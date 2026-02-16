Getty
「金銭は彼の最優先事項ではない」－バイエルン・ミュンヘンのレジェンドがハリー・ケインの将来について見解を示す
移籍交渉：ケインの現行契約における解除条項
マティアスは、ケインが新たな挑戦を求めている様子を見せないことから、交渉が前向きに進展すると見込んでいる。ケインは妻ケイトと4人の子供たちと共にバイエルンでの生活に落ち着いている。
32歳の選手は自身のコンディションにも満足しており、驚異的な個人技を維持しているため、環境を変える必要性は全くない。今後の移籍市場で5700万ポンド（約78億円）のオファーがあれば、移籍が成立する条件は整っている。
マテウスは、ケインがクリスティアーノ・ロナウドやカリム・ベンゼマら同ポジションの選手に続きサウジ・プロリーグ移籍の可能性に門戸を開けば、大幅に収入を増やせると認めている。また、NFLキッカーとして挑戦したい意向を示したことがある同選手が、アルゼンチンの史上最高の選手リオネル・メッシが所属するMLSに加入する可能性も示唆されている。
ウィル・ケインはバイエルンと契約延長に合意するだろうか？
しかしバイエルンは、チームの象徴的存在である背番号9との新たな契約条件がまとまると確信している。マテウスはスカイスポーツ・ドイツ版でケインの将来について問われるとこう語った。「彼がバイエルンを去るとは思わない。金銭が最優先事項ではない。重要なのは居心地の良さだ——監督陣、チームメイト、そして家族との間でね」
「彼は子供たちと共に順調に生活している。家族を連れてくるのは大きな決断だ。彼にとって重要なのは金銭ではないと感じる。サウジアラビアならおそらく3倍か4倍の収入を得られるだろう。ハリー・ケインがFCバイエルンとの契約を延長すると確信している」
アリアンツ・アレーナの要人たちは、ケインとの交渉が調整中であることを確認している。その進捗について、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは次のように述べている。「契約はあと1年半残っている。彼はここで非常に居心地が良いと感じている。我々は焦っていない。このまま続けて、家族と共にミュンヘンで快適に過ごすべきだ。そうすれば、彼は長くミュンヘンに留まることができるだろう」
ケインはレヴァンドフスキのブンデスリーガ得点記録を打ち破ることができるか？
ケインの現在の契約は 2027 年の夏までです。トロフィーの呪いを解いた彼は、現在、さらなる主要タイトル獲得と記録更新に注力しており、ロベルト・レヴァンドフスキがブンデスリーガで達成した 1 シーズン 41 得点という最高記録も、手の届くところにあると考えられています。
ケインは、今シーズン、ドイツトップリーグで 26 ゴールを記録しており、残り 12 試合を残している。マテウスは、さらなる歴史を作る試みについて次のように付け加えた。「ハリー・ケインは、この記録を更新するだろうと思います。なぜなら、バイエルンでプレーする喜びと、チーム全体の構造が、選手に何かしらの影響を与えるからです。もちろん、負傷のリスクも影響します。
「ケインがその結果として 3、4 試合を欠場することになれば、記録達成は難しくなるだろう。彼は最高レベルの、他とは一線を画すセンターフォワードなので、私は彼のことを嬉しく思うだろう。ハリー・ケインは、まさに驚異的な選手であり、真の財産だ」
ケインは、レヴァンドフスキの記録を念頭に置いていることを認め、バイエルンがヴェルダー・ブレーメンに 3-0 で勝利した最近の試合で 2 ゴールを決め、キャリア通算 500 ゴールを達成、このマイルストーンに到達した最初のイギリス人選手となった。
彼は、レヴァンドフスキの記録を上回る可能性について、スカイ・スポーツに次のように語っている。「何でもありえます！もちろん、まだ長い道のりがあり、それは信じられないほどの記録です。私は好調で、今日もゴールを決め、チームに貢献できて嬉しいです」
ケインが複数の戦線でトロフィーを狙う
元バイエルンMFのディートマー・ハーマンは、ヴィンセント・コンパニ率いるチームが複数の戦線で戦い続ける中、この記録更新が困難な理由についてこう語った。「バイエルンはさらに数本のPKを得るだろうし、彼がまた失敗するとは考えにくい。しかしチャンピオンズリーグ再開時には、1、2試合休む可能性は十分にある。それが記録更新の難点だろう」
ブンデスリーガ首位で6ポイント差を保つバイエルンは、DFBポカール準決勝とチャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強に進出中だ。次節は土曜日にアイントラハト・フランクフルトをホームに迎える。
