「見ていて楽しいものではない」―アーネ・スロット監督がプレミアリーグの新たなセットプレー偏重を嘆く。リヴァプール指揮官は今後10年間は何も変わらないと予測

戦術論議が交わされる中、スロット監督はリヴァプールが1週間足らずで2度のモリーヌックス遠征を控えるにあたり、重大な選手起用問題にも直面している。ドイツ代表の司令塔フロリアン・ヴィルツは背中の負傷に苦しんでおり、ウルブズとの2試合とも欠場する可能性が高い。

イングランドサッカーのペースに適応できずアンフィールドでのスタートは苦戦したが、この不運に見舞われる直前にはようやく調子を上げ、チームの創造性の核となっていた。彼の不在により、スロット監督が明らかに嫌うセットプレーへの依存度がさらに高まっている。ウェストハム戦を欠場した彼は、金曜日のFAカップ5回戦出場も依然として不透明だ。 スロット監督は来週の復帰を期待しつつも、22歳の若者を無理に戦列に戻すことは拒んでいる。月曜日に負傷状況について問われたスロット監督は「試合後の発言と何も変わらない。明日の試合はおそらく時期尚早だろう。週末の試合も同様だ。来週の復帰を望んでいる」と述べた。

リヴァプールがこれらの試合を順調に勝ち抜けば、スロット監督はケニー・ダルグリッシュ卿が持つ監督就任後100試合での最多勝利記録（62勝）を更新する可能性がある。現在スロット監督は97試合で61勝を挙げている。