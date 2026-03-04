「見苦しい試合だった」―クリスチャン・チブがインテルの精彩を欠いたプレーを認める。退屈なコモ戦引き分けを受け、セスク・ファブレガスは準決勝で勝利すべきだったと主張

チブはコモとの0-0の膠着した引き分け後、チームのパフォーマンスを率直に評価した。戦術的な慎重さが支配した試合で、ネラッズーリはホームチームに押し込むことができず、試合全体を通して枠内シュートを1本も記録できなかった。試合終了後のインタビューで、ルーマニア人監督は、主力選手の欠場が影響した困難な夜を乗り切る中で、このパフォーマンスがミラノの巨人に期待される通常の水準に達していないことを即座に認めた。

アウェイチームは普段の輝きを欠き、チブは試合の質について率直に語った。「毎試合何かしらの緊急事態が発生する。今回は変更を余儀なくされ、初めてストライカーの後ろに攻撃的ミッドフィルダーを2人配置した」とチブは試合後の分析で説明した。「必要に迫られての選択だった。しかしこれはインテルらしい試合ではなかったし、見応えのある内容でもなかった」