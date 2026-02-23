Goal.com
Weekend winners and losers GFXGOAL
Mark Doyle

翻訳者：

週末のサッカー勝者と敗者：トッテナムを苦しめるエベレチ・エゼが再び決める、セスク・ファブレガスがコモでアーセン・ベンゲルへのオマージュを披露、一方レンズのリーグ1優勝の望みは大きな打撃を受ける

プレミアリーグ優勝争いが劇的な展開を迎えようとしているとの見方が強まっていた。マンチェスター・シティが土曜日に引き分け、次第に焦りを見せるアーセナルに2ポイント差まで迫ったためだ。しかし、ガンナーズ（アーセナル）は翌日、北ロンドンのライバルであるトッテナムを圧倒する形で最高の形で応酬。2004年以来となる初優勝への道筋を、依然として確実に保った。

一方、イタリアでは、インテルがレッチェにアウェーで勝利し、直下のチームが失点したため、セリエAの首位を固めました。また、ブンデスリーガ首位のバイエルン・ミュンヘンは、最近の不安定な状況から脱し、ハリー・ケインらを擁するチームがボルシア・ドルトムントに8ポイントの差をつけて、ドイツでの覇権を再び確固たるものにしました。

しかし、フランスとスペインでは「新たな」首位チームが登場しました。パリ・サンジェルマンがメスに 3-0 で快勝し、レンズを首位から追い落とし、バルセロナもレバンテに同じスコアで勝利し、オサスナに衝撃的な敗戦を喫したレアル・マドリードの失点を最大限に活用しました。

しかし、今週末の試合で最大の勝者と敗者は誰だったのだろうか？いつものように、 GOAL がその全容を分析する...

  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    優勝：インテル

    セリエAでは年明け時点で上位5チームの勝点差がわずか4ポイントと、壮絶な優勝争いが現実味を帯びていた。しかし3ヶ月も経たぬうちに、インテルが2位のACミランに10ポイント差をつける形で優勝争いは決着した。

    ネラッズーリは土曜日のレッチェ戦でヘンリク・ムヒタリアンとマヌエル・アカンジが後半15分間に決めたゴールで2-0勝利を収め、同市ライバルに圧力をかけた。一方ロッソネリは再び反撃できず、ミッドウィークのコモ戦でホームで2点を落としたマッシミリアーノ・アッレグリ率いるチームは、サン・シーロでパルマに1-0の衝撃的な敗北を喫した。

    もちろん、残り12節は残っており、来月のミラノ・ダービーではミランがインテルを「ホーム」に迎える。しかし、仮にミランが攻撃陣に決定力を取り戻したとしても、クリスティアン・キヴ率いるインテルがタイトルを逃すとは到底考えられない。11月の前回ダービー敗戦以降、14試合で実に驚異的な40ポイントを獲得しているのだから。

    したがって、インテルはボド/グリムトに敗れてチャンピオンズリーグ敗退の危機に瀕しているとはいえ、少なくとも火曜日のサン・シーロでの第2戦に臨む際には、スクデットが既に手中に収まっているという確信を持って臨めるだろう。

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    敗者：レアル・マドリード

    レアル・マドリードはリーガ首位奪還に並々ならぬ努力を強いられた。アルヴァロ・アルベロア監督就任後5勝を含む7連勝を遂げ、ようやく前節に王者バルセロナを逆転した。しかし土曜日のオサスナ戦では2-1の敗北を喫し、すでに2位に転落している。

    パンプローナでの敗戦は、ある意味不運とも言える。ラウル・ガルシアの決勝点は90分に決まったが、その直前にダニ・セバジョスが自陣でミスパスを犯していたからだ。とはいえ、この不用意なミスは、アウェーチームの全体的なプレーの雑さを象徴するものであった。

    マドリードは、守備の観点から特に貧弱だった。ティボ・クルトゥワがペナルティを与え、アンテ・ブディミルが先制点を挙げた。ラウル・アセンシオはセンターバックとして衝撃的なプレーを見せ、キャプテンのダニ・カルバハルは、スピードのあるビクトル・ムニョスに苦しめられ、後半の途中で交代となった。 カルバハルの代わりにトレント・アレクサンダー・アーノルドが投入されたが、状況は改善しなかった。元リバプールの右サイドバックは、ガルシアの素晴らしいフィニッシュにつながる危険をまったく見抜けず、対応もできなかった。

    しかし、マドリードの攻撃もそれほど良くなかった。ビニシウス・ジュニアは、リーグ戦3試合連続のゴールでその実力とキャラクターを強調したかもしれないが、キリアン・ムバペは完全な体調には程遠い様子だった。 また、アルベロアは、フェデリコ・バルベルデが右サイドで何も貢献できなかったこと（特に、苦戦するカルバハルを助けるために頻繁に深く落ちなければならなかったため）、そしてムバペが左サイドに流れやすいことを考えると、レアル・マドリードのバランスは崩れていたと率直に認めた。

