「試してみたかった」―FAカップ優勝後、ミケル・アルテタ監督がアーセナルのブカヨ・サカに新たな役割を示唆

サカは日曜日のウィガン戦勝利において、実際にはベンチスタートとなったが、リッカルド・カラフィオーリがウォーミングアップ中に負傷し交代を余儀なくされたため、先発メンバーに名を連ねた。 アルテタはサカを起用することを選択したが、実際にはこのイングランド代表選手をワイドではなく、8番として配置した。その後、サカは、ノニ・マドゥエケ、ガブリエル・マルティネッリ、ガブリエル・ジーザス、そしてジャック・ハントのオウンゴールにより、30分も経たないうちに4-0とリードした、アーセナルの精緻な攻撃の一部となった。

アルテタ監督は試合後に感想を述べ、チームがウィガンを圧倒したことに大きな喜びを見せた。「結果、そして特にパフォーマンス、試合の立ち上がり方に非常に満足している。 カップ戦でこのような相手と対戦するときは、どれだけ勝ちたいかを本当に示したいと思うものであり、我々は確かにその姿勢を持っていました。そして、試合の早い段階で、チームの結束力と連携のレベルに少し驚きました。なぜなら、それほど多くの変更を行うと、それが試合の一部となり、それが欠けていることもあるからです。しかし、それは確かに（我々にとっては）そうではなく、我々はいくつかの非常に良いゴールを決めました。 その点は非常に満足している」