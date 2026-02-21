Getty Images Sport
「負けられない！」－デクラン・ライスが明かす、ブカヨ・サカの挑発的な北ロンドン・ダービーメッセージ。揺れるアーセナルがトッテナム戦で巻き返しを図る
ウルブズ戦引き分けの反動を探るアーセナル
アーセナルはプレミアリーグ首位を維持しているが、マンチェスター・シティとの差を7点に広げるチャンスを逃した。水曜夜の試合でウルブズに衝撃的な逆転を許し、終盤に追い上げられて2-2の引き分けに終わったのだ。サカとピエロ・ヒンカピエの得点で2-0とリードしていたが、ウーゴ・ブエノとトム・エドジーのゴールにより、モリーヌックスでの勝ち点は分け合う結果となった。
日曜日の地元ライバル・トッテナム戦は、批判に反撃する絶好の機会となる。トッテナムは今月初めにトーマス・フランク監督が退任し、新指揮官イゴール・トゥドール監督の下で臨む。週末の試合を前に16位のトッテナムは降格の危機に直面しており、18位のウェストハム・ユナイテッドにわずか5ポイント差で先行しているに過ぎない。
ライス選手は2023年にアーセナル加入後、トッテナム戦では未勝利を維持している。リリーホワイトズ（トッテナムの愛称）に最後に敗れたのは、2022-23シーズンにウェストハムの主将として2-0で敗れた時だ。現在27歳の同選手は、エミレーツ・スタジアムに移籍した当初、クラブと代表チームで共にプレーするサカ選手が北ロンドン・ダービーについて語った内容を明かした。
トッテナムにダービーで負けるわけにはいかない
ライスがザ・サン紙に語った：「サカが『ここでスパーズにダービーを落とすわけにはいかない』と言っていたのを覚えている。サポーター、全員、選手、スタッフにとって、絶対に負けてはいけない試合だ」
アーセナルはプレミアリーグ首位で5ポイント差をつけているが、優勝争いのライバルであるシティより1試合多く消化している。シティは土曜夜のニューカッスル戦で勝利すれば、その差を2ポイントに縮められる。ガナーズのメンタリティに疑問の声も上がっているが、ライスはチームメイトが日曜日に2003-04シーズン以来となるリーグ優勝を果たす資質があることを示す絶好の機会を得たと確信している。
同メディアの別記事で、イングランド代表選手はこう語った。「ノースロンドン・ダービーこそ、その反応を示す完璧な舞台だ。これは巨大な試合であり、我々のシーズンにおいて極めて重要な一戦となる。まだ長い道のりが残っているが、前向きに捉えるべき要素は多い。視点を失ってはならない。我々は今なお素晴らしいシーズンを送っており、外部からの雑音に惑わされてはならない」
メンタル面について言えば、我々は今この位置にいるためにシーズンを通して信じられないほどの精神力を示してきた。その妨げになるものは何一つ許さない」
アルテタ監督、アーセナルの巻き返しを確信
ウォルヴァーハンプトン戦引き分けを受け、ファンから「ボトルジョブ」というレッテルが貼られたアーセナルだが、ミケル・アルテタ監督はこの表現を否定し、チームは批判を「真正面から受け止める」べきだと語った。
彼はこう語った。「『ボトル・ジョブズ』は私の語彙にはない。誰も意図的にそんなことをしようとは思わないだろうから、私はそうは捉えない。私はその言葉を使わないが、それは私個人の見解だ。
「それは個人の意見や視点だ。尊重すべきものだ。記者会見でもそう述べた。ウルブズ戦で試合の流れから2点を失った以上、それを真正面から受け止める必要がある。
「私が強く関心を持っているのは次の試合だ。我々の本質、この仕事への愛、そしてここから自らの運命をどう切り開くかだ。」
アーセナル、トロフィー獲得でシーズンを締めくくることを期待
嘲笑の的となっているにもかかわらず、アーセナルには今シーズン終了までに複数のトロフィーを獲得する可能性が残されている。トッテナム、チェルシー、ブライトンとのリーグ戦を経て、アルテタ率いるチームはFAカップでマンスフィールド・タウンを訪問し、3月下旬にはカラバオカップ決勝でシティと対戦する。
今シーズン初のノースロンドン・ダービーではアーセナルがトッテナムを圧倒し、エベレチ・エゼが見事なハットトリックを決めた。
