「走れ！」― イゴール・トゥドール監督、疲労困憊のトッテナム選手たちに「泣くな」と自身の指導法への不満を退ける

元マルセイユとラツィオの指揮官は、身体能力の低下が見られると考えるチームのために、過酷なフィットネスプログラムを即座に導入し、コンディショニングを最優先した。選手たちを限界まで追い込んでいるのかとの問いに、テュドールはトッテナムの「戦士たち」に戦うことを求め、トレーニンググラウンドでの取り組みは譲れないと強調した。

「ボールを持たないランニングを課している。選手は誰もボールを持たないランニングを好まないから、あえて取り入れている」とテューダーはテレグラフ紙の取材に認めた。「だが今は、誰かが嫌がることを深く考える余裕などない。何より選手たちがこの方針を理解してくれている。だから彼らはこうした練習に積極的に取り組んでくれている」

「フィジカル面では、我々の状況は決して良好ではない。ここ数試合、多くの選手が欠場する中で試合を重ねた結果、チームのフィジカルコンディションは低下している。だからこそ試合のないこの期間を活用し、エンジンに燃料を補給して、より良く機能させる必要がある」