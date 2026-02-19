クティーニョは水曜日にインスタグラムに投稿した文章でこう綴った。「この文章を書く前に、私は長い間、深く考えました。本当にそうでした。しかし、皆さんやこのクラブへの敬意、愛情、そして愛ゆえに、ここに来て心からの言葉を伝える必要を感じたのです。

「私がヴァスコ復帰を選んだのは、このクラブを愛しているからだ。私の人生においてヴァスコが象徴する全てを愛している。このユニフォームを着ることは、私がこれまでにした最も重要な選択の一つだった。そして、全てのトレーニングで、全ての試合で、私は常にベストを尽くした。決して！献身が欠けたことは一度もなく、意志とコミットメントが不足したこともなかった。

「私の本質とは無縁のことで無数の人々から批判されるのは非常に辛いことです。私は決してサポーターやチームメイト、ヴァスコを軽んじたことはありません。これまで所属したどのクラブでもそうでした。私を知る者なら誰もがそれを理解しています。

「あの時、ロッカールームへ向かう途中で、クラブでの自分の時代が終わったと実感し悟った。そして精神的な健康を優先するために戻らなかった。それは本当に辛いことだ」