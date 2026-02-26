AFP
「説明できなかった」－ボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックとニコ・コヴァチ監督、アタランタ戦敗戦中にベンチで退場処分を受けた守備選手に激怒
奇妙なレッドカード
突然の退場処分は、ピッチ上の選手たちにもスタンドの観客たちにも衝撃を与えた。これほど厳しい処罰を招く明らかなきっかけはなかったからだ。普段なら冷静さを保つことで知られるディフェンダーが、重要な欧州戦が終わりに近づく中、当惑した表情で独りトンネルへと歩いていく姿は、この夜の完全なる混乱を象徴していた。この奇妙な出来事に、ファンや放送関係者はリアルタイムで答えを探しあぐねた。 大敗と不可解な審判判定にまだ動揺していたドイツ代表選手は、その後ソーシャルメディアで、チームの痛ましい敗退と全く理解不能な退場処分に対する深い落胆を表明した。
シュロッターベックが事実を明らかにする
自身の評判を守り、誤った解釈が広がるのを防ぐため、シュロッターベックは自身のインスタグラムでタッチライン上で起きた出来事を詳細に説明した。彼は自身の行動が、試合の緊迫した局面におけるアタランタベンチ側の行動への反応だったと説明した。 「まず第一に、我々チーム全体、そして私個人として、この結果に深く落胆している。アタランタの選手10人ほどが同時に飛び上がって大声で抗議してきた後、私は立ち上がった」とドルトムント副キャプテンは記した。一見軽微な口論に見えた行為で退場処分を下した審判の判断にもかかわらず、自身の介入はスポーツマンシップの範囲内だったと彼は強く主張した。
さらにこのディフェンダーは、悪意や侮辱的な言葉は一切なかったと説明し、ブンデスリーガの強豪クラブにとって審判の判断はなおさら受け入れがたいものとなった。「座り直せと言っただけだ。それ以外は何もない。侮辱も、無礼も、何もなかった」とシュロッターベックは付け加えた。 審判団の説明不足が選手の最大の不満源であり、主審すらその判定を正当化できなかったと主張。「試合後も主審は私にレッドカード理由を説明できなかった。ただその点を明確にしたかった」と締めくくった。
コヴァチ監督がエース選手を擁護
ドルトムントのニコ・コヴァチ監督も同様に激怒し、選手を強く擁護しつつイタリアでの審判基準を疑問視した。ドイツメディア「ルール24」からこの件について追及されると、コヴァチ監督は重大な不正行為があったという見解を一蹴した。「私にとっては全くの無意味な出来事だった… 「まったくの喧嘩でもなんでもない」とクロアチア人監督は力強く断言した。コヴァチは、技術エリアの端へ向かう単純な動きに対して審判が過剰反応しただけで、真の攻撃性があったわけではないと信じているようだった。監督は、このレッドカードがコーチングゾーンに関する規則の細かい適用によるものかもしれないと示唆したが、処罰の厳しさを考えると、彼自身もその説に納得しきれていない様子だった。
「それが唯一の理由かもしれないが、その説明はまだ受けていない。その点は主審に直接尋ねる必要がある」とコヴァチは強調した。審判団からの説明不足はドルトムントに不快感を残しており、彼らは高圧的な欧州トーナメント決勝トーナメントにおいて、常識を欠いた判定の犠牲者となったと感じている。
無秩序な撤退の余波
現状では、シュロットベックの退場処分について正式な説明を行う責任は審判とUEFAに完全に委ねられており、この処分により彼は今後の欧州大会で出場停止処分を受けることになる。 この出来事は、既に困難な夜を過ごしていたボルシア・ドルトムントにさらなる影を落とした。チームは守備の脆弱性を突くアタランタの活発な攻撃を抑えきれず、苦戦を強いられた。第1戦を2-0で勝利したにもかかわらず、この夜に力を発揮できなかったチームの姿を4-1というスコアが物語っているが、レッドカードに対する不当感こそが、ドイツ国内での試合後の検証における焦点となっている。
黒と黄色の軍団は国内リーグ戦に集中せねばならないが、クラブが審判団の判定の明確化を求める中、このCL敗退の余波は長く尾を引くだろう。 シュロッターベックにとって、ピッチで貢献できなかった悔しさに加え、自らが反則とは認識していない行為で罰せられたという「極めて打ちのめされた」感情が重なった。審判が選手に対して自身の判定を正当化できなかったと報じられる中、欧州最高峰のクラブ大会において、いかにしてこれほど重要な判定が透明性のない形で下されたのか、ドルトムントは疑問を抱き続けている。
