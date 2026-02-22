「行って他のことをしろ」―ミケル・アルテタ監督、トッテナム戦を前にアーセナル選手らに警告を発する

アルテタ監督は、スパーズ戦を前に自チームが「大舞台で力を発揮できない」との指摘を既に退けているが、キックオフを控えて選手たちに新たな警告を発した。スペイン人指揮官は、2003-04シーズン以来となるプレミアリーグ優勝を目指すアーセナルを率いるにあたり、タイトル争いに伴う「騒音」に対処しなければならないと選手たちに明確に伝えた。

アルテタ率いるチームは日曜日に苦戦中のスパーズと対戦するが、直近7試合のプレミアリーグ対戦でわずか2勝と不安定な状態だ。対戦相手となるトッテナムは降格の危機に瀕した後、トーマス・フランク監督を解任しイゴール・トゥドールを暫定監督に任命したばかりである。

トゥドールはトッテナムサポーターに対し、アーセナル戦で「見応えのある試合」を約束。「監督として順位表は決して見ない。奇妙に聞こえるかもしれないが、我々の位置は気にしない。これはプロセスだ。日曜日に何が見られるかと問われれば、確かなもの、人々が喜ぶ良いものが見られると信じている」と語った。