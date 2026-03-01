Getty Images Sport
「走れ！」― イゴール・トゥドール監督、疲労困憊のトッテナム選手たちに「泣くな」と自身の指導法への不満を退ける
身体的強度の要求
プレミアリーグの降格圏から北ロンドンのクラブを救う使命を帯びたテュドールは、自身が重大な体力不足と認識する問題を解決するため、即座に「衝撃と畏怖」の体制を導入した。指揮官としての初戦でアーセナルに4-1という屈辱的な敗北を喫した後、テュドールは不振のスター選手たちに対し、もはや安楽な環境は許されないことを明確にした。 テュドールの哲学はハイプレス戦術に根ざしているが、現在のチーム状態では実行不可能だと彼は考えている。彼は過酷なトレーニング量について一切の妥協を見せず、現在の不振から脱する唯一の道は純粋な肉体的な努力を通じたものだと主張している。
エンジンにガソリンを入れる
元マルセイユとラツィオの指揮官は、身体能力の低下が見られると考えるチームのために、過酷なフィットネスプログラムを即座に導入し、コンディショニングを最優先した。選手たちを限界まで追い込んでいるのかとの問いに、テュドールはトッテナムの「戦士たち」に戦うことを求め、トレーニンググラウンドでの取り組みは譲れないと強調した。
「ボールを持たないランニングを課している。選手は誰もボールを持たないランニングを好まないから、あえて取り入れている」とテューダーはテレグラフ紙の取材に認めた。「だが今は、誰かが嫌がることを深く考える余裕などない。何より選手たちがこの方針を理解してくれている。だから彼らはこうした練習に積極的に取り組んでくれている」
「フィジカル面では、我々の状況は決して良好ではない。ここ数試合、多くの選手が欠場する中で試合を重ねた結果、チームのフィジカルコンディションは低下している。だからこそ試合のないこの期間を活用し、エンジンに燃料を補給して、より良く機能させる必要がある」
チューダーの若者への挑戦
複数の主力選手が依然として離脱中であるため、テュドール監督はクラブの若手選手層への依存度を高めている。彼はこれらの若手選手たちに言い訳を捨て、トッテナムのシーズンを救う責任を引き受けるよう要求した。 「まだ若い選手もいる」とテュドール監督は指摘した。「彼らは助けになるためにここに来た。今こそ問題解決が必要な局面だ。負傷者が多く、若手がチームで共闘せざるを得ない状況では、確かに課題も生じる」
アカデミー出身者や若手新加入選手への監督のメッセージは明確だ——成長の時が来た。「しかしこれは急速に成長し、男になるための機会であり挑戦でもある」と彼は付け加えた。 「『どうすればいいんだ、俺はただここにいるだけだ』ではなく、『さあ、俺にボールをくれ、俺が得点する』と宣言するほどに成長すること。これが彼ら一人ひとりに課せられた挑戦だ。なぜできない？『さあ、ボールをくれ、泣いたりしない、ボールを奪い、自陣を守る』と宣言するのだ」
生存のための争奪戦における兵士の確保
トッテナムは現在プレミアリーグで危うい16位に位置しており、北ロンドンの強豪にとって降格の脅威が現実味を帯びつつある。フルハム戦を控える中、勝利の方程式を見出すプレッシャーがテュドール監督に重くのしかかっている。 ペドロ・ポロとケビン・ダンソが練習に復帰したことで監督は勢いを得たが、自身の闘争的で要求の厳しい哲学に真に共感している選手については依然として口を閉ざしている。
結局のところ、テュドール監督はスパーズを現在の低迷から脱却させるための特定のメンタリティを求めているが、現時点では評価内容を非公開にしている。 降格争いを生き抜くのに十分な「戦士」がロッカールームに存在するか問われると、クロアチア人監督は謎めいた返答をした。「シーズン終了時に答えよう」と彼は言い、選手たちに自らの立場と将来が常に監視下にあることを疑いようなく認識させた。決定的な試合が続く中での準備において。
