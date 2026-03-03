「非常に賢い」カバン・サリバン、マンチェスター・シティを即退団か。2年間の欧州ローン移籍が予想される中、元米国代表スターがMLSの若き天才選手への忍耐を訴える

サリバンは当然ながら、世界中の他の10代の才能ある選手たちと比較されている。彼はアメリカのバルセロナのスーパースター、ラミン・ヤマル版と評されている。このユニオンの若きスターがその道を歩んでいるかと最近尋ねられた元米国代表GKブラッド・フリーデルはGOALにこう語った。「現時点ではそうだ。

「私はどちらかと言えば、走る前に歩けというタイプだ。疑いようのない才能の塊ではある。ただ、あの年齢の選手には過度なプレッシャーをかけるべきではないと考えている。選手としてどれだけ成長していても、感情面や社会性において、あの年齢の誰もが取り組むべき課題があり、人生で様々な経験を積む必要がある。プレッシャーは一般的に、若く優れた選手にとって良い結果をもたらさないものだ。

「彼が驚異的な才能か？ 100％驚異的だ。今のSNS社会では難しいが、彼に関する情報がもっと少なければと願う。子供に自由にプレーさせ成長させてほしいが、現実はそうはいかない。 うまく対処できることを願っている。私の知る限り、彼には本当に良い人々が周りにいる。どうなるか見てみよう。彼は非常に、非常に特別な選手になる可能性がある」

マンチェスター・シティと米国代表は、その予言が現実となることを願っている。しかしサリバンにはまだ証明すべきことが山積みだ。世界舞台に鮮烈なデビューを飾った若き星は彼だけではない。彼より先に現れた多くの才能が、あっという間に消え去った事実を改めて思い知らされる必要はないだろう。