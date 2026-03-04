「落ち着けよ、お前！」―マイケル・オーウェン、ウルブズ戦での惨敗後「神経が張り詰めた袋のようだ」とリバプール選手を痛烈批判

オーウェンの批判は、トレント・アレクサンダー＝アーノルドとロバートソンが絶好調だった当時のチームと現在のリヴァプールを比較し、1人の選手だけにとどまらないものとなった。彼は、現在のチームは12か月前よりも4つの重要な分野で「はるかに弱体化」していると主張した。 具体的には、オーウェンは、コディ・ガクポやサラーといった定評のあるスター選手たちの調子の低下を指摘するとともに、アレクサンダー・アーノルドの代役であるコナー・ブラッドリーとジェレミー・フリンポンが体調維持に苦労していることも指摘した。

「リバプールは、4つのポジションで昨シーズンよりも明らかに弱体化している」とオーウェンは説明する。「それは過渡期なのか、それともサラーが年齢を重ねたためか？ガクポは今シーズン、以前とは少し違うのか？サイドバックは以前のサイドバックほど優秀ではないため、間違いなくチームを弱体化させるだろう。 アンディ・ロバートソンを引退させるのは少し早すぎたと思う。彼は今でも現役でプレーすべきだ。彼（ケルケズ）は落ち着き、上達するかもしれないが、現時点では、私はアンディ・ロバートソンを即座に復帰させるだろう」