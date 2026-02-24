Getty
米国代表のスター選手ウェストン・マッケニーがついにユヴェントスとの新契約にサインへ。アリアンツ・スタジアムで最高年俸選手の一人となる見込み
マッケニー、ユヴェントスとの契約を2030年まで延長
ガゼッタ・デッロ・スポルト紙によると、マッケニーはユヴェントスとの契約を2030年夏まで延長することで合意した。従来の契約は2025-26シーズン終了時に満了予定だった。彼の将来に関する憶測は以前から渦巻いていた。
個人条件は合意済みとされ、ユベントスが水曜日にガラタサライと対戦するチャンピオンズリーグ戦後に正式発表される見通しだ。ビアンコネリはプレーオフ決勝トーナメント進出をかけたこの一戦で、合計スコア5-2で劣勢に立たされているが、トルコの相手をトリノに迎える準備を進めている。
米国代表のスター選手が、その多才さが活かされている
マッケニーはユヴェントスが構築中の「プロジェクトを信じている」とされ、新たな挑戦を望んでいないとされる。ルチアーノ・スパレッティ監督率いるセリエAの強豪で重要な役割を担ってきた。
複数のポジションをこなせるマッケニーの能力は高く評価されており、27歳の選手は守備と攻撃のポジションをシームレスに行き来できる。今シーズンはサイドバック、ウイング、中央ミッドフィルダー、そして深い位置での「偽の9番」としてプレーしてきた。
こうした特質が世界中のクラブの注目を引いていると報じられた。一時は意外な母国MLS復帰説も浮上し、スペインやイングランドのクラブも関心を示していると伝えられている。
プレミアリーグの移籍交渉が終結に向かっている
元アメリカ代表のブラッド・フリーデルは最近、GOALの取材でマッケニーがプレミアリーグの強豪チームで活躍できるか問われ（以前リーズでのローン移籍で苦戦した経緯を踏まえ）こう語った。「彼は素晴らしいクラブに加入すべきだ。確かにピッチ内外でハードにプレーするのが好きだ。だが彼は才能ある選手だ、本当にそうだ。 リーズでの時期が最高とは言えなかったため、プレミアリーグはその才能を十分に目にする機会がなかったと思う。だが、彼には多くの才能があるのだから、その一点だけで判断すべきではない」
同じく米国のレジェンド、タブ・ラモスもGOALの取材で同じ話題についてこう語った。「ウェストン・マッケニーはどこでもプレーできる選手だ。ピッチ上のあらゆるポジションで。 ここ数ヶ月、ユベントスで彼が成し遂げたことを見よ。右サイドバックから中央MF、攻撃的MFまであらゆるポジションで起用されている。常にペナルティエリア内に侵入し、常に脅威となる。常に違いを生み出している。率直に言って、ユベントスの復活はウェストン・マッケニーの肩にかかっていると言っても過言ではない。それほどまでに彼はチームに貢献している。
「彼がプレミアリーグに移籍するのを望むか？ユベントスもまた世界的に名高いクラブの一つだ。ウェストン・マッケニーはどのチームでも戦力を向上させられると確信している。個人的には、タイトルを争うクラブでプレーする彼のプレミアリーグ復帰を見たい」
ワールドカップへの挑戦：マッケニーがポチェッティーノ監督の構想に組み込まれる
マッケニーはユヴェントスでさらなるタイトル獲得を目指す構えだ。これまでにコッパ・イタリア2回、スーペルコッパ1回の優勝に貢献している。2020年からビアンコネリに在籍し、これまでに217試合に出場している。
チームへの貢献が評価され、ガゼッタ紙によればマッケニーは大幅な年俸アップが見込まれている。ケナン・ユルディズやジョナサン・デイヴィッドといったユベントスの最高年俸選手には届かないものの、年間約400万ユーロ（約3000万ポンド／500万ドル）を稼ぐ見通しで、この金額は毎年上昇していく。
クラブレベルでは2025-26シーズンを好成績で締めくくりたいと願う一方（ユベントスはチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す）、マッケニーは母国開催のワールドカップを目前に控えている。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の構想において、彼はピッチ上のリーダーとなるだろう。
