「風邪を引いたのか！？」―ティエリ・アンリ、ジャンルーカ・プレスティアーニにビニシウス・ジュニオール事件の真実を語るよう要求　サッカー界の「疲れる」人種差別について感情的なスピーチ

ヘンリーはプレスティアーニが事件について真実を語っていないと信じている。元アーセナルとバルセロナのストライカーはCBSスポーツでこう語った。「ヴィニシウスの置かれた状況は理解できる。ピッチ上で何度も同じ経験をした。試合後にも何度も話した。自分にも同じことが起きた時、言い訳を探していると非難されたこともある。時には孤独を感じる。結局は自分の言葉と相手の言葉の対立になるからだ」

「プレスティアニが何を言ったかはわからない。口元をシャツで隠すという非常に勇気ある行動を取ったからだ。つまり、自分の発言を誰にも見られたくない、読まれたくないという意思表示だ。それ自体がすでに疑わしい。そしてビニシウスの反応は、明らかに何かおかしいことが起きたと物語っている。 何が話されたかは未だ不明だ。ヴィニシウスは自身の主張を語れるが、プレスティアーニは実際の言葉を明かさないだろう。キリアン・ムバッペが彼に詰め寄った場面で『何も言ってない』と主張していたからだ。

「いや、少なくとも何かは言ったはずだ。もうどうすればいいかわからなくなる。2026年になっても、あんな試合の後で、彼の素晴らしいゴールを語るべき場面で、審判が『コーナーフラッグに行くな』と警告するなんて。観客を煽るからだと。 コーナーキックだ。コーナーキックを蹴ることもできないのか？観客が何を考えていようと、コーナーキックを蹴りに行くことすら許されないのか。突然、彼は被害者扱いだ。その気持ちはわかる。保証する、そういう状況に陥ると、もうどうすればいいかわからなくなる。

「スペインでは一度退場しようとしたし、別の時には我慢の限界で相手を蹴り返そうとした。今回はレフェリーに事情を説明しに行った。私も同じ経験がある。レフェリーは『どうすることもできない』と言った」 プレスティアーニがどれほど立派な男か見せてくれ。君が何と言ったか話せ。何か言ったに違いない。だってムバッペに『何も言ってない』なんて言えないだろ？鼻を覆ったってどういう意味だ？風邪でも引いたのか？」