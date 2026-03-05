GOAL
隠れた名門クラブ：極貧から欧州の得点マシンへ―ギフト・オルバンの軌跡
『路上の子供』
オルバンはナイジェリアのベヌエ州で父親に育てられ、母親はトーゴに在住していた。幼い頃から子供が目にするべきではない光景に囲まれながらサッカーを始めた。
「俺はストリート育ちだ」と、ベルギーのヘントでプレーしていた時期にスポルザに語った。「ラゴスの郊外で少年時代にサッカーを始めたんだ。人々が傷つけられ、酒や薬物の影響下で…つい先日も友人とブリュッセルに数日滞在した。車に戻ると完全に荒らされていた。現金、銀行カード、パスポート… 友人は恐怖に震えていたが、俺？ そんなことは日常茶飯事だった」
オルバンは幼少期の困難に駆り立てられ、今もその記憶に苛まれているかもしれない。だが彼は、他人が同じ境遇を経験しなくて済むよう、変化をもたらすことに強い意志を持っている。
「本当に辛かった。話したくない。私の問題は説明できない」と彼はレキップ紙に語った。「君には理解できないだろう。君はヨーロッパで生まれたから。フランスで貧しくなっても、国が助けてくれる。財団や慈善団体がある。アフリカでは誰も何もくれず、餓死する。だから皆サッカーをやりたいんだ」
ベヌエ州では、家族に金がないと生きていけない。それが私の原動力だ。二度とあんな経験はしたくない。毎日、自分たちで食料を探さねばならなかった。今、私は貧しい人々や孤児、私と同じかそれ以上の境遇にある者たち全員を助けたい」
「貧困が何か分かるか？」と彼は付け加えた。「ヨーロッパとアフリカの貧困は比べものにならない。ある場所で眠るのは耐えられない。そして目を覚ますと、食べるものすらないんだ」
- AFP
カラフルなキャラクター
オルバンの率直な態度は彼自身が受け入れているものだ。「私は思ったことを言う、誠実だ。私を知らない人は変だと思うだろうが、近づいてみれば非常に礼儀正しいと分かるだろう」と語る。とはいえ、この性格がトラブルを招くこともあり、特に今シーズンのセリエA、エラス・ヴェローナ在籍時に顕著だった。
1月、苦戦するチームを率いて王者ナポリのアウェイ戦で2-0とリードした後、オルバンはホームサポーターで埋め尽くされたスタンドへ駆け寄り、空中に空砲を撃つジェスチャーをした後、指で自らの喉を切る動作を見せた。この過剰な祝賀行為でイエローカードを受けたが、ナポリのファンは後に笑うこととなる。彼らのチームが巻き返し、2-2の引き分けに持ち込んだのだ。
それから6週間後、パルマ戦でわずか11分に審判への暴言で退場処分を受けたオルバンは、さらに厳しい罰を受けることとなる。この行為により彼は2試合の出場停止処分も科せられた。
信仰の飛躍
それらの不注意にもかかわらず、オーバンはホッフェンハイムからシーズンローンでイタリアに移籍して以来、再び得点感覚を発揮している。降格回避を争うヴェローナで、彼の7得点はチーム内で断トツの最多得点だ。得点こそがオーバンの武器だが、彼は成長期にクラブやアカデミーへの加入をためらっていた。
「子供の頃はいつもビーチで遊んでいました」と彼は振り返る。「砂浜ではただサッカーをするだけでなく、全身の筋肉が鍛えられるんです…サッカーアカデミーに通い始めたのは13歳頃でした。自由が必要だったんです。路上では自分の好きなようにやれますが、アカデミーでは怒鳴られるだけですから」
父の助言でオルバンは最終的にビソンFCに加入。欧州クラブのスカウトが訪れる大会でプレーした。そこでノルウェーのスタベーク代表者の目に留まり、ストライカーのスピードと強さを評価された。しかしスカンジナビアでのトライアル後、当初は契約を見送る判断が下された。
スタベクが前線の負傷者続出という危機に陥った時、ようやく方針を転換。オルバンは初めてのプロ契約を結ぶため再招集された。だが異国での生活にはなかなか馴染めなかった。
