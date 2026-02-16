「金銭は彼の最優先事項ではない」－バイエルン・ミュンヘンのレジェンドがハリー・ケインの将来について見解を示す

ケインの現在の契約は 2027 年の夏までです。トロフィーの呪いを解いた彼は、現在、さらなる主要タイトル獲得と記録更新に注力しており、ロベルト・レヴァンドフスキがブンデスリーガで達成した 1 シーズン 41 得点という最高記録も、手の届くところにあると考えられています。

ケインは、今シーズン、ドイツトップリーグで 26 ゴールを記録しており、残り 12 試合を残している。マテウスは、さらなる歴史を作る試みについて次のように付け加えた。「ハリー・ケインは、この記録を更新するだろうと思います。なぜなら、バイエルンでプレーする喜びと、チーム全体の構造が、選手に何かしらの影響を与えるからです。もちろん、負傷のリスクも影響します。

「ケインがその結果として 3、4 試合を欠場することになれば、記録達成は難しくなるだろう。彼は最高レベルの、他とは一線を画すセンターフォワードなので、私は彼のことを嬉しく思うだろう。ハリー・ケインは、まさに驚異的な選手であり、真の財産だ」

ケインは、レヴァンドフスキの記録を念頭に置いていることを認め、バイエルンがヴェルダー・ブレーメンに 3-0 で勝利した最近の試合で 2 ゴールを決め、キャリア通算 500 ゴールを達成、このマイルストーンに到達した最初のイギリス人選手となった。

彼は、レヴァンドフスキの記録を上回る可能性について、スカイ・スポーツに次のように語っている。「何でもありえます！もちろん、まだ長い道のりがあり、それは信じられないほどの記録です。私は好調で、今日もゴールを決め、チームに貢献できて嬉しいです」