトリックは現実の世界に悪影響を及ぼしている」と述べた。 英国では近年、イスラム嫌悪、反ユダヤ主義、人種的動機による攻撃、移民や有色人種に対する敵意など、ヘイトクライムが持続的に増加している。
マンチェスター・ユナイテッドは、あらゆる背景、信仰、民族の選手、スタッフ、サポーターという多様性の上に築かれたグローバルなクラブです。私たちのクラブと私たちの国の強さは、その多様性にあるのです。
サッカー界の人種差別反対団体「 キック・イット・アウト」は、「サッカーがコミュニティの結束に大きく貢献しているこの時期に、ジム・ラトクリフ卿の発言は恥ずべきものであり、深い分断を生むものです。 言及された不正確な数字に加え、マンチェスター・ユナイテッドは多様なファン層を持ち、移民によって文化の歴史が豊かになった都市でプレーしていることを彼に思い起こさせる価値があります。この種の言葉遣いやリーダーシップは、イングランドのサッカーにはまったく場違いであり、ほとんどのファンも同様に感じるだろうと思います。
