「説明できなかった」－ボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックとニコ・コヴァチ監督、アタランタ戦敗戦中にベンチで退場処分を受けた守備選手に激怒

自身の評判を守り、誤った解釈が広がるのを防ぐため、シュロッターベックは自身のインスタグラムでタッチライン上で起きた出来事を詳細に説明した。彼は自身の行動が、試合の緊迫した局面におけるアタランタベンチ側の行動への反応だったと説明した。 「まず第一に、我々チーム全体、そして私個人として、この結果に深く落胆している。アタランタの選手10人ほどが同時に飛び上がって大声で抗議してきた後、私は立ち上がった」とドルトムント副キャプテンは記した。一見軽微な口論に見えた行為で退場処分を下した審判の判断にもかかわらず、自身の介入はスポーツマンシップの範囲内だったと彼は強く主張した。

さらにこのディフェンダーは、悪意や侮辱的な言葉は一切なかったと説明し、ブンデスリーガの強豪クラブにとって審判の判断はなおさら受け入れがたいものとなった。「座り直せと言っただけだ。それ以外は何もない。侮辱も、無礼も、何もなかった」とシュロッターベックは付け加えた。 審判団の説明不足が選手の最大の不満源であり、主審すらその判定を正当化できなかったと主張。「試合後も主審は私にレッドカード理由を説明できなかった。ただその点を明確にしたかった」と締めくくった。