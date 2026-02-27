Getty Images Sport
記録保持者ジェームズ・ミルナー、6ヶ月間動けなかった足首の重傷の全容を明かす
ミルナーの負傷悪夢
ミルナーはブライトンの練習場で、最近の功績を記念して数人の記者にこの問題について振り返っていた。このミッドフィルダーは先週末のブレントフォード戦（2-0勝利）で654試合目の出場を記録し、ガレス・バリーが保持していたプレミアリーグ最多出場記録を更新した。
40歳のミルナーは、昨季リーグ戦出場をわずか4試合に制限した負傷について率直に語り、この記録的な出場数に到達できるかさえ疑問に思っていたと明かした。「サッカーの世界では状況が急速に変わる。特に私の年齢になるとね」とミルナーは語り始めた。
「昨年、6ヶ月間足を上げることすらできなかった状態を振り返ると、外科医や理学療法士、怪我を理解していた人々を含め、多くの人が私の年齢では終わりだと思っていたと思う」
ミルナーはシーズン最終節、トッテナム戦（4-1勝利）の終盤に途中出場し、ついに復帰を果たした。「人々の予想を覆したいという強い思いが、今なおプレーを続けられる理由だろう」と彼は続けた。
「この怪我から回復できること、自分の意思とは無関係な形でキャリアを終えさせないことを証明したかった。まだ可能性は残っているが、それが原動力だった。多くの人が復帰を信じていなかったと思う」
ベテラン選手がブライトン残留に前向き
ミルナーの契約は今夏で満了するが、ファビアン・フルツェラー監督は経験豊富なスター選手のAMEXスタジアム残留を強く望んでいる。元マンチェスター・シティとリヴァプールのスター選手は、サウスコーストのクラブとの新契約に署名する用意があるものの、選択肢を広く保っていることを認めている。
「サッカーの世界では状況が急速に変わる。特に私の年齢になると、変化のスピードはさらに加速する」とミルナーは続けた。「6週間前までは出場時間が少なく、状況も思わしくなかった。そんな時はフラストレーションが溜まるものだ。
しかしここ2試合で出場時間が増え、勝利に貢献できたことで『はい、もう1年プレーしたい』と言いやすくなった。現時点ではかなりオープンな姿勢だ。続けるか否かはまだわからない。 クラブとはまだ話し合っていない。当然、クラブ側も興味を持ってくれる必要がある。
「シーズン序盤に言ったように、まずは2月まで待って状況を見極めようと考えていた。今まさにその時だ。今後の展開は様子を見よう。現時点では毎日自分の仕事をこなしているだけだ。状況は急速に変わる可能性がある。今の私は非常にオープンな姿勢で臨んでいる。そしてここ数試合のプレーが、私がまだピッチで貢献できることを証明できたことを願っている」
退職の話
ミルナーも引退が迫っている。2026-27シーズン中盤には41歳を迎えるが、このシーガルズの選手は「引退を恐れてはいない」と明かした。「適切な時期を見極めるのは難しい問題だ。今でもプレーできると感じているが、できなくなるまで続けるべきか？ それは長すぎるのか？ 週末の試合を終えた時、仲間たちが『ミリー、今年引退するなんてありえないよ、来年も続けなきゃ』って言ってくれたんだ」とミルナーは語った。「だから、適切なタイミングを見極めるのは常に難しい決断だと思う。
「コーチングの面では、昨年ここで少し経験したことや取得した資格が時々興味を引く。でもユルゲン［クロップ］はいつも言っていた——引退したらすぐに休養と休息が必要だと。今の自分にはそれがとても魅力的に思える」
経営陣がミルナーに「懇願」
ミルナーの引退後のキャリアに注目が集まり、監督職の可能性が取り沙汰される一方、その過酷な性質が彼に考えさせている。「確かに魅力的に感じる時もある」と彼は語った。「でも一方で、監督が新契約を結んだかと思うと2ヶ月で解任されるのを見ると、今の時代は監督に十分な時間が与えられていないと思うんだ」
「確かに『チームに自分の色を出せるのは素晴らしい』と思うこともある。あれこれ手を加えられるだろうとも。でも本当に過酷な仕事だ。メディア対応の量だけでも大変だ。競争心の強い人間なら『挑戦してみたい』と思うだろうが」
「テリー・ベナブルズやサー・ボビー・ロブソンから現在の監督に至るまで、これまで共に働いた人々に関する素晴らしい知識を持っていると思う。様々な国から来た、個性豊かな監督たちの経験に支えられてきた。だからある意味、積み上げてきた知識や経験を活かせなくなるのは大きな損失だと思う。
「私はかなりオープンな姿勢で物事を見ています。常に『今は目の前のことに集中している』と語ってきました。引退が近づいていることは自覚していますし、その現実も理解しています。しかし私は今この瞬間に留まり、選手としてチームに何を提供できるかに集中しようと努めています」
