「自分中心の話にしたくない」―マンチェスター・ユナイテッドのウェストハム戦引き分けで散髪計画が頓挫、ユナイテッド・ストランドが反応
マンチェスター・ユナイテッドの連勝が止まる
マイケル・キャリックがルーベン・アモリンの後任として監督に就任して以来、マンチェスター・ユナイテッドは絶好調を維持し、アーセナル、マンチェスター・シティ、フラム、トッテナムを破ってプレミアリーグのトップ4に返り咲いた。 レッドデビルズはこの好調をロンドン・スタジアムでも継続したいと願っていたが、後半早々にトマーシュ・スーチェクに先制点を許し、流れを断たれた。ベンジャミン・セスコのロスタイム弾でアウェイチームは辛うじて引き分けに持ち込んだものの、ユナイテッドを勝利へ導くには至らなかった。彼の挑戦はリセットされ、その失望はSNS上で誰の目にも明らかだった。
「これが私に関する話になるのは避けたい」
ユナイテッド・ストランドのパフォーマンスは利益を生んでいるが、彼は「一部の人々が考えるほど高給ではない」と述べ、同時に慈善活動にも貢献している。イレットの挑戦は、がん治療などで髪を失った子どもたちにウィッグを提供する慈善団体「リトル・プリンセス・トラスト」への資金調達を目的としており、彼は「長引けば長引くほど彼らにとって良い」と語る。
「チャリティーにとっては長ければ長いほど良い」とイレットは引き分け後のライブ配信で語った。「これは決して私個人の話題にしてほしくない。おそらくそうなるだろうが、それでも無敗で好調な状態だ」
キャリック、マンチェスター・ユナイテッドの引き分けに反応
キャリックも試合後に語り、終盤の同点ゴールには興奮したが、勝ち点3を逃したことに失望していると認めた。彼は記者団にこう語った。「複雑な気持ちだ。我々がベストの状態ではなかったことは承知している。ウェストハムの功績だ。 我々はもっと良くなれる。選手たちはその点に苛立ちと失望を感じており、それは良い兆候だ。終盤に得点を奪えたのは素晴らしい瞬間であり、また一つプラス材料だ。頻繁に頼りすぎるのは避けたいが、大局的に見れば1ポイントは受け入れるべき結果だ。5試合の期間で評価すれば、引き分けが1つだけというのは大きなプラスだが、複雑な気持ちだ。
このリーグで連勝を続ける難しさは承知している。簡単ではない。時には危険な攻撃を見せ、火花を散らすこともあれば、停滞することもある。答えを見つけ、道を見出す必要がある。失点は試合の流れを考えると悔しいものだった。だがサッカーには様々なことが起こる。大局的に見れば、我々は試合から何かを得ることができ、次に進む。
率直に言えば、試合序盤はバランスが完全には取れていなかった。そういうこともある。相手チームが得点阻止を許されるのは当然だ！我々は諦めず、戦術を変化させた。柔軟性があるからこそ、解決策を見出せたのだ。」
マンチェスター・ユナイテッドが息抜き
マンチェスター・ユナイテッドの次戦は2月23日のエバートン戦となる。中東での高額な親善試合開催が噂されていたが、現在は見送られており、キャリックはこの日程の空白期間について計画を語った。「マンチェスターに滞在する。少しリフレッシュする機会だ。軽い打撲や小さな痛みを抱えている選手もいる。 いくつかの筋肉の張りも解消したい。少し息抜きができるのも良いし、この期間を経て現状を消化する時間も必要だ。頭をクリアにし、しっかりトレーニングを積み、深呼吸をしてさらに強くなって戻ってくる必要がある。13日間という間が空くのは珍しいが、最大限に活用したい」
