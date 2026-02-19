Getty Images News
英国のパブが夏季大会の営業時間延長を許可され、ワールドカップでの大勝利が確実視される
内務大臣が官僚主義に退場を命じる
英国政府は、2026 年のワールドカップ開催期間中、パブの営業時間を延長することで「官僚主義にレッドカード」を正式に提示しました。シャバナ・マフムード内務大臣は、自国チームが参加するノックアウトステージの試合については、酒類販売の規制が緩和されることを確認しました。この決定は、チームが準々決勝に進出した場合にのみ営業時間の延長が認められるという、これまでよりも制限の厳しい提案からの転換となります。
新しいガイドラインでは、ほとんどのノックアウトステージの試合は、深夜 1 時まで営業が許可されます。ただし、米国、メキシコ、カナダにおけるタイムゾーンの課題も考慮し、英国で午後 10 時にキックオフする試合については、深夜 2 時まで営業が延長されます。これらの規制が全面的に解除されることで、これまで深夜の営業を確保するために複雑な事務手続きをこなさなければならなかったパブの経営者の負担が軽減されます。
「今年のワールドカップはキックオフ時間が遅いため、決勝ゴールが決まる前にパブが閉店してしまうようなことは避けたい」とマフムード氏は述べています。「そこで、官僚的な規制にレッドカードを示し、パブの営業時間を延長して、ファンがキックを 1 つも見逃すことなく、もう 1 回飲み直せるようにします。この夏、ワールドカップに出場する選手たちと、地元のパブで乾杯しよう。 サッカーが帰ってくる前に、ファンは家に帰る必要はありません」
ホスピタリティ業界にとっての命綱
業界リーダーらは、大会期間中のファン流入が重要な収益源となり、地域社会の結束を育むと確信している。この延長措置は全参加国に適用されるため、イングランド、スコットランド、あるいはウェールズや北アイルランドが決勝トーナメントに進出した場合でも規制緩和は継続される。
英国ビール・パブ協会のエマ・マクラキン最高経営責任者は、この介入を「パブ、雇用、コミュニティ精神にとっての勝利」と称賛しました。この延長の自動適用対象には、新たに導入された 32 強戦と 16 強戦が含まれます。午前 2 時以降に終了する試合については、会場は依然として一時イベント通知 (TEN) を申請する必要がありますが、ノックアウトステージの大部分は、一般的な規制緩和の対象となります。
レイチェル・リーブス財務大臣は、国家の成長を促進する広範な戦略の一環として、この措置を支持していると報じられています。ファンが地元の施設に集まるよう促すことで、政府は、国民的スポーツを祝うと同時に、中小企業を支援することを目指しています。ホスピタリティ業界は、2026年の夏を回復の重要な機会と捉えており、大規模なトーナメント開催中の深夜営業が保証されることで、ある程度の経済的な安定が得られるとしています。
北米で戦う各国代表チームに乾杯
政府当局者は、大西洋を隔てた時差によって、母国のサポーターの熱気が冷めることのないよう、その意向を明確に表明しています。ニューヨーク、ボストン、マイアミなどの都市で重要な試合が行われることから、内務省は、多くの試合が従来の閉店時間をかなり過ぎて終了することを認識していました。この政策は、ピッチ上の興奮を、バーでの柔軟性によって反映させることを目的としています。
マフムード氏は、この法改正は単なる商業的な問題ではなく、ワールドカップの文化的な重要性を考慮したものだと強調しました。同氏は、政府が国民にこの大会を最大限に楽しんでもらいたいと考えていることを指摘しました。内務大臣の立場は、ファンがバースタッフによる時期尚早な閉店時間の宣告に邪魔されることなく、ドラマチックな試合のあらゆる瞬間を目撃できるべきだ、というものです。
歴史的な夏になる可能性について考察し、マクラキン氏は、この動きは、主要なスポーツイベント開催中に、パブがコミュニティの心臓部として果たす独特の役割を認識したものだと付け加えました。同氏は、この決定により、パブの経営者は、官僚的な手続きに煩わされることなく、素晴らしい雰囲気作りにもっと集中できると指摘しました。この見解は業界全体で共有されており、業界は、記録的なサッカーの夏に向けての準備に注力しています。
イングランドとスコットランドがグループステージの戦いに備える
オフフィールドでの手配は整ったものの、選手たちの焦点は依然として北米での任務にある。イングランドはグループLに組み入れられ、6月17日英国時間午後9時（現地時間）にダラスでクロアチアとの初戦を迎える。続いて6月23日にボストンでガーナと対戦し、グループステージ最終戦は6月27日午後10時キックオフでニューヨーク・ニュージャージーにてパナマと対戦する。
スコットランドサポーターも本大会出場を決めた後、過密スケジュールに直面する。グループCに組み込まれたタータン・アーミーは、6月14日ボストンでのハイチ戦（英国時間午前2時キックオフ）で戦いを始める。続く6月19日のモロッコ戦と6月24日のブラジルとの大一番は、いずれも英国時間午後11時開始予定。自宅で観戦するファンにとって新たな酒類販売規制法の適用が必須となる。
両国がグループステージを突破した場合、決勝トーナメントでは「延長戦」対応が全面適用される。決勝への道筋が明確になり、パブも深夜営業を準備する中、英国全土でハイステークスなサッカーの夏が幕を開けようとしている。
