Getty Images
翻訳者：
「被害者ぶるな！」元インテル首脳、ピエール・カルルーの物議を醸した退場処分への「過剰な抗議」でユヴェントスを痛烈批判 アレサンドロ・バストーニのダイビング疑惑を擁護
インテル、物議を醸す退場処分を経て勝利を収める
モラッティはユヴェントスの対応を即座に非難したが、インテルDFバストーニの行動については驚くほど率直だった。リプレイでは、彼がイタリア代表選手と接触していないことが確認できたにもかかわらず、審判は42分に2枚目のイエローカードを示し、1-1の同点の状態で、アウェイチームは試合の大部分を10人で戦わなければならなくなった。
後半、インテルはフランチェスコ・ピオ・エスポジートが先制点を決め、83分にユヴェントスが同点に追いついた。 ビアンコネリが勝ち点1を奪い取るかと思われたその瞬間、ピオトル・ジエリンスキが90分に決勝点を奪い、セリエA首位での8ポイント差を再び確保した。この敗戦によりユヴェントスは5位に転落。アウェイチームは激怒し、カルルーの退場が疑わしい判定だったと主張し、これが試合の流れをインテルに有利に傾けた決定的瞬間だったと指摘した。
- Getty Images Sport
モラッティ、ユヴェントスの抗議を非難
「今、ユヴェントスは不満を述べ、被害者ぶっているが、確かに彼らは新たな出来事の犠牲者だ。彼らの抗議は、まるでイタリアサッカーの悲惨な犠牲者であるかのように、少し誇張されているように私には思える。しかし、歴史は彼らをそのように記憶していない」とモラッティ氏はラジオ・アンキオ・スポーツで語った。フランス人選手の退場処分は厳しすぎたことを認めつつも、アリアンツ・スタジアムから発信されている見解を批判した。
彼は続けて、「シミュレーションは迷惑だ。実際に胸に当たったのに、顔に当たったふりをする者たちでさえもだ。彼らは退屈なものになっている。バストーニのこのシミュレーションは「熱狂的な」シミュレーションだった。彼は相手の腕の延長から信じられないほどのジャンプを見せた。カルルは後悔していたが、それでも腕を伸ばし、バストーニがその状況を利用できる立場に置いた。 つまり、少年はこのチャンスに熱狂したと言える。カルルーはファウルを犯しておらず、バストーニはシミュレーションの代償を受けるべきだったため、これは不正となった。VARはサッカーを複雑にした。人々が慣れ親しんだ、誤った判断の確実性を生み出したのだ」
ソーシャルメディアの炎上の中でバストーニを擁護する
モラッティは、インテルDFの芝居がたは不必要だったことを認めながらも、個人攻撃やソーシャルメディアでの誹謗中傷の嵐に直面しているイタリア代表選手を即座に擁護した。代表チームのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が次の試合で彼を起用しないよう求める声さえ上がっているが、モラッティは、彼はすでに十分な苦しみを味わったと感じている。
「ガットゥーゾはバストーニを罰することなく対応できると思う。ネラッズーリのディフェンダーにとって、あらゆる人々からの攻撃はすでに罰である」と彼は語った。「それは価値のあることではないと思う。 その瞬間、かわいそうなバストーニがどんな思いをしたかはわからないが、今、彼は嵐の真っ只中にいる。かわいそうな子だ。この事態が早く収まり、彼の行動が例として残らないことを願っている。この件を1年も引きずる価値はない。それはミスであり、彼が過ちを犯したことは理解できる」
クラブがディフェンダーを罰する措置を取るかとの問いに、元オーナーはこう答えた。「監督と選手の関係次第だ。確かなことは言えない。明らかに監督は公の場で選手を擁護している。だから私的には注意するよう伝えている可能性もある」 私ならどうするか？それは選手、タイミング、状況次第だ。選手を十分に理解していない以上、自分が取る行動は言えない」
- AFP
VARとイタリア・ダービーの混乱
この事件はVARの限界に関する議論を再燃させた。技術が2枚目のイエローカードには介入できず、フェデリコ・ラ・ペンナ主審の判定が覆らなかったためだ。この誤審を受け、審判指定責任者のジャンルカ・ロッキも、多くの人が「台無しになった」と呼ぶダービー戦での審判の行動を非難した。
現在、イタリアが重要なワールドカッププレーオフを控える中、バストーニは依然として論争の的となっている。サッカー界では「熱意ある」シミュレーション行為が試合終了後も罰せられるべきか否かで意見が分かれている。 インテルが前を向こうとする中、焦点はこの「かわいそうな少年」が騒音を遮断できるかにある。ユヴェントスは審判団によって仕組まれた敗戦と信じ、未だ動揺している。このイタリア・ダービーの余波は、今後数週間にわたりくすぶり続けるだろう。
広告