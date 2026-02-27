Getty
翻訳者：
米国代表のスター選手ブレンデン・アーロンソンが、今夏のリーズ移籍で「バカげた金額」の移籍金を巻き起こすと予想される——ワールドカップでクラブ同様の活躍を見せればの話だが
アーロンソンは出だしでつまずいたが、リーズ戦で立ち直りを見せた
アーロンソンは2022年、レッドブル・ザルツブルクから2500万ポンド（約34億円）で移籍した際、イングランドサッカーで過酷な洗礼を受けた。プレミアリーグ降格という結果に終わったデビューシーズンではわずか1得点に終わった。
ユニオン・ベルリンへのレンタル移籍でも苦戦したが、2024-25シーズンにはリーズでチャンピオンシップ（2部）で活躍。100ポイント獲得と2部優勝に貢献した。トップリーグでの適性を問われる中、25歳の彼は今シーズン4得点を挙げ、ダニエル・ファーケ監督率いる攻撃的なチームで存在感を示している。
- Getty Images
アーロンソンはリーズで長期的な将来性があるか？
アーロンソンについて、移籍の噂が絶えない彼がリーズで長期的な将来を築ける可能性を問われたシャープ（BetBrainとの提携で発言）はGOALにこう語った。「不可能とは思わない。 逆境が人を成長させることもある。彼はそうした困難を乗り越え、選手としても人間としても成長したはずだ。現時点でリーズ・ユナイテッドは、残留可能な才能ある選手を全員必要としている。
ダニエル・ファーケ監督は、数試合で解任寸前だったという噂を覆す素晴らしい仕事をしている。彼だけでなく、彼が率いる選手グループがシーズンを逆転させた。選手たちは自信を持ち始め、監督とファンのために懸命に努力している。プレミアリーグ残留を果たせそうだ。 アーロンソンは、彼らが手放すべきではない選手の一人だと思う。」
アーロンソンは契約の最終12ヶ月に差し掛かっている
アーロンソンはリーズでの契約最終年を迎えようとしている。自国開催のワールドカップでアメリカ代表としてプレーすれば、世界的な注目を集める舞台となる。リーズが売却に動く可能性について問われると、シャープはこう付け加えた： 「おそらく彼らはもう少し層の厚さが必要だろう。もし彼がワールドカップで好成績を収め、途方もない金額でのオファーが入り、その資金で2、3人の選手を獲得できるなら、それは確かに検討すべき選択肢だ。
「一方で、主力選手を失うわけにはいかない。ダニエル・ファーケ監督の計画と、オフシーズンや移籍市場に向けた手札次第だ。どのチームにも共通するバランス感覚が求められる。主力は残留させたいが、長く厳しいシーズンを乗り切るには層の厚さも必要だからだ」
- Getty
米国代表チームによるワールドカップへの野望
元アメリカ代表のスター選手で元ゴールキーパーのブラッド・フリーデルは、ウェスト・ヨークシャーでの現行契約の最終12ヶ月を迎えるアーロンソンが直面する将来の選択肢について、以前GOALにこう語っている。「彼はプレミアリーグでプレーする方法を確かに見出した。 これはリーズでの最高の時期というだけでなく、彼のキャリア全体を通しても最高の時期だと思う。ワールドカップを控えた絶好のタイミングでこれを成し遂げたんだ！」
通常、彼のような活躍を見せる選手なら、契約期間が残り18～24ヶ月を切る状況は避けたいところだ。しかし選手や代理人の立場なら、ワールドカップでの自身の活躍次第で判断したいと思うだろう。
「実際、多くのクラブはもはやワールドカップを基準に選手を獲得しない。以前は頻繁にあったが、それは危険な行為だ。なぜなら選手は4～8試合だけ爆発的な活躍を見せ、9ヶ月にも及ぶシーズン全体で見せる本来の姿とは全く違う選手に見えることがあるからだ」
アーロンソンは最近安定した活躍を見せており、シーズン終了までこの水準を維持することが計画されている。これによりマウリシオ・ポチェッティーノ監督のワールドカップ招集枠を確保できる見込みだ。もし彼が引き続き印象的なプレーを続ければ、リーズが契約延長交渉を開始する段階が来るだろう。
広告