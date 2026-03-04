Getty Images
「見苦しい試合だった」―クリスチャン・チブがインテルの精彩を欠いたプレーを認める。退屈なコモ戦引き分けを受け、セスク・ファブレガスは準決勝で勝利すべきだったと主張
インテル、接戦の準決勝でつまずく
チブはコモとの0-0の膠着した引き分け後、チームのパフォーマンスを率直に評価した。戦術的な慎重さが支配した試合で、ネラッズーリはホームチームに押し込むことができず、試合全体を通して枠内シュートを1本も記録できなかった。試合終了後のインタビューで、ルーマニア人監督は、主力選手の欠場が影響した困難な夜を乗り切る中で、このパフォーマンスがミラノの巨人に期待される通常の水準に達していないことを即座に認めた。
アウェイチームは普段の輝きを欠き、チブは試合の質について率直に語った。「毎試合何かしらの緊急事態が発生する。今回は変更を余儀なくされ、初めてストライカーの後ろに攻撃的ミッドフィルダーを2人配置した」とチブは試合後の分析で説明した。「必要に迫られての選択だった。しかしこれはインテルらしい試合ではなかったし、見応えのある内容でもなかった」
セスク・ファブレガスはコモが重要な勝利に値すると主張した
チウが思索にふけっている間、コモの指揮官ファブレガスは、4月22日に予定されている第2戦に向けてリードを奪うのに十分な働きをしたと断言した。スペイン人監督は、セリエA首位のチームを翻弄した選手たちを称賛し、歴史的な勝利まであと一歩のところまで迫っていたと感じていた。 「チェスのような試合？ そういうものさ」とファブレガスは語った。「試合全体を見れば、我々はもう1点取れたかもしれないが、非常に戦術的な試合だった」
さらに彼は、強敵相手に自チームの戦術が見事に機能したことを強調した。「セリエAで最も支配的なチーム相手に、我々は望んだ通りの試合をした。非常にコンパクトに守り、3度のチャンスを掴んだ。過去4、5年間圧倒的な強さを見せてきた相手が、たった1本のシュートしか打てなかった。満足しつつも苦い後味が残る試合だ。1-0で勝てた可能性もあった」
コモの監督、第2戦を前に成長を見据える
サン・シーロでの決着をつける第2戦を見据え、ファブレガスは両クラブの対照的な現実を強調しつつ、大きな誇りを保ち続けた。「私が知っているのは、我々がコモであり、彼らがインテルだということだけだ。両チーム、両クラブの間には異なるメンタリティが存在する」と彼は述べた。 「我々はコッパ・イタリア準決勝をサン・シーロで戦う資格を勝ち取った。2年前なら誰もそんなこと言わなかっただろう。残念ながら、再戦までにはまだ長い道のりがある」
自身の将来とクラブの継続的なプロジェクトについて問われると、元アーセナルMFは継続的な成長を強調した。「成長し続けることが常に理念だ。我々は前進し続けなければならない。今はセリエAに集中している。まだ長い道のりがある。夢は成長を続け、準備が整った時にさらなる高みを目指すことだ。徐々に目標を高く設定し、最終的にどこに到達するかを見届けよう」と付け加えた。
バストーニが観客の敵意に直面する中、ラウタロ・マルティネスが負傷
インテルにとって最大の懸念事項は、キャプテンのラウタロ・マルティネスの体調である。このアルゼンチン人フォワードは、チャンピオンズリーグのボド/グリムト戦で負傷し、この試合の出場メンバーから名を外した。チブ氏の最新情報によると、彼はすぐにはピッチに戻れないだろうという。 コモとの試合では、決定力不足が明らかだった。チブは、この困難な状況と、今後の重要なダービー戦に向けての準備時間が非常に限られていることを認めた。
ピッチ外では、アレッサンドロ・バストーニに対する敵対的な雰囲気が試合を特徴づけました。彼は、ユヴェントス戦での物議を醸したダイビングの後、ホームの観客の一部からブーイングを浴びました。ライバル関係にもかかわらず、ファブレガスは、このイタリア代表選手を擁護する発言をしました。 「なぜこうしたことが起きるのか？ 彼がイタリア最強のチームでプレーしているからだ」とファブレガスは語った。「彼を個人的に知るわけではないが、近年インテルを研究してきた中で、彼はトップクラスの選手だ。素晴らしい人物だ。これはサポーター側の問題だと思う」 我々は彼を守らねばならない。あの日の彼の行為は間違いだったか？間違いなくそうだ。そういうことは起こるものだ。サン・シーロでの私の行為も間違いだった。謝罪が必要だ。彼らは若い選手たちだ。常に学ぶことはできる。彼は乗り越えられる」
