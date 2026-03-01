2026年大会はネイマールにとっておそらく最後のワールドカップ制覇の機会となるが、その道のりは身体的な不調に阻まれてきた。現在34歳の攻撃的選手は、大がかりな膝の手術からの復帰に苦闘しており、この過程で多くの試合出場機会を逃している。ロドリゴの発言は、技術スタッフに対し、ロッカールームが依然としてネイマールを代表チームのリーダーかつ創造性の心臓部と見なしていることを再認識させるものだ。

ロドリゴは北米で開催される大会におけるネイマールの必要性について問われ、率直な見解を述べた。「当然のことだ。 個人的には議論の余地すらない。ただし当然ながら、彼が万全な状態で準備を整え、膝の手術からの復帰を果たす必要があることは承知している。彼抜きでは勝利の優雅さは失われる。だからこそ我々は彼を必要としている」と25歳のウインガーは語った。