「空中戦が弱い」－リーズ・ユナイテッドの注目選手アントン・シュタッハにドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンから意外な批判…しかしアーセナルのカイ・ハフェルツには朗報も

シュタッハが苦戦を強いられる一方、アーセナルの攻撃的MFカイ・ハフェルツとバイエルン・ミュンヘンの新星ジャマル・ムシアラには朗報が舞い込んだ。ナーゲルスマン監督は、両選手が3月の代表戦に向けた自身の構想の核となることを明言。これにより、負傷による長期離脱に終止符が打たれた。監督は戦術的な結束力を損なわないためにも、創造性豊かな選手たちを一日も早くチームに復帰させることが重要だと強調した。

ナゲルスマン監督は、この2人が4度のワールドカップ優勝国である代表チームで最後にプレーしてから長い時間が経過していることへの懸念を表明し、選手が長期離脱するとリズムを維持するのが困難だと指摘した。「彼らが最後に代表でプレーしてから、まるで永遠のように感じられたからだ。 ジャマルとは10ヶ月以上、カイとはそれ以上に代表で顔を合わせていない。彼らが戻ってくることは非常に貴重だ。さもなければ、代表チーム内でリズムを取り戻すのが次第に難しくなるだろう」と監督は説明した。