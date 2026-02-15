エンリケ監督は、金曜夜のレンヌ戦敗戦後に激怒したデンベレを擁護した。 デムベレは敗戦の中で今季11得点目を記録したが、ムサ・タマリ、エステバン・ルポール、ブリール・エンボロのゴールによりホームチームが勝ち点3を獲得。これにより欧州カップ戦進出への道が開け、土曜日にパリFCを5-0で下したランスがPSGを首位から引きずり下ろす結果となった。

前年度バロンドール受賞者は、欧州王者であるPSGがここ数ヶ月苦戦し、チャンピオンズリーグでベスト8進出を逃し、リーグ1でも複数回首位を明け渡した状況を踏まえ、チームのために団結してプレーする姿勢を取り戻し、自己中心的なプレーを止める必要があると示唆した。

しかしエンリケ監督は、デンベレのこうした発言は熱くなった瞬間に自然と出るものだと主張。エース選手を擁護し、28歳の選手の発言を捉えて彼を判断することは必要でも公平でもないとの見解を示した。