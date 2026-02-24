米国代表のスター選手ウェストン・マッケニーがついにユヴェントスとの新契約にサインへ。アリアンツ・スタジアムで最高年俸選手の一人となる見込み

元アメリカ代表のブラッド・フリーデルは最近、GOALの取材でマッケニーがプレミアリーグの強豪チームで活躍できるか問われ（以前リーズでのローン移籍で苦戦した経緯を踏まえ）こう語った。「彼は素晴らしいクラブに加入すべきだ。確かにピッチ内外でハードにプレーするのが好きだ。だが彼は才能ある選手だ、本当にそうだ。 リーズでの時期が最高とは言えなかったため、プレミアリーグはその才能を十分に目にする機会がなかったと思う。だが、彼には多くの才能があるのだから、その一点だけで判断すべきではない」

同じく米国のレジェンド、タブ・ラモスもGOALの取材で同じ話題についてこう語った。「ウェストン・マッケニーはどこでもプレーできる選手だ。ピッチ上のあらゆるポジションで。 ここ数ヶ月、ユベントスで彼が成し遂げたことを見よ。右サイドバックから中央MF、攻撃的MFまであらゆるポジションで起用されている。常にペナルティエリア内に侵入し、常に脅威となる。常に違いを生み出している。率直に言って、ユベントスの復活はウェストン・マッケニーの肩にかかっていると言っても過言ではない。それほどまでに彼はチームに貢献している。

「彼がプレミアリーグに移籍するのを望むか？ユベントスもまた世界的に名高いクラブの一つだ。ウェストン・マッケニーはどのチームでも戦力を向上させられると確信している。個人的には、タイトルを争うクラブでプレーする彼のプレミアリーグ復帰を見たい」