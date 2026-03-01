AFP
「議論の余地はない」―ロドリゴが2026年ワールドカップを前にブラジル代表監督カルロ・アンチェロッティにネイマールに関する強いメッセージを送る
ロドリゴはブラジルが6度目のワールドカップ優勝を果たす可能性を信じているカゼTVの番組『Um Dia Com...』に出演したロドリゴは、自身のアイドルを熱く擁護し、元バルセロナのスター選手が持つ象徴的かつ感情的な重みを強調した。 クラブと代表の両方で不可欠な柱となった若きフォワードは、伝説の背番号10が不在では、ブラジルが6度目の世界制覇を達成しても不完全な勝利に感じられると確信している。戦術が現代的に変化した今も、レアル・マドリードのエースは、史上最多得点記録保持者の輝きを中心にチームの階層を構築すべきだと主張した。
ネイマールがいなければ、勝利は同じ輝きを持たないだろう
2026年大会はネイマールにとっておそらく最後のワールドカップ制覇の機会となるが、その道のりは身体的な不調に阻まれてきた。現在34歳の攻撃的選手は、大がかりな膝の手術からの復帰に苦闘しており、この過程で多くの試合出場機会を逃している。ロドリゴの発言は、技術スタッフに対し、ロッカールームが依然としてネイマールを代表チームのリーダーかつ創造性の心臓部と見なしていることを再認識させるものだ。
ロドリゴは北米で開催される大会におけるネイマールの必要性について問われ、率直な見解を述べた。「当然のことだ。 個人的には議論の余地すらない。ただし当然ながら、彼が万全な状態で準備を整え、膝の手術からの復帰を果たす必要があることは承知している。彼抜きでは勝利の優雅さは失われる。だからこそ我々は彼を必要としている」と25歳のウインガーは語った。
フィットネスは依然として主要な障壁である
熱意は強いものの、ネイマールのコンディションはカルロ・アンチェロッティが乗り越えねばならない現実の障壁だ。 このスーパースターは最近、ヴァスコ戦での2得点を含む2-1勝利で往年の輝きを垣間見せ、ブラジルサポーターに安堵と興奮をもたらした。しかし、高圧的なワールドカップ環境でそのレベルのプレーを維持することは全く別の課題であり、ベテラン選手の起用に関する最終判断はアンチェロッティに委ねられる。
ロドリゴとアンチェロッティの関係性がこの交渉の決定的要因となり得る。サンティアゴ・ベルナベウで緊密に連携した両者は、信頼と戦術的理解に基づく特別な絆を共有している。ロドリゴのネイマール起用への公的な働きかけは、単なるチームメイトの支援を超えたものだ。これはクラブ監督に対する戦略的な働きかけであり、ブラジル最高の個人技を持つ選手が2026年に最前線を率いるあらゆる機会を与えられるよう保証するためのものだ。
過去と未来をつなぐ世代間の絆
ロドリゴの姿勢は、彼自身の地位が上昇していることを考慮すると特に意義深い。25歳で世界最高峰の一人としての地位を確立しながらも、彼は謙虚さを保ち、かつて背番号10を背負った男の遺産を擁護している。確立されたスターと新進気鋭の才能の間の隔たりを埋めることで、ロドリゴは過去のブラジル代表チームにしばしば欠けていた結束感を育む一助となっている。
最終的な決断はアンチェロッティ監督に委ねられている。ネイマールの復帰というロマンと、現代の国際大会が求める現実的な要求とのバランスを取らねばならない。ワールドカップが迫る中、勝利の方程式を提示せよというプレッシャーがイタリア人監督に重くのしかかっている。
