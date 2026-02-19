Goal.com
Sir Jim Ratcliffe Man Utd GFXGetty/GOAL
部門の分割、人員削減、そして経営陣による大規模なミスが、ジム・ラトクリフ卿のマンチェスター・ユナイテッドでの在任期間を特徴づけてきた。しかし、忘れたい2年間を経て、その先には光明が見えているのだろうか？

「マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーになることは大きな名誉であり、大きな責任も伴います」と、2024年2月にレッドデビルズの27.7%の株式を購入したジム・ラトクリフ卿は述べています。「これで取引は完了しましたが、これは、ファンに世界クラスの施設を提供しながら、マンチェスター・ユナイテッドをイングランド、ヨーロッパ、そして世界のサッカー界の頂点に再び導くという私たちの旅の始まりにすぎません」

2年が経過した今でも、ラトクリフはその役職にふさわしい責任感を示すことも、ユナイテッドをトップに近づけることもできていません。ユナイテッドのサッカー部門の実質的なトップとしての彼の統治は、非常に波乱に満ち、多くの話題を生み出しましたが、その多くは歓迎されるものではありませんでした。

先週、英国の移民問題について、事実と反する率直な発言を行ったことで、複数のファングループや、クラブ自体とも衝突する事態に陥った。クラブは、All Red All Equal イニシアチブを通じて、長年にわたり包括性を擁護し、グローバルクラブとしての地位を確立してきた。ラトクリフ氏がスカイニュースのインタビューを受けた翌日、ユナイテッドは、その価値観を擁護する声明を発表した

ラトクリフ氏は、クラブが提案している新スタジアム建設で協力関係にある、マンチェスター市長のアンディ・バーナム氏など、主要な利害関係者も怒らせてしまった。バーナム氏は、ラトクリフ氏の発言を「不正確で、侮辱的で、扇動的」であり、「マンチェスターが伝統的に支持してきたすべてのものに反する」と評し、地元住民の支持と善意に依存する新スタジアム建設プロジェクトを脅かすものだと述べた。

共同オーナーのこの驚くべき、そして不必要な発言は、彼がユナイテッドの経営陣として2年間に経験した数々の最低の出来事の中でも最悪のものとなり、INEOSの最高責任者がレッドデビルズのサッカー事業運営の3年目を迎えるにあたり、ファンは彼の登場が何か良い結果をもたらしたのかどうか疑問に思うのも当然だろう。

  • Erik ten Hag Manchester United 2024Getty

    三つの致命的な決断

    ラトクリフは、すでに悪名高いスカイニュースのインタビューで、広範な改革を行ったため、ユナイテッドではほとんど友人がいないことを認めたが、それらは必要なものであり、その結果、ようやく成績が向上し始めたと強調した。

    「私は、多くの改革を行ったため、マンチェスター・ユナイテッドでは非常に不人気でした」と彼は語った。「しかし、私の見解では、それは良い方向への変化です。そして、その成果が徐々に現れ始めていることを、このサッカークラブで実感し始めていると思います」

    マイケル・キャリックの就任後、ユナイテッドは2年間で最高の成績を収めているかもしれないが、5試合中4勝という連勝は、ラトクリフの決断の結果ではなく、それにもかかわらずの成果である。スポーツの観点から見ると、彼は3つの大きな決断を下したが、そのすべてが悲惨な結果に終わった。

    2024年のFAカップ決勝を前に、オランダ人監督の後任候補者に接触してエリック・テン・ハグの立場を弱体化させたラトクリフは、その後、テン・ハグを監督に留任させ、契約を1年延長することを選択した。この動きにより、わずか4か月後に起こったテン・ハグの解任の最終的なコストが高くなり、2024-25シーズンを悲惨なスタートで迎えたチームの発展を妨げた。

    ラトクリフはテン・ハグを継承し、当然ながら自ら選んだ監督を望んでいた。彼と最高経営責任者のオマール・ベラダは、スポルティングCPの監督であるルーベン・アモリムをカリスマ性のある人物として採用したが、プレミアリーグでの経験不足や、英国サッカーではほとんど成功例のない 3-4-3 フォーメーションを厳格に固守している点について、当然の懸念を無視した。

