部門の分割、人員削減、そして経営陣による大規模なミスが、ジム・ラトクリフ卿のマンチェスター・ユナイテッドでの在任期間を特徴づけてきた。しかし、忘れたい2年間を経て、その先には光明が見えているのだろうか？

ラトクリフ氏のスポーツに関する重要な決定の失敗は、この分野での専門知識の欠如を考慮すれば許されるかもしれないが、彼の指導力の下でのクラブの商業的勢力の衰退は、より厳しい批判に値する。

1 月、ユナイテッドは、ヨーロッパのチームを収益でランク付けするデロイトの「フットボール・マネーリーグ」で 8 位に落ち込んだ。これは、クラブ史上最低の順位であり、その主な原因は、2 シーズン連続でチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかったことで、放送収入が 5,200 万ユーロ減少したことである。しかし、ユナイテッドは、現在順調に進んでいる、ヨーロッパのトップクラブ大会への復帰を果たせば、この順位を再び上げることができると確信している。

ラトクリフ氏が共同オーナーに就任して以来、ユナイテッドはチャンピオンズリーグ出場権を獲得できておらず、1993年以来の長い出場権不在期間が続いていることが、他の面でもクラブの財政に打撃を与えている。例えば、欧州のエリートクラブの一角に入っていないため、アディダスとの契約額は今年、1,000万ポンド減少している。

また、テゾスがクラブとの契約を終了した昨シーズン以降、クラブはトレーニングキットのスポンサーも失っている。 しかし、クラブ関係者は、金額とパートナーの両面で、適切な契約が結べるまで待つ用意があると強調している。DXCテクノロジーとのシャツスリーブのスポンサー契約も夏に満了となるが、契約が更新されるか、あるいは別のスポンサーに取って代わられるかはまだ不明である。一方、ホテル大手マリオット・インターナショナルは昨年、ユナイテッドとのスポンサー契約を終了した。

ユナイテッドのブランド力が以前ほど強くはなくなったことを示す例は他にもある。クラブは、ヨーロッパでの試合がないことによる財政的損失を補うため、シーズン半ばに中東で親善試合を開催したいと考えていたが、実現には至らなかった。また、株価も下落している。

サッカーの金融専門家であるキアラン・マグワイア氏によると、ユナイテッドの株価は現在 1 株あたり 17.70 ドルですが、2 年前にラトクリフ氏が少数株を取得した際の 1 株あたり 33 ドルと比較すると、「市場では、マンチェスター・ユナイテッドの価値は、同氏が支払った金額よりも大幅に低いと評価されている」ことを示唆しています。