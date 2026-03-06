翻訳者：

解説：デビッド・ベッカムがリオネル・メッシ＆インター・マイアミ選手団と共にホワイトハウスを訪問しなかった理由

インター・マイアミは、2025年のMLSカップ優勝を祝うため、歴史的なホワイトハウス訪問を果たしましたが、クラブの最も有名なオーナーは、注目すべき不在者でした。リオネル・メッシと彼のチームメイトたちがドナルド・トランプ米大統領から栄誉を受けた一方で、デビッド・ベッカムは、長年の個人的な約束のため、ヨーロッパに留まることを余儀なくされました。元イングランド代表キャプテンのスケジュールの都合により、彼が築き上げたフランチャイズの画期的な瞬間を見逃すこととなったのです。