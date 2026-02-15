Getty
「負けたら泣くんだ！」―元マンU＆ポルトガル代表チームメイトが明かす、クリスティアーノ・ロナウドの「史上最高の選手」マインドセットと負けず嫌いぶり
ポルトガル出身のスーパースター、ロナウドが史上最高の選手（GOAT）となった経緯
ロナウドは母国リスボンでスポルティングのユースチームに所属し、その非凡な才能が初めて注目された。ナニも同クラブのアカデミーで育ち、ロナウドがスーパースターへの道を歩み始める姿を間近で見ていた。
将来のバロンドール受賞者にとって全てが順風満帆だったわけではない。ロナウドは痛みを伴う挫折から重要な教訓を学ばねばならなかった。それらが最終的に現在の彼を形作り、ポルトガル最高の選手は41歳となった今もなお現役で輝き続けている。
初期の失望がロナウドを涙に暮れさせた
ナニは、同郷の選手が世界的なアイコンになることに疑いを持ったことは一度もなかった。彼のたゆまぬ努力は若い頃から注目されていた。元スポルティングとユナイテッドのウインガーは、若き日にロナウドが偉大なスターになる運命だったかと問われ、フォーフォーツー誌にこう語った。「当時はそんなこと全く考えていなかった。ただプレーして楽しんでいたんだ」
「プロサッカー選手になるという野心と夢は持っていたが、実際にその地位に到達するまでは幻想に過ぎないことも理解していた。結局、全てはあっという間に起こった——チャンスが訪れ、我々はそれを逃さなかった。あの若き日に持っていた犠牲の精神が鍵だった」
ナニは付け加えた。「子供の頃から、彼はすでに誰よりも抜きん出ていた。自分が何を望んでいるかを正確に理解していた。クリスティアーノはサッカーを並々ならぬ情熱で生きていた——勝てなかったり、物事がうまくいかなかったりすると、泣くこともあった。それは彼がどれほど献身的で、どれほどの強度でサッカーと向き合っていたかを物語っている」
ロナウド、通算1000ゴール達成と現役延長が期待される
ロナウドは現在、プレミアリーグ、リーガ・エスパニョーラ、セリエA、チャンピオンズリーグ、欧州選手権、ネーションズリーグのタイトルに加え、5度のバロンドール受賞歴と数えきれないほどの歴史的記録を保持している。
それでもなお達成すべき目標は残っており、特に注目すべきマイルストーンが目前に迫っている。ナニは以前こう語っている。「彼は1000ゴールを楽に達成するだろう、疑いようもない。これは彼にとって重要な節目だ——長年心に抱いてきた目標だ」
「彼は記録に残る1000ゴールを目指している。ペレやロマリオのような選手もその数字を主張したが、彼らの全ゴールが記録されたわけではないからだ。クリスティアーノなら自身の全ゴールを映画にできるほどだ。たとえ世界最下位のプロリーグでプレーすることになっても、彼は到達するだろう。だが、そんな必要はない」
ナニはロナウドの現役継続可能性について言及し、彼があと数年プレーし続ける可能性を示唆した。「驚くことではない。クリスティアーノは常に自分の望むものを明確に理解してきた。優先順位がそれほど明確で、周囲に適切なサポートがあれば、全てが容易になるのだ」
その諦めない姿勢が、彼を史上最高の選手の一人にしたのです。40歳になった今でも、彼は人々を驚かせ続けていますが、私は驚かない。予選で見せたのと同じレベルを維持し、ワールドカップではロベルト・マルティネス監督にとって重要な選手になることを願っています。ゴールは消えることはないのですから」
ナニは、2026年のワールドカップがロナウドにとって最後の国際大会ではないかもしれないことを示唆した一人である。彼は次のように述べている。「彼がユーロに出場することを願っている。それは、彼の体調、怪我に悩まされないかどうか、そして20年以上も続けてきたように競争し続けるモチベーションを見つけられるかどうかによって決まるだろう。しかし、43歳でユーロに出場するという驚異的なことを成し遂げることができる人物がいるとすれば、それはクリスティアーノだ。」
移籍情報：サウジ・プロリーグのストライキを受け、MLS移籍が浮上
多くの専門家がロナウドの現役継続を50歳まで予測している。絶頂期のパフォーマンスを維持している現状で引退する理由はないからだ。さらに新たな挑戦の可能性も噂されており、CR7はサウジ・プロリーグのアル・ナセルでストライキを起こした後、移籍が囁かれている——その行き先はMLSでリオネル・メッシと共演する可能性もある。
