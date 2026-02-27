米国代表のスター選手ブレンデン・アーロンソンが、今夏のリーズ移籍で「バカげた金額」の移籍金を巻き起こすと予想される——ワールドカップでクラブ同様の活躍を見せればの話だが

アーロンソンについて、移籍の噂が絶えない彼がリーズで長期的な将来を築ける可能性を問われたシャープ（BetBrainとの提携で発言）はGOALにこう語った。「不可能とは思わない。 逆境が人を成長させることもある。彼はそうした困難を乗り越え、選手としても人間としても成長したはずだ。現時点でリーズ・ユナイテッドは、残留可能な才能ある選手を全員必要としている。

ダニエル・ファーケ監督は、数試合で解任寸前だったという噂を覆す素晴らしい仕事をしている。彼だけでなく、彼が率いる選手グループがシーズンを逆転させた。選手たちは自信を持ち始め、監督とファンのために懸命に努力している。プレミアリーグ残留を果たせそうだ。 アーロンソンは、彼らが手放すべきではない選手の一人だと思う。」