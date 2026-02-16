「私は生涯そうしてきた」―ジョゼ・モウリーニョ監督は「傷ついた王者」レアル・マドリードが「危険」だと認めつつも、ベンフィカ指揮官は「慣れている」とチャンピオンズリーグの難敵との対戦を強調

エスタディオ・ダ・ルスでメディアの前に立ったモウリーニョは、リーグ戦でベンフィカが成し遂げた衝撃的な勝利の記憶に浮かれることを拒んだ。ポルトガル人指揮官は、4-2の勝利が歴史的である一方で、15度の欧州王者であるレアル・マドリードを挑発する結果に過ぎなかったことを理解している。名誉回復を焦るレアル・マドリードがリスボンに訪れる中、モウリーニョは追い詰められた獣と対峙することは、自信に満ちた相手と戦うよりも困難だとチームに警告した。

「彼らは傷ついている。傷ついた王は危険だ」とモウリーニョは記者団に語った。「我々は第1戦を頭脳と野心、自信を持って戦う。チャンピオンズリーグの王者たちに何をしたかは承知しているが、彼らの反撃に備えねばならない」

今シーズン序盤のリスボンでの敗戦はロス・ブランコスにとって壊滅的な結果となり、順位を3位から9位に急落させ、この危険なプレーオフラウンドへの進出を余儀なくされた。アナトリー・トルビンの98分という驚異的なヘディングゴールが象徴する混沌とした夜について、モウリーニョは皮肉な笑みを浮かべて言及した。

「今回はルス・スタジアムでトゥルビンが攻撃に加わることはないだろう」と冗談を飛ばし、場を和ませた後、自らが持つノックアウトステージでの実績について真剣な口調で語った。「私はこうした対戦に慣れ親しんでいる。生涯をかけて取り組んできた。人々は往々にして、何らかの理由で第1戦で特定の結果が必要だと考える。私は言う——決定的な結果など存在しないと」