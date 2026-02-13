「自分だけの功績ではない」―マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッド暫定監督としての夢のようなスタートを切った後、月間最優秀監督賞受賞に反応

キャリック体制で最も印象的な点の一つは、選手たちが彼の指導法を驚くべき速さで吸収したことだ。シーズン途中の監督交代で哲学が変化しても、チームが円滑に機能することは稀だが、ユナイテッドは彼の指揮下で驚くほどまとまりを見せ、フラムやトッテナム戦でも勝利を収めている。

「選手たちはよくやってくれている」とキャリックは続けた。「変化の中でギアを切り替え、様々なタイプの試合で彼らが示したようなパフォーマンスを発揮するのは容易ではない。おそらく何よりも喜ばしいことだ」

「最初の2試合は、ある意味感情が高ぶるし、誰もが気合が入るから自然と結果が出るものだが、その後の試合こそ、選手たちの反応とプレーの質を見られて私にとって同等に価値があった。

「そうした試合に臨むのは困難だったが、シティ戦3日前に（私とスタッフが）合流した…だからこそ、選手たちが自ら進んで変化に対応した姿勢を称賛したい。

「しかし確かに、あの2試合はあらゆる感情を大いに高揚させ、それを前進の糧とする原動力となった。それが鍵だった。

「試合が終わった後、次に何が起こるかが重要だ。そしてその後の反応こそが、私が本当に喜んでいる点だ」