「負けられない！」－デクラン・ライスが明かす、ブカヨ・サカの挑発的な北ロンドン・ダービーメッセージ。揺れるアーセナルがトッテナム戦で巻き返しを図る

アーセナルはプレミアリーグ首位を維持しているが、マンチェスター・シティとの差を7点に広げるチャンスを逃した。水曜夜の試合でウルブズに衝撃的な逆転を許し、終盤に追い上げられて2-2の引き分けに終わったのだ。サカとピエロ・ヒンカピエの得点で2-0とリードしていたが、ウーゴ・ブエノとトム・エドジーのゴールにより、モリーヌックスでの勝ち点は分け合う結果となった。

日曜日の地元ライバル・トッテナム戦は、批判に反撃する絶好の機会となる。トッテナムは今月初めにトーマス・フランク監督が退任し、新指揮官イゴール・トゥドール監督の下で臨む。週末の試合を前に16位のトッテナムは降格の危機に直面しており、18位のウェストハム・ユナイテッドにわずか5ポイント差で先行しているに過ぎない。

ライス選手は2023年にアーセナル加入後、トッテナム戦では未勝利を維持している。リリーホワイトズ（トッテナムの愛称）に最後に敗れたのは、2022-23シーズンにウェストハムの主将として2-0で敗れた時だ。現在27歳の同選手は、エミレーツ・スタジアムに移籍した当初、クラブと代表チームで共にプレーするサカ選手が北ロンドン・ダービーについて語った内容を明かした。