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    警告サインを無視する

    アモリムの任命は、スポーツディレクターのダン・アッシュワースの助言を軽視するものであり、ニューカッスルから引き抜かれてから 5 か月後に彼が突然退社した大きな要因となった。ラトクリフは、アッシュワースがプレミアリーグでの経験のある監督しか推薦しなかったことに感銘を受けなかったと言われている。それは、彼が固定観念にとらわれていることを示していたからだ。

    しかし、アモリムがプレミアリーグ時代においてユナイテッドがこれまで迎えた中で最悪の監督であることが証明され、勝率はわずか 32% に留まり、クラブは 51 年ぶりのリーグ最下位という結果に終わったため、ユナイテッドは次期監督として、プレミアリーグでの経験を持つ監督のみを検討する意向であることが明らかになった。

    テン・ハグの解任、アモリムとアッシュワースの両方の採用と解雇による総費用は約 3,700 万ポンドに達し、ラトクリフの物議を醸した経費削減策による節約分を完全に帳消しにしてしまいました。 例えば、2024年に実施された第1弾のリストラでは、250人のスタッフを解雇し、クラブは800万ポンドから1,000万ポンドの経費削減を達成しました。その後、さらに200人のスタッフが解雇されています。

    さらに、スタッフへの無料昼食の提供中止、クリスマスパーティーやボーナスの廃止など、意地悪な措置も取られています。ラトクリフ氏はまた、チケットの価格を引き上げ、ユナイテッドはフラムよりも安い価格を設定すべきではないと奇妙な主張をし、65 歳以上と子供向けの割引を廃止することで、試合を観戦するファンを遠ざけ、サポーターの抗議をさらに激化させています。

  • Avram Glazer and Sir Jim Ratcliffe of Man UtdGetty Images/GOAL

    直感に反する削減

    長年にわたりクラブに勤めてきたスタッフに多大な苦痛と経済的な不安をもたらしただけでなく、この人員削減は逆効果でした。ユナイテッドは、次の大物選手を発掘するスカウトの人数を減らし、かつてはヨーロッパ中のクラブが羨むほどだった契約業務を行う商業チームの規模も縮小しました。

    1980年代後半にファーガソン監督がユナイテッドの指揮を執ったとき、最初に行ったことの1つは、地元のスカウトネットワークの強化でした。マンチェスター地域におけるユナイデッドの勢力の拡大は、ライアン・ギグス、デビッド・ベッカム、ポール・スコールズ、ニッキー・バット、ゲイリー・ネヴィル、フィル・ネヴィルからなる伝説的な「92年組」の誕生につながりました。

    10月にラトクリフ氏が「マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーは明らかに衰退している」と発言したことで、選手の両親やスタッフは困惑したと報じられており、スカウトの人員削減は問題をさらに悪化させるだけだろう。

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    商業上の懸念

    ラトクリフ氏のスポーツに関する重要な決定の失敗は、この分野での専門知識の欠如を考慮すれば許されるかもしれないが、彼の指導力の下でのクラブの商業的勢力の衰退は、より厳しい批判に値する。

    1 月、ユナイテッドは、ヨーロッパのチームを収益でランク付けするデロイトの「フットボール・マネーリーグ」で 8 位に落ち込んだ。これは、クラブ史上最低の順位であり、その主な原因は、2 シーズン連続でチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかったことで、放送収入が 5,200 万ユーロ減少したことである。しかし、ユナイテッドは、現在順調に進んでいる、ヨーロッパのトップクラブ大会への復帰を果たせば、この順位を再び上げることができると確信している。

    ラトクリフ氏が共同オーナーに就任して以来、ユナイテッドはチャンピオンズリーグ出場権を獲得できておらず、1993年以来の長い出場権不在期間が続いていることが、他の面でもクラブの財政に打撃を与えている。例えば、欧州のエリートクラブの一角に入っていないため、アディダスとの契約額は今年、1,000万ポンド減少している。

    また、テゾスがクラブとの契約を終了した昨シーズン以降、クラブはトレーニングキットのスポンサーも失っている。 しかし、クラブ関係者は、金額とパートナーの両面で、適切な契約が結べるまで待つ用意があると強調している。DXCテクノロジーとのシャツスリーブのスポンサー契約も夏に満了となるが、契約が更新されるか、あるいは別のスポンサーに取って代わられるかはまだ不明である。一方、ホテル大手マリオット・インターナショナルは昨年、ユナイテッドとのスポンサー契約を終了した。

