解説：ガラタサライのサポーターがリバプールでのチャンピオンズリーグ試合を禁止された理由

ガラタサライのエースストライカー、ビクター・オシメンは、リバプールが前回イスタンブールでの対戦の雪辱を晴らそうとしていることから、今回はより危険な相手になると見ている。

CBSスポーツのインタビューで、オシメンは決勝トーナメント1回戦の組み合わせ発表前にこう語った。「正直に言うと、今のリヴァプールとの対戦は一種の復讐戦になるだろう。彼らが来れば、我々は全力で挑むが、決して楽な試合にはならない」ナイジェリア人FWは、アウェイサポーター席が満員でなくとも、アンフィールドの雰囲気は伝説的であることを理解している。

オシメンは今後の挑戦に挑む姿勢を崩さず、こう付け加えた。「これはチャンピオンズリーグだ。簡単な相手などいない。ボド/グリムトが今大会で驚異的な活躍を見せているのも目に見えている。勝ちたいなら強豪と戦い、自らの存在を証明しなければならない」 リヴァプールとは対戦経験があるが、アンフィールドでの試合は初めてだ。もし対戦すれば、素晴らしい試合になるだろう。我々はその任務に十分対応できる。もちろん簡単ではないが、我々には戦う心意気がある」