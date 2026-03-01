Getty Images Sport
翻訳者：
「許せない」―チェルシーの「根深い」規律問題にリアム・ローゼニアーが不満を爆発 アーセナル戦で今季9枚目の退場処分
チェルシーのレッドカード癖の背景
試合は僅差で決着した。ウィリアム・サリバの先制点をピエロ・ヒンカピエのオウンゴールが相殺した後、66分にユリアン・ティンバーのヘディングが決勝点となった。しかし、ネトが抗議とプロフェッショナルなファウルで立て続けに警告を受けたことで、アウェーチームは窮地に立たされた。 試合終了後のインタビューで、元チェルシーFWサットンはポルトガル代表選手の冷静さを欠いた行動に驚きを表明。これはチームが11人をピッチに留められないことへの広範な不満を反映していた。
- Getty Images Sport
ローゼニアーは即時の文化変革を要求する
ローゼニオールは、クラブをチャンピオンズリーグ出場権獲得へ導くため、チェルシーの規律問題の「根本的な原因究明」を迅速に進めることを誓った。「規律面では確かに何らかの対策を講じる必要がある。コーチングスタッフ、クラブ関係スタッフ、選手たちと話し合う必要がある。現状は許容できない」とローゼニオールは記者団に語った。 「特に直近2試合では、我々自身が問題を引き起こしている。ここでも強豪相手に自滅した。我々のプレーには多くの良い点がある。技術的にも戦術的にも、プレーの質は高い。だがこの問題を根絶しなければ、それが我々の足を引っ張ることになる」
監督は、この問題が単に選手に罰金を科すことで解決できるものではないと即座に指摘した。さらにこう付け加えた。「選手に罰金を科すことはできる。問題は罰そのものではない。その原因を見つけることだ。今日のペドロ・ネトや先週のウェス・フォファナが、その瞬間に『レッドカードをもらったら罰金を払うことになる』と考えていたとは思えない。 集中力と注意力の問題を正さねばならない。シーズン序盤からクラブの記録は芳しくなく、今や悪化している。私が指揮を執っていた10試合ではこうした問題はなかったが、ここ2試合で2度発生した。根本的な原因を究明する必要がある」
ジェームズ船長が内部調査を要請する
クラブ主将のリース・ジェームズも状況の深刻さを強調し、こうしたインシデントの頻発がチェルシーの最高レベルでの競争力を阻害していると認めた。ジェームズは、チームが時折見せる質の高さとは裏腹に、繰り返されるレッドカードが大きな障害となっていると認めた。関与する選手が多岐にわたることは、単一の個人の過失ではなく組織的な問題を示唆しており、コーチングスタッフがトレーニング中に解決策を特定することを困難にしているとも指摘した。
ジェームズはスカイスポーツに対し率直に状況を説明した。「この件については話し合ってきた。何度も問題が浮上しているが、毎回異なる選手が対象だ。内部で検証を重ね、改善を続ける必要がある」 これは問題だ。我々は世界で最も厳しいリーグで戦っている。上位チームと対戦しようが下位チームと対戦しようが、11対11の試合は厳しい。11対10となれば、相手が誰であろうとさらに厳しい。チームとスタッフへの信頼は揺るがない。今日は運が味方しなかったが、再編成して再び挑む必要がある」
- Getty Images Sport
チェルシーの次なる展開は？
チェルシーがアーセナルに2-1で敗れ、勝ち点45で6位に転落した後、水曜日の夜にアストン・ヴィラとの対戦でヴィラ・パークに乗り込み、勝利への道に戻ろうとしている。
広告