    ユナイテッドのブランド力が以前ほど強くはなくなったことを示す例は他にもある。クラブは、ヨーロッパでの試合がないことによる財政的損失を補うため、シーズン半ばに中東で親善試合を開催したいと考えていたが、実現には至らなかった。また、株価も下落している。

    サッカーの金融専門家であるキアラン・マグワイア氏によると、ユナイテッドの株価は現在 1 株あたり 17.70 ドルですが、2 年前にラトクリフ氏が少数株を取得した際の 1 株あたり 33 ドルと比較すると、「市場では、マンチェスター・ユナイテッドの価値は、同氏が支払った金額よりも大幅に低いと評価されている」ことを示唆しています。

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    採用の改善

    こうした逆境とピッチ上の不振にもかかわらず、ユナイテッドは昨季、クラブ史上最高となる3億3330万ポンドの商業収入を記録した。これは前季比約3000万ポンド増で、欧州5位の規模である。試合日収入も、ヨーロッパリーグの試合数を増やしたことで1億3700万ポンドから1億6000万ポンドに上昇したが、今季はホームゲームが20試合のみとなるため、大幅な減少が見込まれる。

    過去1年間でユナイテッドが最も改善した点は、おそらく選手補強だろう。昨夏に獲得した3人のフィールドプレーヤーは、これまでのプレミアリーグ45得点のうち21得点を記録している。ブライアン・ムベウモが9得点でトップに立ち、マテウス・クーニャとベンジャミン・セスコ（後者は主に控えとして起用）がそれぞれ6得点を挙げている。

    セネ・ラメンスもゴールキーパーとして大成功を収めており、現在の成長軌道を維持すれば1800万ポンドという移籍金は非常に賢明な投資だったと証明されるだろう。チームの平均年齢も低下し、給与総額も削減された。新加入選手全員が今後数年にわたり重要な役割を担うだろうという確信が生まれている。 前政権下で起こった、アントニーやカゼミーロのような移籍期間終了間際の慌ただしい獲得は、もはや過去のものとなったようだ。

    ラトクリフは、クラブの経営陣を刷新し、採用責任者のクリストファー・ヴィベル、フットボール部門ディレクターのジェイソン・ウィルコックス、そしてメルセデスAMGペトロナスでF1世界選手権8回優勝に貢献した新しいデータディレクターのマイク・サンソーニを採用したことで、こうした進歩に一定の功績がある。

    ラトクリフ氏の到着によるもうひとつの具体的な成果は、5,000万ポンドを投じて第一チームのトレーニング施設を改修したことです。この費用は、億万長者が自腹で負担したものです。

  • New Manchester United stadiumMan Utd

    成否を決める

    しかし、ラトクリフの在任期間中の中心的な事業は、10 万人収容のスタジアム建設プロジェクトでした。このプロジェクトは、ユナイテッドの収益レベルを飛躍的に高め、スタジアムの改修や建設を成長の手段として活用しているレアル・マドリード、バルセロナ、トッテナムなどの足跡を辿るものとなるでしょう。

    ラトクリフが「北のウェンブリー」としたいと考えている、新しいオールド・トラッフォードの計画がユナイテッドによって発表されてから、ほぼ 1 年が経過した。しかし、コレット・ロッシュを新スタジアム開発の最高経営責任者に任命し、この地域の再生計画を開始したにもかかわらず、着工時期や資金調達方法など、重要な疑問は依然として未解決のままである。

    共同オーナーとして24カ月間のラトクリフの統治について、最も良い評価は、彼が多くの高尚な約束をしたが、まだそれを実現していないということだろう。最悪の評価は、彼は大きな代償を払って重要な決定を誤り、分裂を招き、ますます現実離れした人物であることが明らかになったということだろう。

    それでも、こうした激動にもかかわらず、ユナイテッドは、ラトクリフのプロジェクト開始から 2 年が経過した現在、男子チームがチャンピオンズリーグ復帰に向けて優位に立ち、女子チームは女子スーパーリーグで 2 位、リーグカップ決勝に進出し、初めてチャンピオンズリーグのノックアウトステージに進出しているという事実を指摘することができます。

    したがって、今後数か月間、ラトクリフが自身とユナイテッドのためにできる最大の恩恵は、目立たないようにし、これ以上インタビューを受けず、チームに結果で語らせることだろう。

