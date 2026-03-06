Getty Images Sport
解説：デビッド・ベッカムがリオネル・メッシ＆インター・マイアミ選手団と共にホワイトハウスを訪問しなかった理由
クラブの設計者にとって珍しい不在
インター・マイアミの選手団は木曜日、ワシントンD.C.に到着し、驚異的な優勝シーズンに対する公式表彰を受けた。2025年MLSカップ決勝での優勝を受け、チームはアメリカ主要スポーツの優勝チームに慣例通りホワイトハウスに招かれた。しかしベッカムは同行しなかった。 50歳のベッカムは当初、バルセロナのレジェンドであるセルヒオ・ブスケツ、ジョルディ・アルバ、ルイス・スアレスら豪華なメンバーと共に代表団を率いる予定だった。彼の不在にもかかわらず、この行事はわずか数年前にリーグ25番目のフランチャイズとして加盟したばかりの拡張クラブの急成長を証明するものとなった。
ファッションは政治よりも優先される
ベッカムが欠席した理由は、政権への軽視ではなく純粋に手配上の都合によるものだった。 CNNの報道によると、ホワイトハウスの関係者は、マンチェスター・ユナイテッドの象徴的存在である同選手が家族を支えるため欧州に残留したことを認めた。同関係者は、ベッカムが妻ヴィクトリアのファッションショー出席のため欧州に滞在していたと説明した。国際的なファッション業界におけるヴィクトリアのブランドの重要性を考慮し、マイアミ・ドルフィンズの共同オーナーであるベッカムは、首都への儀礼的な訪問よりも配偶者のキャリアにおける重要な節目を優先。オーナーグループを代表して出席したのは他の取締役たちであった。
グローバルプロジェクトの集大成
ベッカムが北米サッカーに与えた影響は計り知れない。LAギャラクシーでは画期的な指定選手として、マイアミではチームの中心的な設計者として活躍した。メッシをフロリダに招致したことで、ベッカムは苦戦していた拡張チームをほぼ一夜にして世界的な強豪へと変貌させた。今回のホワイトハウス訪問は、ベテランスター選手の加入後にクラブがタイトルを獲得したこの野心的なプロジェクトに対する究極の承認を意味する。
新たな時代における王冠の防衛
祝賀行事の儀式を終えたマイアミは、今や2026年シーズンという過酷な戦いに再び向き合わねばならない。 ヘロンズは現在、過密日程を戦い抜いている。どのチームも彼らを倒そうと狙う中、メッシやスアレスといったベテラン選手のコンディション維持は、大陸大会のプレッシャーや迫りくるリーグカップ防衛戦も加わり、コーチングスタッフにとって最大の課題だ。クラブが「王朝」の地位を保てるか決まる重要なホーム連戦を控える中、ベッカムが近く首脳陣に復帰する見込みである。オーナーが明確に描くそのビジョンを実現できるか、まさに正念場だ。
