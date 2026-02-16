(C)Getty Images
翻訳者：
「飢えた」イヴァン・トーニー、ワールドカップに向けトーマス・トゥヘルにメッセージ アル・アハリFWがイングランド代表に提供できるものを明かす
トニーが4000万ポンドの移籍金で中東へ
トニーは2024年夏、アル・アハリからの高額オファーを受け入れ、4000万ポンド（約5500万ドル）の移籍が成立した。当時、母国での安住の地を離れることでイングランド代表への野心を危うくするのではないかとの疑問が投げかけられた。
29歳のストライカーはイングランドを去ったことを後悔していない。サウジアラビアでの彼の成績は、5度の得点王に輝いたロナウドと肩を並べるものだった。ロナウドはこの業界で最高の選手の一人であり、2024-25シーズンにトニーを上回る得点を記録した唯一の選手である。
- Getty/GOAL
トニーはプレミアリーグに復帰できるだろうか？
トニーはスカイスポーツの取材に対し、将来的にプレミアリーグ復帰の可能性について問われるとこう語った。「絶対にないとは言えない。まずはここで達成したい目標がある。クラブは長期契約を結んでくれた。その恩に報い、トロフィーをもたらしたい。サッカーも人生も、何が起こるか分からない。次のステップがどうなるかは誰にも分からない」
「今はここが居心地良く、気に入っている。好調で、数字が全てを物語っている。落ち着いている。サッカーを楽しんでいるし、なぜ以前の場所に戻るために去る必要があるのか理解できない」
トニーがトゥヘルに、イングランド代表チームに何をもたらすかを伝える
トニーがイングランド代表で記録した7試合目の出場は、2025年6月にシティ・グラウンドで行われたセネガルとの親善試合で、終盤に途中出場した際のものだった。これがトゥヘル監督下での唯一の出場機会である。
北米での世界制覇を目指す計画に彼が招集される可能性もあり、トニーは代表チームへの貢献についてこう語った。「（ワールドカップ出場は）大きな意味を持つ。私はワールドカップでプレーしたことがない。それは夢だ。誰もがそれを夢見る。もし優勝できれば、それは国にとって非常に大きなことだ。 可能性を想像する。それが現実になれば、祝福だ」
「（暑さへの適応で）優位性をもたらせるかもしれない。代表には優れた選手やトップクラスのイングランド人ストライカーが揃っている。全員が暑さに適応できるだろうから、誰にでもチャンスはある。ただ、私は他の人より少し慣れていると言える。少しプレイスタイルを変えなければならないのが難しい。無茶な走り回りはできない。そうしないと息が切れてしまう。 走るタイミングは戦略的に考えねばならない。適応する必要はないと思う。30度以上の気温でプレーした経験があるし、もう慣れていると感じている」
彼は続けてこう語った。「私にできるのはゴールを決め続けることだけだ。それが最高のチャンスを掴む道だ。これが最後のチャンスかもしれない。国にとって最善の選択が重要だ。監督がチームを選ぶのだから、それを尊重しなければならない。
「体調は格段に良くなり、統計がそれを証明している。走破距離も高い。ただ座って休んでいるわけにはいかない。よりハードに働き、それが数字に表れている。周囲の選手を支えている。監督はプレーへの渇望を持った得点源を得られるだろう。確かに高額な年俸だが、それでも良いプレーを続けたい。今こそ休む時ではない。 大きな目標を達成したい」
- Getty
2026年ワールドカップでイングランド代表の攻撃陣にケインと共に出場するのは誰か？
トニーは前シーズン30ゴールを記録（うち23ゴールはサウジ・プロリーグで達成）し、今シーズンも既に28ゴールを挙げている。 ハリー・ケインは2026年ワールドカップでイングランドの主力ストライカーとして起用される見込みだが、トゥヘル監督はさらに2人のセンターフォワードを招集すべきとの指摘もある。トニーはオリー・ワトキンス、ドミニク・ソランケ、ダニー・ウェルベック、ドミニク・カルバート＝ルーインらと共にその候補に名を連ねている。
