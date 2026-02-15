ロナウドは現在、プレミアリーグ、リーガ・エスパニョーラ、セリエA、チャンピオンズリーグ、欧州選手権、ネーションズリーグのタイトルに加え、5度のバロンドール受賞歴と数えきれないほどの歴史的記録を保持している。

それでもなお達成すべき目標は残っており、特に注目すべきマイルストーンが目前に迫っている。ナニは以前こう語っている。「彼は1000ゴールを楽に達成するだろう、疑いようもない。これは彼にとって重要な節目だ——長年心に抱いてきた目標だ」

「彼は記録に残る1000ゴールを目指している。ペレやロマリオのような選手もその数字を主張したが、彼らの全ゴールが記録されたわけではないからだ。クリスティアーノなら自身の全ゴールを映画にできるほどだ。たとえ世界最下位のプロリーグでプレーすることになっても、彼は到達するだろう。だが、そんな必要はない」

ナニはロナウドの現役継続可能性について言及し、彼があと数年プレーし続ける可能性を示唆した。「驚くことではない。クリスティアーノは常に自分の望むものを明確に理解してきた。優先順位がそれほど明確で、周囲に適切なサポートがあれば、全てが容易になるのだ」

その諦めない姿勢が、彼を史上最高の選手の一人にしたのです。40歳になった今でも、彼は人々を驚かせ続けていますが、私は驚かない。予選で見せたのと同じレベルを維持し、ワールドカップではロベルト・マルティネス監督にとって重要な選手になることを願っています。ゴールは消えることはないのですから」

ナニは、2026年のワールドカップがロナウドにとって最後の国際大会ではないかもしれないことを示唆した一人である。彼は次のように述べている。「彼がユーロに出場することを願っている。それは、彼の体調、怪我に悩まされないかどうか、そして20年以上も続けてきたように競争し続けるモチベーションを見つけられるかどうかによって決まるだろう。しかし、43歳でユーロに出場するという驚異的なことを成し遂げることができる人物がいるとすれば、それはクリスティアーノだ。」