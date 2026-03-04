AFP
解説：ガラタサライのサポーターがリバプールでのチャンピオンズリーグ試合を禁止された理由
ガラタサライのサポーターにとって痛烈な打撃
3月18日に迫った一戦は欧州サッカー史に残る名勝負となるはずだったが、トルコの強豪クラブは熱狂的なアウェイサポーターの支援なしにこの難局を切り抜けねばならない。 アウェイサポーター不在は、ガラタサライにとって既に困難な任務にさらなる重圧を加える。プレーオフでユヴェントスを7-5の合計スコアで劇的な勝利を収めた後、今度はリーグ戦でホームで1-0で既に破っているリヴァプールと対戦する。しかし、声援を送るサポーターの支えなしにアンフィールドでプレミアリーグの強豪と戦うことは、この対戦の様相を完全に変えることになる。
ガラタサライのサポーターが禁止された理由
トルコ王者クラブは公式サイトで声明を発表し、重い制裁を認めた上で次のように述べた：「2026年2月25日にユヴェントスとのアウェイで行われたUEFAチャンピオンズリーグ試合中のサポーターによる事件を受け、UEFA規律委員会は当クラブに対し罰金4万ユーロの科し、次節アウェイ試合の無観客試合を命じる制裁を決定した。本件決定に対しUEFA上訴機関へ異議申し立てを行う」
ロイター通信が報じたところでは、この上訴は却下された。この入場禁止処分は、先週のユヴェントス遠征におけるサポーターの不正行為が直接的な原因であり、スタンドでの騒動がピッチ上の熱戦を覆い隠す結果となった。イタリアのスタジアムからの報道によれば、遠征サポーターの行動は許容範囲を超えたものだった。 最も深刻な申し立ては、花火による身体的危害である。具体的には、トリノでユベントスサポーターに向けて打ち上げられた花火により、男性とその娘が負傷した。UEFAの安全違反に対するゼロトレランス方針により、クラブがその後裁定に異議を申し立てようとも、重大な処罰は避けられなかった。
ビクター・オシメン、アンフィールドでのリベンジを警戒
ガラタサライのエースストライカー、ビクター・オシメンは、リバプールが前回イスタンブールでの対戦の雪辱を晴らそうとしていることから、今回はより危険な相手になると見ている。
CBSスポーツのインタビューで、オシメンは決勝トーナメント1回戦の組み合わせ発表前にこう語った。「正直に言うと、今のリヴァプールとの対戦は一種の復讐戦になるだろう。彼らが来れば、我々は全力で挑むが、決して楽な試合にはならない」ナイジェリア人FWは、アウェイサポーター席が満員でなくとも、アンフィールドの雰囲気は伝説的であることを理解している。
オシメンは今後の挑戦に挑む姿勢を崩さず、こう付け加えた。「これはチャンピオンズリーグだ。簡単な相手などいない。ボド/グリムトが今大会で驚異的な活躍を見せているのも目に見えている。勝ちたいなら強豪と戦い、自らの存在を証明しなければならない」 リヴァプールとは対戦経験があるが、アンフィールドでの試合は初めてだ。もし対戦すれば、素晴らしい試合になるだろう。我々はその任務に十分対応できる。もちろん簡単ではないが、我々には戦う心意気がある」
アンフィールドでの挑戦が待ち受ける
アウェイサポーターの不在にもかかわらず、ガラタサライ陣営では前ラウンドでの劇的な逆転劇を受けて自信が高まっている。チームはユヴェントス相手に3点差の逆転を成し遂げる驚異的な精神力を示し、延長戦で2得点を挙げて決勝の道を開いた。さらに相手となるリヴァプールは安定感を欠いた状態が続いており、プレミアリーグ最下位のウルブズに2-1で敗れるなど、最近も苦戦を強いられている。
