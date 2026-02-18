Getty
「風邪を引いたのか！？」―ティエリ・アンリ、ジャンルーカ・プレスティアーニにビニシウス・ジュニオール事件の真実を語るよう要求 サッカー界の「疲れる」人種差別について感情的なスピーチ
プレスティアーニは人種差別疑惑を否定した
ビニシウス・ジュニオールは火曜日の試合後、インスタグラムに「人種差別主義者は臆病者だ」との声明を投稿した。一方、レアル・マドリードのチームメイトであるキリアン・ムバッペは、プレスティアーニのチャンピオンズリーグ出場停止を求めている。フランス代表選手は、ベンフィカの選手がエスタディオ・ダ・ルスでビニシウスを5回「猿」と呼ぶのを耳にしたと述べている。この試合はロス・ブランコス（レアル・マドリード）の1-0勝利で終わった。
プレスティアーニはこれに対し、ビニシウスへの人種差別的発言は否定する声明を発表。SNSで「ビニシウス・ジュニア選手に人種差別的な侮辱を向けたことは一度もないことを明確にしたい。彼が聞き間違えたことを残念に思う。私は誰に対しても人種差別的態度を取ったことはなく、レアル・マドリード選手から受けた脅迫を遺憾に思う」と投稿した。
ヘンリーはプレスティアーニに真実を話すよう呼びかける
ヘンリーはプレスティアーニが事件について真実を語っていないと信じている。元アーセナルとバルセロナのストライカーはCBSスポーツでこう語った。「ヴィニシウスの置かれた状況は理解できる。ピッチ上で何度も同じ経験をした。試合後にも何度も話した。自分にも同じことが起きた時、言い訳を探していると非難されたこともある。時には孤独を感じる。結局は自分の言葉と相手の言葉の対立になるからだ」
「プレスティアニが何を言ったかはわからない。口元をシャツで隠すという非常に勇気ある行動を取ったからだ。つまり、自分の発言を誰にも見られたくない、読まれたくないという意思表示だ。それ自体がすでに疑わしい。そしてビニシウスの反応は、明らかに何かおかしいことが起きたと物語っている。 何が話されたかは未だ不明だ。ヴィニシウスは自身の主張を語れるが、プレスティアーニは実際の言葉を明かさないだろう。キリアン・ムバッペが彼に詰め寄った場面で『何も言ってない』と主張していたからだ。
「いや、少なくとも何かは言ったはずだ。もうどうすればいいかわからなくなる。2026年になっても、あんな試合の後で、彼の素晴らしいゴールを語るべき場面で、審判が『コーナーフラッグに行くな』と警告するなんて。観客を煽るからだと。 コーナーキックだ。コーナーキックを蹴ることもできないのか？観客が何を考えていようと、コーナーキックを蹴りに行くことすら許されないのか。突然、彼は被害者扱いだ。その気持ちはわかる。保証する、そういう状況に陥ると、もうどうすればいいかわからなくなる。
「スペインでは一度退場しようとしたし、別の時には我慢の限界で相手を蹴り返そうとした。今回はレフェリーに事情を説明しに行った。私も同じ経験がある。レフェリーは『どうすることもできない』と言った」 プレスティアーニがどれほど立派な男か見せてくれ。君が何と言ったか話せ。何か言ったに違いない。だってムバッペに『何も言ってない』なんて言えないだろ？鼻を覆ったってどういう意味だ？風邪でも引いたのか？」
「疲れるよ」―ヘンリー、サッカー界の人種差別について
ヘンリーはまた、2026年になってもサッカー界に人種差別が依然として蔓延している事実に苛立ちを露わにした。彼は続けた。「僕たちがプレーし、人々を楽しませられるように、僕の時代よりずっと前から戦ってきた人たちがいた。それなのに2026年になっても同じ問題と向き合わなければならないなんて、本当に疲れるよ。もちろん、僕は共感できる。肌の色ゆえに共感できるだけでなく、実際に経験してきたからこそ共感できるんだ。 孤独を味わってきたからだ」
UEFAが声明を発表
UEFAは申し立てを受けて声明を発表した：「2026年2月17日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ2025/2026ノックアウトプレーオフ・ベンフィカ対レアル・マドリードCF戦における差別的行為の申し立てを調査するため、UEFA倫理・規律検査官が任命された。本件に関する追加情報は適宜公表される」
レアル・マドリードは、2月25日（水）にサンティアゴ・ベルナベウでベンフィカを迎え、ノックアウトステージプレーオフ第2戦を開催する予定である。
