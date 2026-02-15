(C)Getty Images
翻訳者：
「試合後の選手の発言には何の意味もない！」－ルイス・エンリケ監督、バルーン・ドール受賞者が衝撃のレンヌ敗戦後にPSGチームメイトを批判した件でウスマン・デンベレを擁護
エンリケ監督、デンベレを擁護 スター選手がPSGチームメイトを批判した件で
エンリケ監督は、金曜夜のレンヌ戦敗戦後に激怒したデンベレを擁護した。 デムベレは敗戦の中で今季11得点目を記録したが、ムサ・タマリ、エステバン・ルポール、ブリール・エンボロのゴールによりホームチームが勝ち点3を獲得。これにより欧州カップ戦進出への道が開け、土曜日にパリFCを5-0で下したランスがPSGを首位から引きずり下ろす結果となった。
前年度バロンドール受賞者は、欧州王者であるPSGがここ数ヶ月苦戦し、チャンピオンズリーグでベスト8進出を逃し、リーグ1でも複数回首位を明け渡した状況を踏まえ、チームのために団結してプレーする姿勢を取り戻し、自己中心的なプレーを止める必要があると示唆した。
しかしエンリケ監督は、デンベレのこうした発言は熱くなった瞬間に自然と出るものだと主張。エース選手を擁護し、28歳の選手の発言を捉えて彼を判断することは必要でも公平でもないとの見解を示した。
- AFP
エンリケ、デンベレのPSG批判を受けて反論
「PSGが最優先だ」－デンベレの衝撃発言
これは、金曜日の敗戦後の試合後、デンベレが記者団に「試合のスタートは悪かったし、レンヌも非常に良い試合をしたと思う。しかし、我々はもっと意欲を見せる必要があると思う。
「パリ・サンジェルマンが試合に勝つためにプレーしなければならない。なぜなら、ピッチ上で自分たちだけでプレーしても、それはうまくいかず、私たちが望むタイトルを勝ち取ることはできないからだ。 昨シーズン、私たちは自分自身のことよりもクラブを最優先しました。特にこのような試合では、その姿勢に立ち返る必要があると思います。シーズンも後半に入り、個々の選手ではなく、パリ・サンジェルマンを最優先すべきです。自分自身のことではなく、クラブのためにプレーしなければなりません。
- Getty
PSGの低迷に伴い、デンベレの苛立たしいシーズン
デンベレは負傷の影響で出たり入ったりのシーズンを送ってきたが、最近では圧倒的なベスト状態を取り戻し、金曜日の敗戦までの7連勝の中で直近6試合のリーグ・アンで6得点を挙げている。
フランス代表選手にとって今シーズンが苛立たしいものだったことは疑いない。9月にバロンドールを受賞するという画期的な功績を成し遂げた直後から、ピッチ上で繰り返される負傷問題に数ヶ月間悩まされてきたのだ。
PSGは今季これまで昨季の高みに届いていないが、昨季チャンピオンズリーグで決勝トーナメントにピークを迎え、終盤に優勝を果たした実績を考えれば、国内リーグと欧州カップ戦の両方でまだ可能性は残されている。
パリの巨人は火曜夜、国内ライバルであるモナコとのアウェーでチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ1回戦に臨む。8日後に開催される第2戦を経て、14シーズン連続となる決勝トーナメント進出を目指す。
広告