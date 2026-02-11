首相がマンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーによる移民に対する「不快で間違った」暴言を非難、キア・スターマーがジム・ラトクリフ卿を批判

ラトクリフ氏はインタビューの中で、スターマー氏も批判し、首相は「優しすぎる」と主張し、国には「大きな問題を解決するために、一定期間、不人気になる覚悟のある」指導者が必要だと述べた。彼は、不法移民を国外追放し、合法的な移民を大幅に削減することを公約している改革党の党首、ナイジェル・ファラージ氏を「善意のある知的な人物」と評し、称賛した。

ラトクリフ氏は、600 人以上の従業員を解雇する結果となった経費削減策など、ユナイテッドの経営陣としての自身のリーダーシップに対して反対意見があったことを認めた。 ラトクリフはまた、2024年までエリック・テン・ハグの監督契約を延長する決定を監督したが、その4カ月後に彼を解雇した。また、就任から5カ月後にスポーツディレクターのダン・アッシュワースを解雇し、ルーベン・アモリムに対する彼の懸念を無視した。アモリムは任命から14カ月後に解雇された。

「ええ、私はマンチェスター・ユナイテッドでは非常に不人気でした。なぜなら、私たちは多くの変化を起こしたからです」と彼は語った。「しかし、私の見解では、それは良い方向への変化でした。そして、その変化が成果を上げ始めていることを、このサッカークラブでいくつかの証拠から確認できると思います。 しかし、この国でもまったく同じ問題があります。移民問題や、生計を立てるために働くよりも給付金を受け取ることを選ぶ人々といった大きな問題に真に対処したいのであれば、不人気な施策もいくつか実行し、ある程度の勇気を示す必要があるでしょう」

スターマー氏は即座にラトクリフ氏の発言に反応し、その発言を「不快で間違っている」と評した。さらに「英国は誇り高く、寛容で、多様性に富んだ国だ。ジム・ラトクリフ氏は謝罪すべきだ」と付け加えた。

ファラージはスターマーの発言に対して、「英国は、わが国の多くの地域の特徴を変えた、前例のない大規模な移民の流入を経験してきた。労働党はそれを無視しようとするかもしれないが、改革党はそうはしない」と応じた。