「非常に賢い」カバン・サリバン、マンチェスター・シティを即退団か。2年間の欧州ローン移籍が予想される中、元米国代表スターがMLSの若き天才選手への忍耐を訴える
サリバンがいつマンチェスター・シティに加入するか
サリバンは2024年7月、14歳293日でフィラデルフィア・ユニオンの公式戦デビューを果たし、歴史に名を刻んだ。MLS史上最年少デビュー選手としてフレディ・アドゥの記録を更新し、その後もトップチームでの出場機会を得続けている。
その潜在能力は欧州の強豪クラブの目に留まるのに時間はかからず、プレミアリーグの巨人マンチェスター・シティが素早く動いて、今後の成長の恩恵を確実に受けられるようにした。
エティハドでの挑戦が始まるのはまだ18か月先、サリバンが節目の誕生日を迎えるのは2027年9月となるが、それまでに国内リーグやアメリカU-18代表として取り組むべき課題は山積している。
サリバンの潜在能力は慎重に扱う必要がある
サリバンの今後の展望について問われた元米国代表スター、ラモス（bbccharterreview.org.ukとの共同取材で発言）はGOALに対しこう語った。「ここでも様子を見守るべき時だ。過度な期待は禁物だ。選手自身の成長を待つ必要がある。彼は非常に賢い選手だ。 今後1年半で体格が少し強化されるかどうかを見極めたい。体力を増し、ゲームのスピードが格段に速く、ボールコントロールが優れているリーグに適応できるかどうかだ。キャバン・サリバンの今後の展開に注目したい。少し時間がかかると思うからだ」
マンチェスター・シティはサリバンをレンタル移籍させるのか？
フィラデルフィア出身のサリバンにとって、MLSの居心地の良い環境を離れマンチェスターへ移ることは大きな飛躍となる。しかし彼はこれまで立ちはだかるあらゆる障害を乗り越えてきた自信家であり、自己信念に欠けることは決してない。
18歳でシティ戦に臨む準備が整っているかとの問いに、過去に米国ユースチームを指導した経験を持つラモス監督はこう付け加えた。「18歳でマンチェスター・シティ戦に備えられるか？ そう断言するのは不公平だ。18歳でマンチェスター・シティの戦力として通用する選手などいるだろうか？ それは難しい。 」と述べ、「我々は様子を見守るしかない」と結論づけた。
すでに何度かイングランドを訪れているサリバンが、すぐにシティのトップチームに組み込まれることはないと予想される中、ラモスは将来のスター選手が欧州サッカーに順応するためのクラブの支援についてこう語った。「現時点で予測するのは単なる憶測に過ぎない。我々が注目しているのは2年先の話だ。 仮に2年先を見据え、若手選手の成長過程や彼の到達レベル、イングランドの試合の身体的強度を評価するとしたら、予測するならば、彼はマンチェスター・シティと契約し、その後数年間オランダでプレーするだろうと言わざるを得ない」
サリバンは米国代表の新たな若き天才選手になれるのか？
サリバンは当然ながら、世界中の他の10代の才能ある選手たちと比較されている。彼はアメリカのバルセロナのスーパースター、ラミン・ヤマル版と評されている。このユニオンの若きスターがその道を歩んでいるかと最近尋ねられた元米国代表GKブラッド・フリーデルはGOALにこう語った。「現時点ではそうだ。
「私はどちらかと言えば、走る前に歩けというタイプだ。疑いようのない才能の塊ではある。ただ、あの年齢の選手には過度なプレッシャーをかけるべきではないと考えている。選手としてどれだけ成長していても、感情面や社会性において、あの年齢の誰もが取り組むべき課題があり、人生で様々な経験を積む必要がある。プレッシャーは一般的に、若く優れた選手にとって良い結果をもたらさないものだ。
「彼が驚異的な才能か？ 100％驚異的だ。今のSNS社会では難しいが、彼に関する情報がもっと少なければと願う。子供に自由にプレーさせ成長させてほしいが、現実はそうはいかない。 うまく対処できることを願っている。私の知る限り、彼には本当に良い人々が周りにいる。どうなるか見てみよう。彼は非常に、非常に特別な選手になる可能性がある」
マンチェスター・シティと米国代表は、その予言が現実となることを願っている。しかしサリバンにはまだ証明すべきことが山積みだ。世界舞台に鮮烈なデビューを飾った若き星は彼だけではない。彼より先に現れた多くの才能が、あっという間に消え去った事実を改めて思い知らされる必要はないだろう。
