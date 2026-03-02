Getty
「見ていて楽しいものではない」―アーネ・スロット監督がプレミアリーグの新たなセットプレー偏重を嘆く。リヴァプール指揮官は今後10年間は何も変わらないと予測
「セットプレーFC」時代：歴史的な戦術転換
セットプレー支配を巡る議論が、デッドボールのスペシャリストたちが主役となった週末を経て最高潮に達している。リヴァプールがウェストハムを5-2で粉砕し、そのうち3得点がコーナーキックから生まれた一方、最も厳しい視線に晒されているのはミケル・アルテタ率いるアーセナルだ。 チェルシーを2-1で下したアーセナルは首位を5ポイント差に広げたが、この勝利はコーナーキックからの得点力に完全に依存したものだった。今シーズンすでにコーナーキックから16得点を挙げた北ロンドンのチームは、プレミアリーグのシーズン記録に並んでおり、「セットプレーFC」が新たな成功の青写真となるか議論を呼んでいる。
スロット監督の指摘は純粋主義者の不満に聞こえるかもしれないが、最新のデータは彼が単にサッカーの本質の変化を想像しているわけではないことを示唆している。数字は、リーグがデッドボールに依存するようになった実態を描いている。オプタのデータによると、今シーズンのプレミアリーグで記録された全得点の驚異的な17.6％がコーナーキックに由来している。 これを具体的に示すと、783得点中138得点がコーナーキックからの供給によるもので、これは大会史上最高の割合である。
トータルフットボールの終焉？
スロットは、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナの流動的でポゼッション重視のスタイルを幼少期から崇拝してきた自称純粋主義者だが、現在の傾向については遠慮なく評価した。「まず第一に、それを受け入れなければならない」とオランダ人はタイムズ紙に語った。「主にプレミアリーグで起こっていると思う。他のリーグを見ると、セットプレーにそれほど重点が置かれているとは思わない。 エールディヴィジの試合を見ると、ゴールが取り消されたり、ゴールキーパーへのファウルが宣告されたりする場面を目にする。『うわ、大きな違いだ』と思う。ここでは、ゴールキーパーの顔面を殴っても、審判は『続行しろ』と言うだけだ。 それが好きか？サッカーファンとしての心は好まない。サッカーを考える時、10～15年前のバルセロナを思い浮かべる。毎週日曜の夜、彼らの試合を心待ちにしたものだ。
「今、プレミアリーグで見る試合のほとんどは見ていて楽しいものではない。でも常に興味深い。競争が激しすぎるからだ。このリーグが偉大なのは、そこにある競争心だ。誰もが誰にでも勝てる。でも勝敗に関わらず、ただ楽しむためにサッカーを観たい人間として、今のプレミアリーグと3、4年前の間には大きな違いがあると思う」
新たな現実
スロットのビジョンに共感する者にとって最も懸念されるのは、この傾向がまだ始まったばかりだという彼の予測だろう。セットプレー専門コーチやペナルティエリア内での「暗黒術」への注力は、しばらく続くだろうと彼は考えている。「セットプレーだけでなく、チーム全体の戦力が格段に向上したためだ。だが我々はこれを変えるつもりはない」と彼は語った。 5年から10年後には再び変化するかもしれない。驚かないのは、どこかのU-16の試合を見に行くと、彼らが完全にセットプレーに集中している姿を見かけることだ。それが新たな現実となるだろう。私なりの意見はあるが、それは変わらない」
スロット監督が美学的価値に懐疑的な一方、世界で最も過酷なリーグでタイトルを勝ち取るために必要な現実主義を受け入れる者もいる。プレミアリーグのレジェンド、アラン・シアラーは最近、アーセナルのアプローチを擁護し、タイトル争いにおいては攻撃的な華やかさよりも、精神的な強さと「突破口を見出す力」の方が重要だと示唆した。
ウルブズとの2連戦を控えたウィーツの負傷は痛手だ
戦術論議が交わされる中、スロット監督はリヴァプールが1週間足らずで2度のモリーヌックス遠征を控えるにあたり、重大な選手起用問題にも直面している。ドイツ代表の司令塔フロリアン・ヴィルツは背中の負傷に苦しんでおり、ウルブズとの2試合とも欠場する可能性が高い。
イングランドサッカーのペースに適応できずアンフィールドでのスタートは苦戦したが、この不運に見舞われる直前にはようやく調子を上げ、チームの創造性の核となっていた。彼の不在により、スロット監督が明らかに嫌うセットプレーへの依存度がさらに高まっている。ウェストハム戦を欠場した彼は、金曜日のFAカップ5回戦出場も依然として不透明だ。 スロット監督は来週の復帰を期待しつつも、22歳の若者を無理に戦列に戻すことは拒んでいる。月曜日に負傷状況について問われたスロット監督は「試合後の発言と何も変わらない。明日の試合はおそらく時期尚早だろう。週末の試合も同様だ。来週の復帰を望んでいる」と述べた。
リヴァプールがこれらの試合を順調に勝ち抜けば、スロット監督はケニー・ダルグリッシュ卿が持つ監督就任後100試合での最多勝利記録（62勝）を更新する可能性がある。現在スロット監督は97試合で61勝を挙げている。
