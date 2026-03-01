Getty
翻訳者：
解説：マーティン・オデゴールが、プレミアリーグの重要な一戦となるチェルシー戦に臨むアーセナルのチームメンバーに入っていない理由
ロンドン・ダービーの代表メンバーから意外な選手が外れる
アーセナルは、チェルシーとの重要なプレミアリーグの試合を前に、キャプテンのマーティン・オデゴールが予想外に試合の登録メンバーから外れるという大きな打撃を受けた。26歳のノルウェー人プレイメーカーは、最近トップチームに復帰したばかりだったため、スタンフォード・ブリッジでの試合に出場することが広く予想されていた。つい先週末、オデゴールはトッテナム・ホットスパーとのノース・ロンドン・ダービーで後半に交代出場し、鋭く創造的な活躍を見せた。 さらに、このミッドフィールダーは、週を通してトレーニングセッションに参加し、アーセナル財団のイベントに出席している姿も写真に収められていた。こうした活発な準備があったため、キックオフの 1 時間前に公式のチームシートに彼の名前が記載されていなかったことは、遠征してきたガンナーズサポーターにとって大きな衝撃となり、さまざまな負傷による挫折で既に断片化していたシーズンが再び悪化するのではないかという懸念がすぐに生じました。
- Getty Images Sport
ミケル・アルテタ、膝の負傷による回復の遅れを認める
エミレーツ・スタジアムでの試合前に、アーセナルのアルテタ監督は、チームの象徴的存在であるこの選手の状態について、欠場は純粋に医療上の判断によるものであることを明らかにした。
「残念ながら、マーティンは膝の負傷がまだ完全には回復しておらず、リスクを冒さないことを決断しました」とアルテタ監督は記者団に語った。この声明は、クラブキャプテンが今シーズンを通してリズムを乱してきた膝の負傷の後遺症に依然として苦しんでいることを裏付けている。クラブは、身体的に厳しいダービー戦にスター選手をリスクにさらすことを明らかに避け、短期的な賭けよりも長期的な出場機会を優先した。
オデガールの体調不良が続いている
オデゴールは先月、アーセナルがブレントフォードと引き分けた試合で最初にこの問題を抱え、その後2試合を欠場した。ノルウェー代表選手は今シーズンを通じて適切なリズムを築くのに苦労しており、様々な負傷により全大会通算15試合を欠場している。
- Getty
厳しいスケジュールを見据えて
ノルウェー人選手の膝の問題が再発しやすい性質であることは、アーセナルの首脳陣とサポーター双方にとって間違いなく最も懸念される点だ。ファンは今回の新たな故障が、より深刻な根本的な問題の兆候ではなく、単なる小さな障害に過ぎないことを切に願っている。プレミアリーグ優勝争いが最高潮に達し、重要な欧州カップ戦の戦いが目前に迫る中、完全な状態のオデゴールを擁することは、北ロンドンのクラブの野望にとって不可欠である。
医療部門はキャプテンが快適にピッチに戻れるよう、休むことなく取り組むだろう。現時点では、エミレーツのサポーターはチェルシー戦後のさらなる情報を待ち、この代表選手が再び長期のリハビリを必要とするかどうかを見極めなければならない。
広告