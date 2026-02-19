部門の分割、人員削減、そして経営陣による大規模なミスが、ジム・ラトクリフ卿のマンチェスター・ユナイテッドでの在任期間を特徴づけてきた。しかし、忘れたい2年間を経て、その先には光明が見えているのだろうか？

2年が経過した今でも、ラトクリフはその役職にふさわしい責任感を示すことも、ユナイテッドをトップに近づけることもできていません。ユナイテッドのサッカー部門の実質的なトップとしての彼の統治は、非常に波乱に満ち、多くの話題を生み出しましたが、その多くは歓迎されるものではありませんでした。
先週、英国の移民問題について、事実と反する率直な発言を行ったことで、複数のファングループや、クラブ自体とも衝突する事態に陥った。クラブは、All Red All Equal イニシアチブを通じて、長年にわたり包括性を擁護し、グローバルクラブとしての地位を確立してきた。ラトクリフ氏がスカイニュースのインタビューを受けた翌日、ユナイテッドは、その価値観を擁護する声明を発表した。
ラトクリフ氏は、クラブが提案している新スタジアム建設で協力関係にある、マンチェスター市長のアンディ・バーナム氏など、主要な利害関係者も怒らせてしまった。バーナム氏は、ラトクリフ氏の発言を「不正確で、侮辱的で、扇動的」であり、「マンチェスターが伝統的に支持してきたすべてのものに反する」と評し、地元住民の支持と善意に依存する新スタジアム建設プロジェクトを脅かすものだと述べた。
共同オーナーのこの驚くべき、そして不必要な発言は、彼がユナイテッドの経営陣として2年間に経験した数々の最低の出来事の中でも最悪のものとなり、INEOSの最高責任者がレッドデビルズのサッカー事業運営の3年目を迎えるにあたり、ファンは彼の登場が何か良い結果をもたらしたのかどうか疑問に思うのも当然だろう。