「飛行機でラブ・アイランドを観てる！」― イングランド女子代表初招集のポピー・パティンソン、サリナ・ウィーグマン監督の招集を逃した理由を明かす
負傷者が続出：ライオンズ、ワールドカップ予選で主力選手を欠く
イングランドは、昨年のユーロ2025優勝後の親善試合で多くの主力選手を欠いた後、来週の試合に向けて多くの選手を復帰させることができました。リア・ウィリアムソン、ローレン・ジェームズ、ハンナ・ハンプトンは、昨年のライオンズ最後の2試合を欠場しましたが、ワールドカップ予選の開始とともに復帰することができました。しかし、良いニュースばかりではありません。
エラ・トゥーンとベス・ミードに加え、チェルシーの左サイドバック、ニアム・チャールズも欠場中であり、フルバックのルーシー・ブロンズとテイラー・ハインズも復帰したばかりであるため、ウィーグマン監督は、そのポジションを強化するために、パッティンソンという新戦力を投入することを選択しました。しかし、ロンドンシティのディフェンダーは、当初、代表に招集されなかったことを、彼女自身が明らかにしています。
飛行機でラブ・アイランドを観る！パティンソンがウィグマン監督のイングランド代表招集を逃した理由
今週、イングランド代表初招集を受けたパティンソンは記者団の取材に応じ、代表入りを知らせる電話がかかってきた時の居場所と行動について問われた。 「実は飛行機に乗っていたんです」と彼女は語った。「こういう話にはみんな何かエピソードがあると思うけど、私は本当に飛行機に乗っていて、電話に出られなかったんです。着陸して、サリナから折り返し電話してほしいという不在着信とメッセージがあったのを見ました。
「隣の席の人は、私が機内で『ラブ・アイランド』を見ながらくつろいでいるだけだと思ってたでしょう。でも着陸して『なんてこと！』って。みんなが降りるのを待つ間、緊張しましたよ。 『お願いだから早く荷物を取って』って心の中で叫んでたんだけど、空港に着いて彼女に折り返し電話したら、本当に誇らしい気持ちになったの。彼女が祝福してくれて、キャンプに招待してくれたんだから」
注目株：パッティンソンがイングランド代表初招集へ至った道筋
パティンソンはウィグマン監督とそのスタッフにとって決して無名ではない。 25歳の彼女は、キャリアの初期にはイングランドのユース代表チームに定期的に参加し、2024年にはU-23代表としてプレーし、それ以前は基本的にすべてのレベルでの代表出場経験がありました。また、女子スーパーリーグでも、サンダーランドで頭角を現し、10代の頃にマンチェスター・シティへ移籍した後、ブリストル・シティ、エバートン、ブライトンで安定した活躍を見せ、ロンドン・シティに加入するまで、レギュラーとして活躍していました。
したがって、チャールズの不在と、ハインズの最近の出場時間の制限を考慮すると、このキャンプではイングランドの左サイドバックの選択肢は限られているため、ウィーグマンがパティンソンに目を向け、彼女に自分の実力を示す機会を与えることは理にかなっている。パティンソンは、シーズン序盤に負傷した後、ここ数週間はロンドン・シティで連続先発出場を果たしている。
パティンソンはライオンズに何をもたらすのか？ウィグマン監督が「本当に気に入っている」特質を指摘
ウィグマン監督も年明け以降のパティンソンのプレーに感銘を受けており、先週の代表メンバー発表時には、25歳の選手に好ましい特徴をいくつか挙げ、イングランド代表の環境で発揮してほしいと語った。
「我々は彼女を長期間追跡してきた」とライオンセス監督は語った。 「彼女はしばらく好調を維持し、ロンドン・シティ・ライオンセスで非常に良いパフォーマンスを見せている。左サイドバックとして非常に積極的で、サイド全体をカバーし、自ら積極的に動く。私が特に評価しているのは、ボール保持時に前線へ積極的に運び出そうとする姿勢だ。エネルギーにも溢れている」
パティンソンも来週与えられる機会でその全てを見せたいと意気込み、「このチームには素晴らしい選手たちがいることは十分承知していますが、私は自分の強みをチームにもたらしたい。できる限りの貢献をしたい。もちろん、招集されることが第一歩ですが、それで終わりにしたくはありません」と付け加えた。 多くのことを学びたい。このグループには大物選手や才能ある選手がいる。周囲のリーダーから学び、何より楽しむこと、そしてピッチ上で自分の強みを発揮したい」
