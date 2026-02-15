負傷中のスター選手、ジュード・ベリンガムが恋人アシュリン・カストロをバレンタインデーにレアル・マドリードの試合に招待。モデル妻をベルナベウに連れ出す

ベリンガムは、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）が圧勝するホームでの勝利を見逃すはずがなかった。この結果により、レアル・マドリードのリーグ連勝記録は8試合に伸びた。ゴンサロ・ガルシアが開始わずか5分でマドリードの巨人を先制させたが、レアル・ソシエダは21分にミケル・オヤルサバルがPKでティボ・クルトワをかわして同点に追いついた。

レアル・ソシエダの同点はわずか4分間。前半中盤にアルヴァロ・アルベロア監督率いるチームはヴィニシウス・ジュニオールが再びリードを奪った。フェデリコ・バルベルデが30分時点でレアル・マドリードのリードを2点に広げると、後半開始直後にヴィニシウス・ジュニオールが自身2点目、チーム4点目を決めた。

この勝利により、レアル・マドリードは月曜夜のジローナ戦を控えたライバル・バルセロナを勝ち点で上回っただけでなく、両選手が珍しく公の場で一緒に姿を見せることとなった。

ベリンガムとカストロは1月に交際を公表して以来、関係をほぼ秘密にしていた。12月に28歳になったアメリカ人モデルの彼女とベリンガムは、インスタグラムでメッセージを交換した後に初めて会った。