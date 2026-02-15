Getty/Instagram
負傷中のスター選手、ジュード・ベリンガムが恋人アシュリン・カストロをバレンタインデーにレアル・マドリードの試合に招待。モデル妻をベルナベウに連れ出す
ベリンガムとカストロは、レアル・マドリードが楽勝する様子を見守った
ベリンガムは、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）が圧勝するホームでの勝利を見逃すはずがなかった。この結果により、レアル・マドリードのリーグ連勝記録は8試合に伸びた。ゴンサロ・ガルシアが開始わずか5分でマドリードの巨人を先制させたが、レアル・ソシエダは21分にミケル・オヤルサバルがPKでティボ・クルトワをかわして同点に追いついた。
レアル・ソシエダの同点はわずか4分間。前半中盤にアルヴァロ・アルベロア監督率いるチームはヴィニシウス・ジュニオールが再びリードを奪った。フェデリコ・バルベルデが30分時点でレアル・マドリードのリードを2点に広げると、後半開始直後にヴィニシウス・ジュニオールが自身2点目、チーム4点目を決めた。
この勝利により、レアル・マドリードは月曜夜のジローナ戦を控えたライバル・バルセロナを勝ち点で上回っただけでなく、両選手が珍しく公の場で一緒に姿を見せることとなった。
ベリンガムとカストロは1月に交際を公表して以来、関係をほぼ秘密にしていた。12月に28歳になったアメリカ人モデルの彼女とベリンガムは、インスタグラムでメッセージを交換した後に初めて会った。
ベリンガム、3月の国際試合に間に合うよう調整急ぐ
ベリンガムは来月開催されるウルグアイと日本とのワールドカップ前親善試合に間に合うよう、時間との戦いを強いられている。22歳の選手は北米での夏のビッグイベントを前に、自身のコンディションを証明しようとしている。
このミッドフィルダーは当初、ハムストリングの負傷で4週間の離脱と見られていたが、検査で問題の深刻さが判明し、6～8週間の離脱となる見込みだ。ユーロ2028まで契約を延長したばかりのイングランド代表監督トーマス・トゥヘルは、先週のUEFAネーションズリーグ引き分け後、ベリンガムのコンディションについて問われた。
「クラブ側は回復期間の見通しについてやや慎重な姿勢だ」とトゥヘル監督は述べた。「ジュードは回復を急いでいる。我々が知る彼らしく、強い意志とプロ意識を持っている。3月の代表戦に間に合うよう全力を尽くすだろう。当然ながら我々は連絡を取り合っている。それは当然のことであり、彼の回復を願っている。我々にできることは何でも支援する。これは時間との戦いだ」
来月の試合にベリンガムが間に合うかとの問いには、トゥヘル監督は「個人的には楽観視しているが、確信は持てない」と答えた。
ベリンガムの波乱のシーズン
ベリンガムは2019年に台頭して以来、クラブと代表の両方でキーマンとしての地位を確立した。このミッドフィルダーは2020年にボルシア・ドルトムントへ移籍し、2023年にはレアル・マドリードへ加入。これまでに128試合で44得点を記録している。
しかし今シーズンはクラブワールドカップ後に肩の手術を受けた影響で、リーグ戦での先発出場はわずか15試合に留まっている。そのため、この若き選手は9月末のライバル・アトレティコ戦（マドリード・ダービー）で5-2の敗戦を喫するまで、今季初のリーグ戦先発を果たせなかった。
レアル・マドリード、過密日程に直面
ベリンガムは来月の代表戦期間を前に、レアル・マドリードの重要な試合を欠場する。実際、スペインのクラブは火曜夜のチャンピオンズリーグプレーオフ1stレグでベンフィカと対戦し、古巣との因縁の再戦を迎える。
ベンフィカのゴールキーパー、アナトリー・トルビンは先月、チャンピオンズリーググループステージ最終盤のレアル・マドリード戦（4-2勝利）で98分にヘディングゴールを決めたことで有名だ。このゴールによりベンフィカはマルセイユを差し置いてプレーオフ進出を決め、レアル・マドリードはグループ8位以内に入ることができなかった。
アルベロア監督率いるチームは、ベンフィカとの第2戦を控えた2月末にオサスナへ遠征する。その後3月にはゲタフェ、セルタ・ビーゴ、エルチェ、アトレティコ・マドリードと対戦し、次の代表戦期間を迎える予定だ。
ただし、ベンフィカ戦を突破した場合、レアル・マドリードはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の2試合を戦うことになる。勝ち進めば、スポルティングCPかマンチェスター・シティのいずれかと対戦する。