    つまり、バルサにも課題はあるものの、アルベロアがレアル・マドリードをリーガ首位に返り咲かせるには、さらに多くの努力が必要だということは明らかだ。

  • 優勝者：エベレチ・エゼ

    エベレチ・エゼは昨年8月にクリスタル・パレスからアーセナルに移籍して以来、自身が望むほど良いプレーも、出場機会も得られていない。しかし、降格争いではなく優勝争いに加わるために、合意済みのトッテナム移籍を断った決断を後悔しているはずはない。

    アーセナルが宿敵トッテナムを4-1で下した一戦で2得点を挙げたエゼは、スパーズ戦2試合で通算5得点目を記録した。驚くべきことに、プレミアリーグのノースロンドン・ダービーでアーセナルの選手としてより多くの得点を挙げているのは、ロベール・ピレス（11試合7得点）とエマニュエル・アデバヨール（7試合6得点）だけである。

    したがって、エゼがミケル・アルテタ監督の先発メンバーに定着するにはまだ課題が多いものの、幼い頃からアーセナルファンである彼は、すでに仲間の「グーナーズ」の間でカルト的な英雄となっている。

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    敗者：チェルシーの若手選手たち

    2025-26シーズンの残り11試合を残す中、チェルシーは既にクラブ史上最多となる1シーズン8枚のレッドカード記録に並んだ。クラブの重鎮であるリアム・ローゼニオールは、ブルーズの度重なる規律違反と、クラブが若手選手のみへの投資を固執していることとの明らかな関連性を当然ながら否定した。

    「若さの問題ではない」と、土曜日のバーンリー戦（ホームで1-1の衝撃的な引き分け）でウェズリー・フォファナが退場処分を受けた後、コーチは主張した。「選手を評価し、困難な局面で頼れる選手を見極めることにかかっている」

    ロゼニオールはさらにこう述べた。「 現時点では私がチームを率いてからの状況についてしか語れない。今日まで、我々の規律違反記録は良好だった」

    しかしロゼニオが指揮を執ったのはリーグ戦わずか6試合。フォファナの退場が示すように、重要な局面での冷静さの欠如は繰り返される問題であり、マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールとの上位5位争いが激化する中、チェルシーに多大な代償を強いている。

    今シーズン、リードしていた試合で勝ち点を失った回数がチェルシーより多いのはウェストハムだけだ。また、10人になった状態で試合に勝利できたのはわずか1度のみ。したがって、この問題の責任はロゼニオールにあるわけではないが、彼が解決しなければならないのは確かだ。特に、彼の去就が来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得にかかっている以上、なおさらである。

  • Juventus FC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    WINNER: セスク・ファブレガス

    先週、我々はセスク・ファブレガスが現在ヨーロッパで最も注目される若手監督であると論じたが、このスペイン人監督は土曜日にその理由を如実に示した。 ACミランをあらゆる意味で翻弄し、コモがサン・シーロで1-1の引き分けを勝ち取るのを助けてからわずか3日後、ファブレガスはトリノでの2-0勝利においてルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスの弱点を暴いた。アウェイチームの2点目——マクスアン・カケレが決めきった洗練されたカウンター攻撃は、アーセン・ヴェンゲルの往年の偉大なアーセナルチームとの比較を誘った。

    「彼は私にとって第二の父親のような存在だ。トランジションやスペースへの攻撃といった、現代サッカーでさらに重要性を増す戦術を徹底的に指導してくれた」と、元アーセナル・バルセロナ・チェルシーMFはDAZNイタリアに語った。75年ぶりのアウェーでのビアンコネリ撃破を導いた直後のことだ。「彼から多くを学び、自分のチームにもそれを実践させたい

    「今日はユベントスを苦しめる戦術も試した。選手たちは最高のパフォーマンスを発揮し、他試合と異なる点として2点目を奪えた。このレベルの相手では2点目を取らなければ、必ず追いつかれる。GKが1セーブしか必要としなかったのは、我々が試合を支配していた証だ」

    ファブレガスの試合分析に異論の余地はない。また、6位のコモ（4位のローマに5ポイント差、コッパ・イタリア準決勝進出を決めている）が史上初の欧州大会出場権獲得へ向け順調に進んでいる事実も否定できない。

    「特定の目標だけを狙っているとは言えない」とファブレガスは続けた。「1年半前にはセリエBにいたことを忘れてはいけない。だから冷静に、一歩ずつ進みながら、可能な限り全ての試合に勝てる文化とアイデンティティを築いていかなければならない」

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MONACOAFP

    敗者：レンズ

    ついにレンスがリーグ1優勝の可能性に胸を躍らせた矢先、彼らは常勝軍団PSGに首位を奪われるという失望を味わわせた。

    特に悔しいのは、土曜日のスタッド・ボラール＝デレリスでのピエール・サージュ監督率いるチームの展開が順調だったことだ。オドソンヌ・エドゥアールが開始わずか3分で先制点を挙げ、フロリアン・トーヴァンが驚異的な復活を続け、後半早々にホームチームのリードを2点に広げた。

