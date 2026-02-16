「被害者ぶるな！」元インテル首脳、ピエール・カルルーの物議を醸した退場処分への「過剰な抗議」でユヴェントスを痛烈批判　アレサンドロ・バストーニのダイビング疑惑を擁護

モラッティは、インテルDFの芝居がたは不必要だったことを認めながらも、個人攻撃やソーシャルメディアでの誹謗中傷の嵐に直面しているイタリア代表選手を即座に擁護した。代表チームのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が次の試合で彼を起用しないよう求める声さえ上がっているが、モラッティは、彼はすでに十分な苦しみを味わったと感じている。

「ガットゥーゾはバストーニを罰することなく対応できると思う。ネラッズーリのディフェンダーにとって、あらゆる人々からの攻撃はすでに罰である」と彼は語った。「それは価値のあることではないと思う。 その瞬間、かわいそうなバストーニがどんな思いをしたかはわからないが、今、彼は嵐の真っ只中にいる。かわいそうな子だ。この事態が早く収まり、彼の行動が例として残らないことを願っている。この件を1年も引きずる価値はない。それはミスであり、彼が過ちを犯したことは理解できる」

クラブがディフェンダーを罰する措置を取るかとの問いに、元オーナーはこう答えた。「監督と選手の関係次第だ。確かなことは言えない。明らかに監督は公の場で選手を擁護している。だから私的には注意するよう伝えている可能性もある」 私ならどうするか？それは選手、タイミング、状況次第だ。選手を十分に理解していない以上、自分が取る行動は言えない」