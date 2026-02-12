米国女子代表のカタリナ・マカリオ選手にバルセロナからのオファーがあると報じられる。マンチェスター・シティとアーセナルがチェルシーのフォワード選手のブルーズでの不透明な将来を注視中

先週ガーディアン紙のトム・ギャリーが報じたところによると、マカリオはチェルシーでの契約延長オファーを断ったという。彼女は2023年にリヨンを離れて以来、同クラブに在籍している。

今シーズンは26歳の彼女にとって大きな飛躍の年になるはずだった。シーズン開幕前にGOAL誌に「21ヶ月の離脱期間を経て、出場時間管理の厳格さから『解放される』ことを期待している」と語っていたからだ。世界トップクラスの才能を定期的に発揮する準備が整っているように見えた。しかし、事態は計画通りには進まなかった。 マカリオは度重なる軽傷に悩まされ、かかとの問題で2026年は未だ出場できていない。また、出場機会を得ても得点できておらず、過去6シーズン連続で優勝しているチェルシーにとって今シーズンの女子スーパーリーグは期待外れの結果となっている。

マカリオのチェルシーでのキャリアが自然な終焉を迎えつつあると感じざるを得ない。別のシステムや環境で、彼女が最高の状態を取り戻せる可能性はあるだろう。