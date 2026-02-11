「選手たちに影響する！」－リーズのハンド判定にリアム・ローゼニアー監督激怒、チェルシーはホームで引き分けに終わる

試合の大半で圧倒的な優位を保っていたホストチームにとって、この結果は特に悔しいものだった。66分までチェルシーは試合を完全に支配し、リーズをわずかなチャンスに抑え込みながら、今季最も流動的なサッカーを披露していた。ジョアン・ペドロの繊細なチップシュートが華麗に先制点を挙げ、コール・パーマーがPKを決めた時には試合は決着したかに見えた。

しかしモイセス・カイセドの不用意なタックルがリーズにPKをもたらし、ルーカス・ンメチャがこれを決めてアウェーチームに命綱を与えた。このミスが突然の不可解な崩壊の引き金となった。同点弾が直後に決まり、チェルシーは残り85分間ほとんどゴールを脅かされなかったにもかかわらず、勝ち点2を無駄にしたのである。

「我々にとって馬鹿げているのは、5分間で2点も奪われたことだ。それ以外の90分間は明らかに我々が優勢だった」とローゼニオールは嘆いた。

「モイセス・カイセドは素晴らしい選手だ。彼は私にとって最高の選手だった。我々は判断を誤った。実際、あの場面に至るまでのプレーの展開も問題だった。あの瞬間のプレスのかけ方において我々はいくつかの判断ミスを犯し、ペナルティを与えてしまった。正直言って、リーズがシュートを打ったり決定的な場面を作ったりしたのを覚えていない」