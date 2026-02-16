Getty Images
「私は生涯そうしてきた」―ジョゼ・モウリーニョ監督は「傷ついた王者」レアル・マドリードが「危険」だと認めつつも、ベンフィカ指揮官は「慣れている」とチャンピオンズリーグの難敵との対戦を強調
モウリーニョ：傷ついた王は危険だ
エスタディオ・ダ・ルスでメディアの前に立ったモウリーニョは、リーグ戦でベンフィカが成し遂げた衝撃的な勝利の記憶に浮かれることを拒んだ。ポルトガル人指揮官は、4-2の勝利が歴史的である一方で、15度の欧州王者であるレアル・マドリードを挑発する結果に過ぎなかったことを理解している。名誉回復を焦るレアル・マドリードがリスボンに訪れる中、モウリーニョは追い詰められた獣と対峙することは、自信に満ちた相手と戦うよりも困難だとチームに警告した。
「彼らは傷ついている。傷ついた王は危険だ」とモウリーニョは記者団に語った。「我々は第1戦を頭脳と野心、自信を持って戦う。チャンピオンズリーグの王者たちに何をしたかは承知しているが、彼らの反撃に備えねばならない」
今シーズン序盤のリスボンでの敗戦はロス・ブランコスにとって壊滅的な結果となり、順位を3位から9位に急落させ、この危険なプレーオフラウンドへの進出を余儀なくされた。アナトリー・トルビンの98分という驚異的なヘディングゴールが象徴する混沌とした夜について、モウリーニョは皮肉な笑みを浮かべて言及した。
「今回はルス・スタジアムでトゥルビンが攻撃に加わることはないだろう」と冗談を飛ばし、場を和ませた後、自らが持つノックアウトステージでの実績について真剣な口調で語った。「私はこうした対戦に慣れ親しんでいる。生涯をかけて取り組んできた。人々は往々にして、何らかの理由で第1戦で特定の結果が必要だと考える。私は言う——決定的な結果など存在しないと」
スペシャル・ワンにとっての選手選考の悩み
最近の勝利による心理的優位性にもかかわらず、モウリーニョは守備陣の選手起用に関する潜在的な危機に直面している。ポルトガル人監督は、今季のベンフィカの欧州戦線において不可欠な存在である右サイドバックのアマール・デディッチのコンディションに頭を悩ませている。ボスニア人DFは全大会通算32試合に出場しているが、その状態は厳重に監視されている。
モウリーニョ監督は、この22歳の選手が欠場した場合、この規模の試合に「バランスの取れた解決策」を見出すのは困難だと認め、デディッチには慎重な対応が必要だと指摘した。さらに状況を複雑にしているのは外部要因で、報道によれば、同ディフェンダーが間もなくラマダン（断食月）を迎えることが、彼の体調管理における考慮事項となり得るという。
一方、フレドリク・アウルスネスに関しては明るい材料がある。筋肉の負傷でアゾレス諸島遠征を欠場して以来懸念されていたこのノルウェー人マルチプレイヤーだが、回復傾向が良好で、エスタディオ・ダ・ルスでの出場に期待が持たれている。
レアル・マドリード、リスボンで雪辱を期す
アルバロ・アルベロアとレアル・マドリードにとって、リスボンへの帰還は前回の悪夢を払拭する機会となる。 スペイン勢は、4-2で敗れたあの試合の終了間際にラウル・アセンシオとロドリゴの2選手が退場処分を受けた。この敗戦が最終的に決勝トーナメント16強への自動進出権を逃す結果となった。欧州でのつまずきにもかかわらず、国内では依然として圧倒的な強さを誇り、リーガ・エスパニョーラ首位を走り、バルセロナに2ポイント差をつけている。モウリーニョは、かつて指揮を執ったクラブが歴史的な優位性を再び示そうとしていることを十分に理解している。
「間違いなく非常に厳しい試合になるだろう」とモウリーニョ監督は認めた。先月の歴史的勝利は、ベンフィカ指揮官にとって特に感慨深いものだった。レアル・マドリード相手に初勝利を挙げた瞬間だったからだ。この結果がきっかけとなり、開幕4連敗から奇跡的な逆転劇を演じた「鷲」は決勝トーナメント進出を果たした。今、再び激突する両強豪の前で、あの勝利がまぐれではなかったことを証明しなければならない。
エスタディオ・ダ・ルスにおける期待の重み
ベンフィカは現在、ポルトガル・プリメイラ・リーガで3位に位置しており、国内での安定感を欧州での深遠な戦いに繋げようと必死だ。 監督が持つ2試合制決勝トーナメントでの豊富な経験は、クラブ最大の強みと見なされている。モウリーニョは自らの実績に自信を持ち続け、この特有のプレッシャー下でこそ力を発揮すると繰り返し主張する。彼は数十年にわたりチャンピオンズリーグ決勝トーナメントの戦術を極め、火曜夜のキックオフ時には選手たちにも同等の精神力を求める。
ポルトガルでの第1戦がシリーズ全体の基調を決定づける。負傷した王者」としてのレアル・マドリードは予測不能だが、モウリーニョが同クラブのDNAを熟知している点が決定的要因となり得る。ピッチ上のスター選手に注目が集まる一方、ベンチ間での知略戦が主役となるだろう。 「スペシャル・ワン」が言うように、第1戦で「決定的な結果」など存在しない。だが彼は確実に、自軍がベルナベウで守るべき何かを手に帰還できるよう図るだろう。