「監督が起用してくれた試合で、いきなり2ゴールを決めたんだ」と彼は振り返る。「次の試合でも同じように得点した。それから調子が上がってきた。でも正直、あの国での生活は大変だった」
「初めて氷点下の気温を経験した。それにノルウェー語は…ああ、もう。耳が痛くなるほどだった！あの国は本当に嫌いだった。心の中ではもう決めていた——次のステップへ進むために全力を尽くすと。あの地には到底居続けられなかった」
- AFP
ハーランドとの比較
オーバンはスタベクでわずか24試合に出場し19ゴールを挙げ、さらに7アシストを記録することでノルウェーからの脱出を図った。その活躍はすぐにヘントのスカウト責任者サミュエル・カルデナス氏の目に留まった。しかし、ベルギーのクラブが450万ユーロ（当時）の移籍金を承認するには、彼による多大な説得が必要だった。これは同クラブが選手獲得に支払った史上2番目の高額移籍金となった。
オルバンがその金額や労力に見合う選手かどうかという疑問は、すぐに払拭された。ゲントでの初出場22試合で20得点を記録し、そのうち5試合でハットトリックを達成。特にカンファレンスリーグのイスタンブール・バシャクシェヒル戦では、わずか205秒の間に3得点を挙げ、欧州大会史上最速のハットトリックを記録した。
当然ながらアーリング・ハーランドとの比較が持ち上がり、トッテナムもこの俊足FWの獲得に動いたが、最終的にはノッティンガム・フォレストのブレナン・ジョンソンを選択した。
- AFP
沸騰が収まる
しかし、オルバンの好調ぶりは永遠に続くわけもなく、2023-24シーズンの前半戦は苦戦を強いられた。ジュピラーリーグ17試合でわずか3得点に終わり、ハイン・ヴァンヘーズブルック監督によってベンチ入りが常態化していった。
「彼にとって容易なことではない」とファンヘーズブルック監督はエースストライカーについて語った。「昨年はヒーローであり、彼が触れるものは全て金に変わった。今はその裏側を経験しているが、それは将来に向けて彼をより強くするだけだ」
しかしオルバンは移籍を強く望み、2024年1月にリヨンへ1400万ユーロで移籍した。もし6ヶ月前にゲントを離れていれば、移籍金は少なくとも倍額になっていたはずだ。しかしフランスでの活躍は1年しか続かなかった。リヨンの伝説的選手アレクサンドル・ラカゼットのポジションを奪えず、その後ブンデスリーガのホッフェンハイムへ移籍した。
このストライカーはドイツでの生活で好スタートを切り、最初の7試合で4得点を挙げたが、そのペースを維持できず、シーズン終了時には再びベンチに追いやられた。ホッフェンハイムは辛うじて降格を免れた。その後、オーバンは2025-26シーズンに向けて再び新たな国でプレーすることになり、昨夏にヴェローナへのローン移籍が合意された。
- Getty Images Sport
次に何が来る？
セリエAで11試合を消化し、今季わずか2勝しか挙げていないヴェローナは、安全圏から9ポイント離れており、2部降格の危機に直面している。したがって、オルバンのローン契約に盛り込まれた800万ユーロの買い取りオプションを行使する可能性は低い。一方、ホッフェンハイムはチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて順調な位置に立っており、現在のチームのパフォーマンスを考慮すると、来季オルバンに役割を与える可能性は低い。
キャリア通算133試合で67得点を記録するナイジェリア人ストライカーにとって、さらなる移籍が現実味を帯びている。本人も希望する移籍先と避けたいクラブについて、選択肢があれば隠すつもりはないと明言している。
「僕の究極の夢はプレミアリーグでプレーすることだ」と彼は明かした。「マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、マンチェスター・シティ。アーセナルはあまり乗り気じゃない。まるで優勝を望んでいないようだ！優勝を目指すクラブに行きたい」
