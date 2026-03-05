隠れた名門クラブ：極貧から欧州の得点マシンへ―ギフト・オルバンの軌跡

オルバンはナイジェリアのベヌエ州で父親に育てられ、母親はトーゴに在住していた。幼い頃から子供が目にするべきではない光景に囲まれながらサッカーを始めた。

「俺はストリート育ちだ」と、ベルギーのヘントでプレーしていた時期にスポルザに語った。「ラゴスの郊外で少年時代にサッカーを始めたんだ。人々が傷つけられ、酒や薬物の影響下で…つい先日も友人とブリュッセルに数日滞在した。車に戻ると完全に荒らされていた。現金、銀行カード、パスポート… 友人は恐怖に震えていたが、俺？ そんなことは日常茶飯事だった」

オルバンは幼少期の困難に駆り立てられ、今もその記憶に苛まれているかもしれない。だが彼は、他人が同じ境遇を経験しなくて済むよう、変化をもたらすことに強い意志を持っている。

「本当に辛かった。話したくない。私の問題は説明できない」と彼はレキップ紙に語った。「君には理解できないだろう。君はヨーロッパで生まれたから。フランスで貧しくなっても、国が助けてくれる。財団や慈善団体がある。アフリカでは誰も何もくれず、餓死する。だから皆サッカーをやりたいんだ」

ベヌエ州では、家族に金がないと生きていけない。それが私の原動力だ。二度とあんな経験はしたくない。毎日、自分たちで食料を探さねばならなかった。今、私は貧しい人々や孤児、私と同じかそれ以上の境遇にある者たち全員を助けたい」

「貧困が何か分かるか？」と彼は付け加えた。「ヨーロッパとアフリカの貧困は比べものにならない。ある場所で眠るのは耐えられない。そして目を覚ますと、食べるものすらないんだ」