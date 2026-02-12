Getty Images/GOAL
米国女子代表のカタリナ・マカリオ選手にバルセロナからのオファーがあると報じられる。マンチェスター・シティとアーセナルがチェルシーのフォワード選手のブルーズでの不透明な将来を注視中
マカリオのチェルシーでの将来が深刻な疑問視される中、契約が満了
先週ガーディアン紙のトム・ギャリーが報じたところによると、マカリオはチェルシーでの契約延長オファーを断ったという。彼女は2023年にリヨンを離れて以来、同クラブに在籍している。
今シーズンは26歳の彼女にとって大きな飛躍の年になるはずだった。シーズン開幕前にGOAL誌に「21ヶ月の離脱期間を経て、出場時間管理の厳格さから『解放される』ことを期待している」と語っていたからだ。世界トップクラスの才能を定期的に発揮する準備が整っているように見えた。しかし、事態は計画通りには進まなかった。 マカリオは度重なる軽傷に悩まされ、かかとの問題で2026年は未だ出場できていない。また、出場機会を得ても得点できておらず、過去6シーズン連続で優勝しているチェルシーにとって今シーズンの女子スーパーリーグは期待外れの結果となっている。
マカリオのチェルシーでのキャリアが自然な終焉を迎えつつあると感じざるを得ない。別のシステムや環境で、彼女が最高の状態を取り戻せる可能性はあるだろう。
バルセロナ、マンチェスター、ロンドン？マカリオの次の行き先はどこか
マカリオの次なる移籍先についても、オファーが不足しているわけではないようだ。テレグラフ紙のカスリン・バテによれば、この万能フォワードにはバルセロナからのオファーが提示されており、マンチェスター・シティ、アーセナル、ロンドン・シティ・ライオンセスなど他の欧州クラブも26歳の選手に関心を示しているという。
その理由は明らかだ。リヨンでの最終シーズン、あの壊滅的な前十字靭帯損傷を負う前、マカリオはクラブの驚異的な8度目のチャンピオンズリーグ制覇に貢献し、世界最高峰の選手の一人であることを証明した。その後、大きな負傷からの復帰戦を強いられたが、チェルシーのユニフォームを着てなお才能の片鱗を見せている。例えば昨シーズンのWSLではわずか8試合の先発出場ながら、9得点の貢献を果たしている。
バルサは本当にマカリオに興味があるのか？カタルーニャ移籍が理にかなわない理由
しかしスペイン紙スポルトは、バルセロナがマカリオ獲得に向けたオファーを提示したという主張に反論。カタルーニャの財政制約の中で、同選手の高額年俸が取引成立の妨げとなる理由の一つだと指摘。攻撃陣よりも守備陣の補強が必要である現状を踏まえ、この移籍は理にかなわないと報じている。
その理由は、フルバックのオナ・バトレが今年の夏に契約満了とともにアーセナルへの移籍が決まっていること、また、センターバックのマピ・レオンも現在の契約が間もなく終了することから、その将来が不透明になっているためである。先週、ライア・アレクサンドリが前十字靭帯を断裂し、2026年の大半を欠場することになったというニュースが報じられ、守備陣の不安はさらに大きくなった。
その代わりに、スポーツ紙は、エバートンのマルティナ・フェルナンデスとヴォルフスブルクのカミラ・クーバーを、バルサの獲得候補として挙げている。マルティネスはラ・マシア出身の選手で、夏にエバートンへのレンタル移籍が完全移籍となった後も、マージーサイドで好調を維持している。バルサは、まだ21歳のこのディフェンダーに対して、手頃な価格での買い戻しオプションを持っている。 一方、クーバーは、今夏にヴォルフスブルクとの契約が満了となり、近年、信じられないほどの怪我の苦難から回復し、今シーズンはドイツの巨人で非常に高いレベルでのプレーを続けています。
NWSLのもう一つの可能性：あるクラブはすでに「予備協議」を実施済み
マカリオが米国に戻り、NWSLのクラブと契約する可能性もある。このフォワードは、NWSLドラフトに参加せず大学卒業後すぐにリヨンと契約したため、大西洋の向こう側でトップリーグを経験したことがない。しかし、来月開幕する2026シーズンを控え、マカリオは魅力的な潜在的な選択肢となるため、米国の多くのクラブが間違いなくその状況を変えようと狙っているだろう。
26歳の彼女は、チェルシーのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント登録メンバーリストに名を連ねていない。アーセナルが水曜夜のプレーオフ1stレグでOHルーヴェンを4-0で下したため、ブルーズは3月末の準々決勝でアーセナルと対戦する可能性が高い。 この状況下、マカリオは契約満了前に移籍を模索する可能性がある。欧州カップ戦出場権を逃したチェルシーで今季の最終局面を迎えるのは、彼女にとって好ましくない展開となるからだ。
サンディエゴ・クロニクル紙は昨年12月、マカリオがベイFCと「予備協議」中と報じた。この交渉がさらに進展すれば、幼少期にブラジルから移住し育ち、スタンフォード大学で大学サッカーを経験したカリフォルニアへの復帰が現実味を帯びる可能性がある。
