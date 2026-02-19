Getty Images Sport
翻訳者：
「精神的に疲れ切っている」－フィリペ・コウチーニョが少年時代を過ごしたクラブ、ヴァスコ・ダ・ガマからの退団を表明
コウチーニョ、感動的な声明を発表しヴァスコを退団
コウチーニョはインスタグラムで感情的な声明を発表し、ヴァスコでの時間が終わったことを明かした。クラブは常に心の中にあり続けるが、別れの時が来たとファンに伝え、「精神的に疲弊している」こと、そして「クラブでの自分のサイクルは終わった」と述べた。
33歳のクティーニョはヴァスコのユース出身で、2010年に18歳でインテル・ミラノへ移籍。その2年前には350万ポンド（約4700万ドル）でヴァスコと契約していた。 インテル、リバプール、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンでプレーし、カタルーニャの巨人バルセロナには1億4500万ポンド（約19億5000万ドル）で移籍した成功を収めたキャリアを経て、クーティニョはキャリアの出発点であるクラブに短期間復帰したものの、契約解除を要請したことで再びフリーエージェントとなった。
- Getty Images Sport
コウチーニョ、ヴァスコ・ダ・ガマ退団を説明
クティーニョは水曜日にインスタグラムに投稿した文章でこう綴った。「この文章を書く前に、私は長い間、深く考えました。本当にそうでした。しかし、皆さんやこのクラブへの敬意、愛情、そして愛ゆえに、ここに来て心からの言葉を伝える必要を感じたのです。
「私がヴァスコ復帰を選んだのは、このクラブを愛しているからだ。私の人生においてヴァスコが象徴する全てを愛している。このユニフォームを着ることは、私がこれまでにした最も重要な選択の一つだった。そして、全てのトレーニングで、全ての試合で、私は常にベストを尽くした。決して！献身が欠けたことは一度もなく、意志とコミットメントが不足したこともなかった。
「私の本質とは無縁のことで無数の人々から批判されるのは非常に辛いことです。私は決してサポーターやチームメイト、ヴァスコを軽んじたことはありません。これまで所属したどのクラブでもそうでした。私を知る者なら誰もがそれを理解しています。
「あの時、ロッカールームへ向かう途中で、クラブでの自分の時代が終わったと実感し悟った。そして精神的な健康を優先するために戻らなかった。それは本当に辛いことだ」
「愛の一人」－クティーニョがヴァスコに感動的な別れを告げる
「実を言うと、精神的に非常に疲れている」と彼は続けた。「私はいつも控えめな性格なので、ここでこう言うのは簡単ではないが、正直に話さなければならない。
「私とヴァスコの関係は愛に満ちたものだ。そしてそれは永遠に続くだろう。胸が張り裂けそうだが、今は一歩引いて、ヴァスコでのこの章に終止符を打つ時だと理解している。
ここで経験した全てに感謝している。ヴァスコは永遠に私と共に在る。心の中に。歴史の中に。人生の中に。心の底から…本当にありがとう」
- Getty Images Sport
コウチーニョのヴァスコでの冒険は終わり、次のキャリアの道が待っている
コウチーニョは2024年にヴァスコへ期限付き移籍で復帰して以来、81試合で17得点7アシストを記録し、昨夏に完全移籍を果たした。しかしブラジル復帰後の好調なスタートは、ここ数週間で暗転している。
自チームのサポーターから複数回にわたりブーイングを浴びており、直近ではカンピオナート・カリオカ準々決勝で2部リーグのボルタ・レドンダをPK戦で破った試合でも同様の反応があった。コウチーニョは前半終了時に交代を命じられ、この時の観客の反応を受けて、後半にベンチに戻ってチームメイトを応援することを選択しなかった。
現在フリーエージェントとなったコウチーニョは、選手としてのキャリア終盤を迎えるにあたり、新たな人生とキャリアの章を開こうとしている。
広告