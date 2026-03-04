Getty Images Sport
「落ち着けよ、お前！」―マイケル・オーウェン、ウルブズ戦での惨敗後「神経が張り詰めた袋のようだ」とリバプール選手を痛烈批判
守備の脆弱さがモリーヌックスでリヴァプールを苦しめる
リヴァプールはウェスト・ミッドランズで苦戦中のウルブズに2-1で敗れた。試合の大半を支配しながらも、レッドズは普段の決定力に欠け、カウンター攻撃に脆弱さを見せた。ロドリゴ・ゴメスがホームチームに先制点を奪うと、モハメド・サラーが残り7分で同点に追いついたものの、ドラマは終わらなかった。 追加時間の激しい攻防の中で、ウルブズはアンドレのシュートがディフレクトした幸運の一撃で勝ち点3を奪取。今季リーグ戦3勝目となる勝利を挙げた。この結果はプレミアリーグ順位表に深刻な影響を及ぼす。リヴァプールは現在5位に後退し、水曜日にチェルシーがアストン・ヴィラに勝利した場合、チャンピオンズリーグ出場権争いから脱落する危険性が高まっている。 この敗戦の手法は、特にケルケズが務めるサイドバックポジションを中心に、最近のチーム再編の質に関する広範な議論を巻き起こしている。
オーウェンはケルケズがプレッシャーに耐えられる能力を疑っている
プレミアリーグ・プロダクションズの解説者として発言したオーウェンは、ケルケズのパフォーマンスを率直に評価した。元イングランド代表選手は、世界有数のビッグクラブでプレーするプレッシャーにハンガリー人選手が耐えられるかについて深い懸念を示した。
「残念ながらケルケズには好感が持てない」とオーウェンは試合後の分析で述べた。「彼は神経質そのものだ。ボールを欲しがっていないように見える。感情的なディフェンダーだ。 常にこんな風に（震えながら）プレーしている。まるで『落ち着けよ、お前』と言いたくなる。ボールを保持している時間が長いんだから、リラックスしろ。まるで常にトランス状態にあるようだ。ボーンマス時代のケルケズは好きだったが、リヴァプールは全く別物だ。 プレッシャーに耐えられる能力が求められる。全ての視線が注がれる場所だ。今の彼にはクラブが大きすぎるように見える」
衰退する部隊？
オーウェンの批判は、トレント・アレクサンダー＝アーノルドとロバートソンが絶好調だった当時のチームと現在のリヴァプールを比較し、1人の選手だけにとどまらないものとなった。彼は、現在のチームは12か月前よりも4つの重要な分野で「はるかに弱体化」していると主張した。 具体的には、オーウェンは、コディ・ガクポやサラーといった定評のあるスター選手たちの調子の低下を指摘するとともに、アレクサンダー・アーノルドの代役であるコナー・ブラッドリーとジェレミー・フリンポンが体調維持に苦労していることも指摘した。
「リバプールは、4つのポジションで昨シーズンよりも明らかに弱体化している」とオーウェンは説明する。「それは過渡期なのか、それともサラーが年齢を重ねたためか？ガクポは今シーズン、以前とは少し違うのか？サイドバックは以前のサイドバックほど優秀ではないため、間違いなくチームを弱体化させるだろう。 アンディ・ロバートソンを引退させるのは少し早すぎたと思う。彼は今でも現役でプレーすべきだ。彼（ケルケズ）は落ち着き、上達するかもしれないが、現時点では、私はアンディ・ロバートソンを即座に復帰させるだろう」
スロットへの圧力が高まる
今、注目はスロットと、今週金曜に行われるウルブズとのFAカップ再戦に向けた彼の選手選考に移っている。国内カップ戦はタイトル獲得の重要な機会であるため、監督は、ケルケスの自信を築くために彼を使い続けるか、オーウェンの助言に従って経験豊富なロバートソンを再び起用するかというジレンマに直面している。スコットランド代表のベテランのリーダーシップは、重要な場面でますます脆弱になっているバックラインを安定させる上で極めて重要となるだろう。
年明け以降のリバプールの調子は不安定で、今後厳しい試合が続きます。これ以上ミスを重ねれば、欧州カップ戦出場権争いから完全に脱落し、スロット監督は大きなプレッシャーにさらされることになるでしょう。ピッチの外でも、クラブはオウエンが指摘した選手層の厚さの問題に対処するため、夏の移籍市場を見据えて過渡期を迎えています。 ケルケスにとって、今後数週間は真価が問われる試練となる。チームの守備的失態の恒久的なスケープゴートとなる前に、彼は「緊張」を克服し、アンフィールドの熱狂的なサポーターが求める容赦ない要求に適応できることを証明しなければならない。
