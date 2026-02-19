英国政府は、2026 年のワールドカップ開催期間中、パブの営業時間を延長することで「官僚主義にレッドカード」を正式に提示しました。シャバナ・マフムード内務大臣は、自国チームが参加するノックアウトステージの試合については、酒類販売の規制が緩和されることを確認しました。この決定は、チームが準々決勝に進出した場合にのみ営業時間の延長が認められるという、これまでよりも制限の厳しい提案からの転換となります。

新しいガイドラインでは、ほとんどのノックアウトステージの試合は、深夜 1 時まで営業が許可されます。ただし、米国、メキシコ、カナダにおけるタイムゾーンの課題も考慮し、英国で午後 10 時にキックオフする試合については、深夜 2 時まで営業が延長されます。これらの規制が全面的に解除されることで、これまで深夜の営業を確保するために複雑な事務手続きをこなさなければならなかったパブの経営者の負担が軽減されます。

「今年のワールドカップはキックオフ時間が遅いため、決勝ゴールが決まる前にパブが閉店してしまうようなことは避けたい」とマフムード氏は述べています。「そこで、官僚的な規制にレッドカードを示し、パブの営業時間を延長して、ファンがキックを 1 つも見逃すことなく、もう 1 回飲み直せるようにします。この夏、ワールドカップに出場する選手たちと、地元のパブで乾杯しよう。 サッカーが帰ってくる前に、ファンは家に帰る必要はありません」