「非リーグ級」―チェルシーのスター選手がバーンリー戦で引き分けに終わった後、「愚かな」ミスで非難を浴びる

チェルシーはバーンリーと1-1で引き分けた。ウェスリー・フォファナが退場処分を受けた後、93分にジアン・フレミングのヘディングシュートが決まり、19位のバーンリーがスタンフォード・ブリッジで勝ち点1を獲得した。フレミングの得点につながったコーナーキックの際、ロゼニオール監督は特定の選手を名指しせずに、正しい選手をマークしなかったことを非難した。一方オハラはサンチェスのミスに焦点を当てた。

85分、ボールを奪取したサンチェスは時間を浪費せず、先制点を挙げたジョアン・ペドロへカウンター攻撃を仕掛けた。しかしブラジル人選手は痙攣に苦しみ、ボールを追うことができなかった。

「（ロベルト）サンチェスは何歳だ？」オハラはトークSPORTでこう切り出した。「若くはないだろう。十分な経験がある。85分にボールが来たんだ。やるべきことはただ一つ、倒れてボールを抱え込むことだ」

「彼は何をした？」とカンディが尋ねた。

オハラは答えた。「バーンリーの選手に直接蹴り飛ばしたんだ！これで2度目だ。見てたよ、『何やってんだこいつ？』ってな」

「若さの問題じゃない、ただのバカだ！」