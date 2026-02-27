記録保持者ジェームズ・ミルナー、6ヶ月間動けなかった足首の重傷の全容を明かす

ミルナーはブライトンの練習場で、最近の功績を記念して数人の記者にこの問題について振り返っていた。このミッドフィルダーは先週末のブレントフォード戦（2-0勝利）で654試合目の出場を記録し、ガレス・バリーが保持していたプレミアリーグ最多出場記録を更新した。

40歳のミルナーは、昨季リーグ戦出場をわずか4試合に制限した負傷について率直に語り、この記録的な出場数に到達できるかさえ疑問に思っていたと明かした。「サッカーの世界では状況が急速に変わる。特に私の年齢になるとね」とミルナーは語り始めた。

「昨年、6ヶ月間足を上げることすらできなかった状態を振り返ると、外科医や理学療法士、怪我を理解していた人々を含め、多くの人が私の年齢では終わりだと思っていたと思う」

ミルナーはシーズン最終節、トッテナム戦（4-1勝利）の終盤に途中出場し、ついに復帰を果たした。「人々の予想を覆したいという強い思いが、今なおプレーを続けられる理由だろう」と彼は続けた。

「この怪我から回復できること、自分の意思とは無関係な形でキャリアを終えさせないことを証明したかった。まだ可能性は残っているが、それが原動力だった。多くの人が復帰を信じていなかったと思う」