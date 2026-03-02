Goal.com
NagelsmannGetty Images

「空中戦が弱い」－リーズ・ユナイテッドの注目選手アントン・シュタッハにドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンから意外な批判…しかしアーセナルのカイ・ハフェルツには朗報も

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、2026年ワールドカップを前に代表選手団に対し明確な警告を発した。著名な選手であっても最終選考から漏れる可能性があると示唆したのである。今月下旬にスイスとガーナとの親善試合を控える中、ナーゲルスマン監督はクラブでの地位が北米行きの搭乗券を保証するものではないと表明。チームの結束力と特定の戦術的要件が、名声よりも優先されると強調した。

  • スタチはプレミアリーグでのデビューシーズンを順調に過ごしている

    ドイツ代表監督を納得させるのに苦労しているように見える選手の一人が、リーズ・ユナイテッドのミッドフィルダー、アントン・シュタッハだ。エランド・ロードでは驚異的な活躍を見せているが、スイスとガーナとの親善試合に向けた代表復帰は決して確実とは言えない状況だ。 ホッフェンハイムから移籍後、プレミアリーグで実りあるデビューシーズンを送ったにもかかわらず、シュタッハは代表監督から予想外に厳しいパフォーマンス評価を受けた。ナゲルスマン監督の評価は特に、27歳の選手のフィジカル面と守備面に焦点を当てたものだった。この批判は、リーグ戦23試合で4得点3アシストを記録し、イングランドで称賛を集めている最中に下されたものだ。

  • Anton Stach Leeds 2025-26Getty Images

    ナーゲルスマンがシュタッハの弱点を指摘

    キッカー誌の広範なインタビューで、38歳の戦術家は代表チームスカウト部門が直面する困難な選択について語った。スタチがプレミアリーグで影響力を発揮していること（アストン・ヴィラ戦で驚異的なロングシュートを決めて話題をさらった）を認めつつも、ナーゲルスマンは具体的な戦術上の懸念を指摘した。「彼は現地で好調だ。しかし空中戦に特に強くなく、リカバリーでもトップクラスではない」 また彼は、試合の流れを前に捉えることを好むタイプだ。私の見解では、ホッフェンハイムでの彼のベストポジションは3バックの中央で、そこから守備的ミッドフィルダーの位置に下がることができた」

  • アーセナルとバイエルンのスター選手たちにとって朗報

    シュタッハが苦戦を強いられる一方、アーセナルの攻撃的MFカイ・ハフェルツとバイエルン・ミュンヘンの新星ジャマル・ムシアラには朗報が舞い込んだ。ナーゲルスマン監督は、両選手が3月の代表戦に向けた自身の構想の核となることを明言。これにより、負傷による長期離脱に終止符が打たれた。監督は戦術的な結束力を損なわないためにも、創造性豊かな選手たちを一日も早くチームに復帰させることが重要だと強調した。

    ナゲルスマン監督は、この2人が4度のワールドカップ優勝国である代表チームで最後にプレーしてから長い時間が経過していることへの懸念を表明し、選手が長期離脱するとリズムを維持するのが困難だと指摘した。「彼らが最後に代表でプレーしてから、まるで永遠のように感じられたからだ。 ジャマルとは10ヶ月以上、カイとはそれ以上に代表で顔を合わせていない。彼らが戻ってくることは非常に貴重だ。さもなければ、代表チーム内でリズムを取り戻すのが次第に難しくなるだろう」と監督は説明した。

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GER-SVKAFP

    ナーゲルスマン、物議を醸す選手外しに警告

    元バイエルン・ミュンヘン監督のナゲルスマンは、将来の代表メンバー選考基準について議論する際、彼らしい率直な発言を見せた。自身の判断が常に世論や選手自身の期待に沿うとは限らないことを認めた。「一般的に、代表監督にとって最大の決定要因は、代表メンバー選考において適切な組み合わせを見つけることだ」とナゲルスマンは説明した。 「決断は下される。時期が来れば、我々の決定の一部には確かに理解が得られないだろうと、今から明かせる。選手だけでなく、一般のファンからもだ。なぜなら、クラブではレギュラーで主力選手であっても、我々の先発メンバーには入らない選手もいるかもしれないからだ」

  • ガーナとスイス戦への最終カウントダウン

    ワールドカップへのカウントダウンが本格化する中、スイスとガーナとの今後の試合は、複数の選手にとって最後のアピール機会となる。ナーゲルスマンは代表チーム内で激しい競争が繰り広げられる舞台を整えた。一部の選手を公に批判し、他の選手を復帰させることで、全選手が自身の立場を明確に認識するよう仕向けたのだ。 メッセージは明確だ：プレミアリーグやブンデスリーガでの活躍は最低条件に過ぎず、真の試練はナゲルスマンが代表チームの未来に描くビジョンに適合できるかどうかにある。

