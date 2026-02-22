Getty Images Sport
「行って他のことをしろ」―ミケル・アルテタ監督、トッテナム戦を前にアーセナル選手らに警告を発する
アーセナルへのプレッシャーが高まる
アルテタ監督は、スパーズ戦を前に自チームが「大舞台で力を発揮できない」との指摘を既に退けているが、キックオフを控えて選手たちに新たな警告を発した。スペイン人指揮官は、2003-04シーズン以来となるプレミアリーグ優勝を目指すアーセナルを率いるにあたり、タイトル争いに伴う「騒音」に対処しなければならないと選手たちに明確に伝えた。
アルテタ率いるチームは日曜日に苦戦中のスパーズと対戦するが、直近7試合のプレミアリーグ対戦でわずか2勝と不安定な状態だ。対戦相手となるトッテナムは降格の危機に瀕した後、トーマス・フランク監督を解任しイゴール・トゥドールを暫定監督に任命したばかりである。
トゥドールはトッテナムサポーターに対し、アーセナル戦で「見応えのある試合」を約束。「監督として順位表は決して見ない。奇妙に聞こえるかもしれないが、我々の位置は気にしない。これはプロセスだ。日曜日に何が見られるかと問われれば、確かなもの、人々が喜ぶ良いものが見られると信じている」と語った。
アルテタのアーセナルへの警告
試合前に記者団に語ったアルテタ監督はこう述べた。「選手たちに問いかけてほしい。『騒ぎに加わりたいのか、それともそうではないのか？』もしそうではないなら、別のことをすればいい。 別のクラブに移るか、それともアーセナルに留まるか？皆が10年、15年も『タイトル争いに戻るべきだ』と要求してきた。今まさにその状況なのに、今度は何だ？騒音は嫌だと？騒音も批判もこの世界の一部だ。我々はそれらと正しく向き合い、目指すものを達成する。 やるべきことをやるしかない。誰にとっても状況は変わらないと思う。結局のところ、次の試合に勝つことだ。それができればはるかに有利な立場になれる。我々がコントロールできるのはそれだけだ。」
グアルディオラ、ニューカッスル戦勝利後に優勝へのメッセージを送る
マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督も、土曜日にニューカッスルを破った後、タイトル獲得に向けたメッセージを発した。彼はこう語った。「これから多くのことが起こるだろう。 全試合を勝ち抜けるとは思えない。アーセナル戦はわからないが、この予感は確かなものだ。FAカップやチャンピオンズリーグが控えているからだ。そして困難が訪れる。非常に多くの試合が続く。負傷者も出るだろう。今はリラックスしてリーズ戦に集中するのが最善だ。その後は状況次第だ。我々のレベル次第であり、より良く、さらに良く、さらに高めなければならない」
さらにこう付け加えた。「新加入選手が多いからこそ、彼らはこの状況を経験する必要がある。言っただろう、忘れてしまえと。我々は成長しなければならない、現状では不十分だ。プレミアリーグ優勝を争うには、そのレベルに到達しなければならない。我々は勝ち点3を獲得する実力があることを証明したが、そのチャンスを得るにはさらに上を目指す必要がある。 選手たちには『この3日間はカイピリーニャやダイキリをたっぷり飲んで、人生を楽しめ』と言っている。その後はきちんと3回のトレーニングをこなしてリーズ戦に臨む。それが正しい道だ。どれだけ厳しいかは分かっている。うまくいかなくても、諦めずに戦い続ける。プレミアリーグでは10試合や11試合は長い戦いだ」
次に何が来るのか？
アーセナルは日曜日にトッテナム・ホットスパー・スタジアムへ遠征し、翌週末にはエミレーツ・スタジアムでチェルシーと対戦する。一方マンチェスター・シティは、次のプレミアリーグ戦となるリーズ・ユナイテッド戦に臨む前に、間違いなく北ロンドンの動向を注視することになるだろう。
