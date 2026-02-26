「飛行機でラブ・アイランドを観てる！」― イングランド女子代表初招集のポピー・パティンソン、サリナ・ウィーグマン監督の招集を逃した理由を明かす

ウィグマン監督も年明け以降のパティンソンのプレーに感銘を受けており、先週の代表メンバー発表時には、25歳の選手に好ましい特徴をいくつか挙げ、イングランド代表の環境で発揮してほしいと語った。

「我々は彼女を長期間追跡してきた」とライオンセス監督は語った。 「彼女はしばらく好調を維持し、ロンドン・シティ・ライオンセスで非常に良いパフォーマンスを見せている。左サイドバックとして非常に積極的で、サイド全体をカバーし、自ら積極的に動く。私が特に評価しているのは、ボール保持時に前線へ積極的に運び出そうとする姿勢だ。エネルギーにも溢れている」

パティンソンも来週与えられる機会でその全てを見せたいと意気込み、「このチームには素晴らしい選手たちがいることは十分承知していますが、私は自分の強みをチームにもたらしたい。できる限りの貢献をしたい。もちろん、招集されることが第一歩ですが、それで終わりにしたくはありません」と付け加えた。 多くのことを学びたい。このグループには大物選手や才能ある選手がいる。周囲のリーダーから学び、何より楽しむこと、そしてピッチ上で自分の強みを発揮したい」