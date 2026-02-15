Getty
「試してみたかった」―FAカップ優勝後、ミケル・アルテタ監督がアーセナルのブカヨ・サカに新たな役割を示唆
アーセナルがFAカップ5回戦へ楽勝で進出
サカは日曜日のウィガン戦勝利において、実際にはベンチスタートとなったが、リッカルド・カラフィオーリがウォーミングアップ中に負傷し交代を余儀なくされたため、先発メンバーに名を連ねた。 アルテタはサカを起用することを選択したが、実際にはこのイングランド代表選手をワイドではなく、8番として配置した。その後、サカは、ノニ・マドゥエケ、ガブリエル・マルティネッリ、ガブリエル・ジーザス、そしてジャック・ハントのオウンゴールにより、30分も経たないうちに4-0とリードした、アーセナルの精緻な攻撃の一部となった。
アルテタ監督は試合後に感想を述べ、チームがウィガンを圧倒したことに大きな喜びを見せた。「結果、そして特にパフォーマンス、試合の立ち上がり方に非常に満足している。 カップ戦でこのような相手と対戦するときは、どれだけ勝ちたいかを本当に示したいと思うものであり、我々は確かにその姿勢を持っていました。そして、試合の早い段階で、チームの結束力と連携のレベルに少し驚きました。なぜなら、それほど多くの変更を行うと、それが試合の一部となり、それが欠けていることもあるからです。しかし、それは確かに（我々にとっては）そうではなく、我々はいくつかの非常に良いゴールを決めました。 その点は非常に満足している」
アルテタ、サカをより中央で起用する方針について語る
アルテタ監督は試合後、サカの新たなポジションについて語った。記者団にこう説明した。「それは可能性のある選択肢であり、試してみたかった。今後も活用するかもしれない。今シーズンはまだ多くの試合や大会、様々なシナリオが待ち受けている。我々にはその選択肢がある」
「彼はより中央に位置し、ゴールに近くなる。相手にとって彼の動きを常に把握するのは少し難しくなる。ワイドプレイヤーとポジションを交換することも可能で、彼はスペースを見つけるのが非常に上手い。そこにいる時、彼はボールを持って相手を本当に苦しめることができる」
エゼがアーセナルの勝利に貢献
アルテタ監督は、夏に加入したエベレチ・エゼについても称賛した。エゼは2アシストを記録し、最近の苦戦を経てアーセナルで輝きを見せた。監督は続けた。「確かに、彼のパスは素晴らしく、その意図も明確だった。最終ラインでのリスクを取る姿勢や、積極的にシュートを打とうとする姿勢は、非常に前向きな要素だ。 我々が彼に求めるのはまさにそれだ。創造性豊かな選手たちには、そうした瞬間が必要なのだ。特に彼らが自らそうした瞬間を生み出せていると実感することが重要だ。ガビのプレーにも非常に満足している。彼の走り出し、そのタイミング、そして実際のフィニッシュは、本当に、本当にポジティブだった。チームの雰囲気や自信にとって良いことであり、本当に素晴らしいことだ」
次に何が来る？
アーセナルは月曜日の抽選で、第5ラウンドの対戦相手が決まる。その後、ガンナーズは再びプレミアリーグ優勝争いに焦点を移し、最下位のウルブズと対戦するためモリーヌックスへの遠征に臨む。