    しかし後半わずか10分間で3失点を喫したレンズは衝撃に陥った。好調のフォラリン・バログン、モナコ主将デニス・ザカリア、そしてスーパーサブアンス・ファティの連携が試合の流れを一変させたのだ。

    「我々は失敗した」とセージ監督は認めた。「勝利は手の内にある状態だった。後半はかなり良いプレーができ、前半と後半の間に課題を修正し、その調子で試合を終わらせることに集中していた。失った3点は個人と集団のミスだ」

    このような衝撃的な失態は、PSGに罰せられないはずがなかった。特にその夜、PSGはホームでメッツを迎え撃つ予定だったからだ。ルイス・エンリケ率いるチームはリーグ1最下位のメッツを3-0で軽々と下し、勝ち点差を2に広げた。

    衝撃を受けたレンズにとっての課題は、今後5試合でPSGとの差を縮められる位置に留まり、来月ホームで昨季の3冠王者を迎え撃つことだ。これは非常に大きな挑戦となる。

  • Heart of Midlothian v Hibernian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    勝者：ハーツ

    先週のレンジャーズ戦での痛恨の4-2敗戦がハーツを崩壊させるのではないかという現実的な懸念があったが、デレク・マッキンズ監督率いるチームは明らかに強靭な精神の持ち主だ。土曜日にタイネキャッスルで行われた緊迫した一戦で、彼らはフォークークを辛うじて下すことでそのことを証明した。

    「1-0の勝利こそが、時にチームの成功の礎となる」と、エディンバラでの試合終了間際にイスラム・チェスノコフが決勝点を挙げた後、監督は語った。「 歴史がそれを証明していると思う」

    確かに、シーズンこの段階で勝利の道を見出すことは極めて重要だ。過去40回のスコティッシュ・タイトルを独占してきたセルティックとレンジャーズの双方が週末に勝利を逃した事実が、その重要性を裏付けている。

    日曜日にセルティック・パークで87分に決勝点を奪ったハーツの市内ライバル、ハイバーニアンが両強豪に大きな恩恵をもたらした一方、レンジャーズはリビングストン戦で2-2の引き分けに終わっている。首位争いは依然として信じられないほど拮抗しており、驚きの首位チームはレンジャーズにわずか4ポイント差、1試合少ないセルティックには6ポイント差でリードしているに過ぎない。 しかし残り10節となった今、非常に強力なハーツが1960年以来となるクラブ初の優勝を本気で狙える状況であることは明らかだ。

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-MARSEILLEAFP

    敗者：マルセイユ

    ハビブ・ベイェはマルセイユに縁が深い。選手としてスタッド・ヴェロドロームで過ごした4年間には、キャプテンも務めた。

    「プレッシャーには耐えられる」ロベルト・デ・ゼルビ監督の後任として指揮官に指名された先週、彼は語った。「そのプレッシャーに晒されたくないなら、ここに来るべきではないだが私はチームが病んでいるとは思わない。単に調子の問題だ」

    デ・ゼルビは間違いなくこの意見に反対するだろう。彼は、現在のチームには監督よりも心理学者が必要だと感じていた。その理由は、金曜日にベイが指揮を執った最初の試合で明らかになった。マルセイユはブレストに 2-0 で敗れたのだ。

    不可解なほど気だるいアウェイチームは、開始 30 分以内に 2 点を失い、その後 68% のボール支配率を誇ったものの、それをほとんど生かすことができませんでした。そして、試合終了 10 分前にメイソン・グリーンウッドが PK を失敗し、マルセイユにとって本当に悲惨な夜を締めくくりました。

    したがって、ベイエ監督にとっては、チームが当初考えていたよりもはるかに悪い状況にあることはすでに明らかであるはずだ。さらに、リールとレンヌの両チームが、来シーズンのチャンピオンズリーグ第 3 予選ラウンド出場権を争う 4 位のマルセイユに 3 ポイント差まで迫ったことで、選手たちへのプレッシャーはさらに高まっている。

    したがって、リーグ1で4試合勝ち星のないチームにとって、今週末のヴェロドロームでの3位リヨンとの大一番が、チームの命運を分けることになるだろう。

  • 優勝者：ラグナー・アッシュ

    まだ2月だが、ケルンのルカス・クヴァスニョク監督にとって、ラグナー・アチェは今年のプスカシュ賞をすでに手中に収めている。

    「今は2位争いが全てだ」と、土曜日のホッフェンハイム戦（2-2）で9番が驚異的なオーバーヘッドキックを決めたのを見たポーランド人監督は語った。

    確かに驚異的な一撃だった。アチェ自身も予想外のゴールだった。

    「全てがあっという間に起きた」と27歳の選手は認めた。「サイード［エル・マラ］の素晴らしいクロスで、特に考えなかった。ただ体が自然に動いたんだ。そしてボールはあんな風に飛び込んだ。自分でも信じられないよ」

    その驚きは彼だけのものではなかった。チームメイトのヨエル・シュミートは冗談めかしてこう語った。「彼は週の練習ではほとんど動かないのに、あんなことをやってのけるんだ。信じられないよ！」

