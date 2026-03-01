解説：マーティン・オデゴールが、プレミアリーグの重要な一戦となるチェルシー戦に臨むアーセナルのチームメンバーに入っていない理由

エミレーツ・スタジアムでの試合前に、アーセナルのアルテタ監督は、チームの象徴的存在であるこの選手の状態について、欠場は純粋に医療上の判断によるものであることを明らかにした。

「残念ながら、マーティンは膝の負傷がまだ完全には回復しておらず、リスクを冒さないことを決断しました」とアルテタ監督は記者団に語った。この声明は、クラブキャプテンが今シーズンを通してリズムを乱してきた膝の負傷の後遺症に依然として苦しんでいることを裏付けている。クラブは、身体的に厳しいダービー戦にスター選手をリスクにさらすことを明らかに避け、短期的な賭けよりも長期的な出場機会を優先した。