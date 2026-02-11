AFP
「選手たちに影響する！」－リーズのハンド判定にリアム・ローゼニアー監督激怒、チェルシーはホームで引き分けに終わる
物議を醸す同点ゴールがスタンフォード・ブリッジに怒りを爆発させる
チェルシーはジョアン・ペドロとコール・パーマーのゴールでスタンフォード・ブリッジで2-0の優位を築き、重要な5連勝へ順調に進んでいるかに見えた。ホームチームは1時間以上にわたり自信に満ちた正確なプレーを見せていたが、後半の5分間にわたる激しい時間帯で雰囲気が一変。リーズ・ユナイテッドの交代選手ノア・オカフォールによる激しい議論を呼んだ同点ゴールで頂点に達した。
同点弾に至る過程でチェルシー陣営は激怒。選手もスタッフも、得点直前のプレーでリーズのジェイデン・ボーグルがハンドをしたと強く主張した。 このプレーはチェルシーの守備陣に明らかな混乱をもたらし、複数のディフェンダーが笛を待つように動きを止めたが、笛は鳴らなかった。この一瞬の隙を敵が容赦なく突いて得点を奪い、チェルシーのチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを損なうだけでなく、タッチラインで監督を激怒させる結果となった。
「選手たちに影響を与えている」―ロゼニオ、事件について
試合後の記者会見で、ロゼニオールは審判団への不満を隠さなかった。ハンドの反則を取らなかったことが心理的な波及効果を生み、直接ゴールにつながったと主張した。しかしチェルシー監督は自チームにも同等に批判的であり、不当な判定への反応がプロとして不適切で、最終的に致命傷となったと示唆した。
「あの子がハンドをした。その瞬間、選手たちに影響が出た。ハンドだと思い、集中力が切れた。ボールをクリアできず、相手に得点された」とローゼニオールは一連の出来事に明らかに動揺しながら説明した。
「その後25分間、波状攻撃が続いた。我々は局面を確実に処理し、プロフェッショナルであるべきだった」
支配力が「ばかげた」呪文で無駄にされた
試合の大半で圧倒的な優位を保っていたホストチームにとって、この結果は特に悔しいものだった。66分までチェルシーは試合を完全に支配し、リーズをわずかなチャンスに抑え込みながら、今季最も流動的なサッカーを披露していた。ジョアン・ペドロの繊細なチップシュートが華麗に先制点を挙げ、コール・パーマーがPKを決めた時には試合は決着したかに見えた。
しかしモイセス・カイセドの不用意なタックルがリーズにPKをもたらし、ルーカス・ンメチャがこれを決めてアウェーチームに命綱を与えた。このミスが突然の不可解な崩壊の引き金となった。同点弾が直後に決まり、チェルシーは残り85分間ほとんどゴールを脅かされなかったにもかかわらず、勝ち点2を無駄にしたのである。
「我々にとって馬鹿げているのは、5分間で2点も奪われたことだ。それ以外の90分間は明らかに我々が優勢だった」とローゼニオールは嘆いた。
「モイセス・カイセドは素晴らしい選手だ。彼は私にとって最高の選手だった。我々は判断を誤った。実際、あの場面に至るまでのプレーの展開も問題だった。あの瞬間のプレスのかけ方において我々はいくつかの判断ミスを犯し、ペナルティを与えてしまった。正直言って、リーズがシュートを打ったり決定的な場面を作ったりしたのを覚えていない」
トップ4のチャンスを逃した
さらに追い打ちをかけるように、チェルシーはロスタイム終了間際に勝利を掴む絶好のチャンスを逃した。通常ならチームで最も信頼できるフィニッシャーであるパーマーが、カイセドの完璧なアシストを受けてわずか2ヤードの位置から、なぜかバーの上にボールを打ち上げてしまった。このミスにファンは頭を抱え、この夜の悔しさを象徴する結果となった。
「これは苦い結果だ」とローゼニオールは認めた。「ボール保持時のプレー、プレス、そしてエネルギーの面では、私が求めていた全てが発揮されていた。だからこそ、勝利を逃したことが一層悔やまれる」
この引き分けは重大な機会損失だ。ウェストハム戦で1-1の引き分けに終わったユナイテッドも勝ち点を落としたため、勝利すればチェルシーはライバルを抜き4位に浮上していた。しかし現実は5位、1ポイント差で追う立場。わずか5分間の狂乱によって、巨大なチャンスを自らの手で逃したのだ。
GOAL-eによる自動翻訳
