AFP
翻訳者：
「非リーグ級」―チェルシーのスター選手がバーンリー戦で引き分けに終わった後、「愚かな」ミスで非難を浴びる
チェルシーのエースが激しく非難された
チェルシーはバーンリーと1-1で引き分けた。ウェスリー・フォファナが退場処分を受けた後、93分にジアン・フレミングのヘディングシュートが決まり、19位のバーンリーがスタンフォード・ブリッジで勝ち点1を獲得した。フレミングの得点につながったコーナーキックの際、ロゼニオール監督は特定の選手を名指しせずに、正しい選手をマークしなかったことを非難した。一方オハラはサンチェスのミスに焦点を当てた。
85分、ボールを奪取したサンチェスは時間を浪費せず、先制点を挙げたジョアン・ペドロへカウンター攻撃を仕掛けた。しかしブラジル人選手は痙攣に苦しみ、ボールを追うことができなかった。
「（ロベルト）サンチェスは何歳だ？」オハラはトークSPORTでこう切り出した。「若くはないだろう。十分な経験がある。85分にボールが来たんだ。やるべきことはただ一つ、倒れてボールを抱え込むことだ」
「彼は何をした？」とカンディが尋ねた。
オハラは答えた。「バーンリーの選手に直接蹴り飛ばしたんだ！これで2度目だ。見てたよ、『何やってんだこいつ？』ってな」
「若さの問題じゃない、ただのバカだ！」
- Getty Images Sport
サンチェスの「非リーグもの」
オハラとカンディの両名はサンチェスが時間を稼ぐべきだったと感じており、後者はこう付け加えた。「ボールをキャッチして倒れ、時間を潰すべきだった。彼はジョアン・ペドロに蹴り出したが、彼は痙攣で動きを止めている。受け取った時、彼に何ができる？3対1の状況だ。
「完璧なパスが通ったとしても、どうするつもりだ？3対1の局面だ」
オハラは続けた。「ボールをキープして倒れ、チームを立て直してからコーナーへ蹴り込めばいい。これで2分は稼げたはずだ。
「あの場面こそ、チェルシーが常に馬鹿げている証拠だ。
まるでアマチュアリーグのレベルだ」
ローゼニオールの怒り
スコット・パーカー率いる19位チームとの1-1の引き分けは、今月初めに降格争いを繰り広げるライバル、リーズがスタンフォード・ブリッジから勝ち点1を持ち帰った試合と同様に、2点リードからの失態に続くものだった。この2つの結果は、それまでローゼニオ監督の下で好調だったスタートに終止符を打った。
彼は記者団にこう語った。「ホーム2試合で4ポイントを無駄にした。先制点後は決定力が欠けていた。ボール保持が安全策に走りすぎた。このレベルのクラブで『我々が上回っていた』と私が言うのは不十分だ。勝利が必要だ。解決策は分かっている。今週中に取り組む」
さらに続けた。「私が指揮を執ってからも、集中力の欠如や責任感の不足から失点する場面が多すぎる。ウルブズ戦（アウェイ）、クリスタル・パレス戦（アウェイ）、リーズ戦（ホーム）、そして今日だ。
「優勝するチームは、最高の状態じゃなくても1-0で勝つ。今日は少なくとも1-0で勝つべきだった」
フレミングの得点についてロゼニオールは補足した。「マークの割り当てが怠られた。マークの割り当て——マンマークの割り当て——が実行されなかった。フレミングが相手で最もヘディングが得意な選手であることは周知の事実だ。
「そして、特定の選手を…私は選手を犠牲にするつもりはない。常に選手を守る。今週中に処理する。その役割を割り当てられた選手が、間違った選手をマークした。集中力と責任感の欠如から失点する場面が多すぎる。
「重要な局面で確実に仕事をこなせる選手が必要だ。チームには特定の価値観が求められる。選手を評価し、適切なタイミングで判断を下すことが肝心だ。決定的な瞬間に最後までやり遂げられる選手が必要なのだ」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
チェルシーは来週末、リーグ首位のアーセナルとの大一番となるロンドン・ダービーで再び厳しい試練に直面する。ローゼニオ率いるチームは現在、得失点差でマンチェスター・ユナイテッドを上回り4位につけている。ユナイテッドは月曜日にエバートンとのアウェー戦を控えており、1試合少ない状況だ。
広告