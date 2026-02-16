Getty
「私は彼の代理人として動いた」―ヴィニシウス・ジュニアが明かす、レアル・マドリードがキリアン・ムバッペとジュード・ベリンガムを獲得する手助けをした経緯
ムバッペのレアル・マドリードでの記録：得点数と出場試合数
エムバペは全大会通算90試合でレアルに82得点を記録しており、今季は38得点を挙げている。前季はリーガ・エスパニョーラの得点王に輝き、今季も再び得点ランキング首位に立っている。
レアルは、国内および大陸の大会でさらなる主要タイトルを追い求めており、その先頭に立つのが、その恐ろしい背番号10である。彼らは、パリ・サンジェルマンとの契約が満了したマンバペを獲得するために懸命に努力し、その機会を捉えた。
ムバペはフリーエージェントとしてスペインに渡り、高額の契約を結んだ。このフランス人選手は、マドリードのビッグクラブでプレーすることが夢であることを決して隠していなかった。しかし、彼は、すでにレアル・マドリードに所属していた著名な選手たちに、その道を進むよう説得されたのだ。
ヴィニシウスがムバッペとベリンガムをベルナベウに招いた経緯
ヴィニシウスは自ら動きを起こし、ムバッペには定期的に接触していた。ブラジル代表選手はイバイ・ジャノスに対し、イングランド代表MFもスペイン行きを促しながらこう語った。「毎夏、彼（ムバッペ）に『いつ来る？』と手紙を書いた。まるでエージェントのようだった。ジュード・ベリンガムにも同じことをした。 最高の選手たちとプレーして、勝利の可能性を広げたい。家族と過ごす時間より、僕らは互いに多くの時間を共有している。良好な関係を築く必要がある」
これまで、両者ともマドリードで主役を張りたいという思いから、ムバッペとビニシウスの関係がぎくしゃくしているという噂があったが、そうした噂は定期的に否定されてきた。
ムバッペはこう語っている。「ビニシウスとは非常に良い関係だ。今年はさらに良くなった。お互いを深く知るようになった。彼は素晴らしい選手であり、人間としても非常に優れた人物だ。
「同じチームに二人の有名選手がいたら、新聞は売れる…人々が常に我々のことを話題にするのは承知している。私はそれを普通のこととして受け止めている。なぜなら、もし本当に問題が起きたら——願わくばそんなことは決して起きないが——その時こそ『これは深刻だ』と言うだろう。そうすれば人々は耳を傾け、私の本気度を理解するはずだ。今の状況は深刻ではない。有名サッカー選手、あるいはレアル・マドリードの選手としての人生において、これは深刻な問題ではない」
サウジ・プロリーグ移籍の噂が流れる中、ヴィニシウスは新契約にサインするのか？
ビニシウスはベルナベウ離脱の噂が浮上しており、サウジ・プロリーグから目を見張るようなオファーが準備されていると報じられているが、本人はスペインの首都で幸せだと主張し、2027年に満了予定の契約延長に合意する可能性もある。
自身の将来について彼はこう語った。「とても幸せだ。レアル・マドリードでプレーし、今の生活と家族がいることが喜びだ。ピッチ内外で幸せであることが何より大切だ」
ヴィニシウスは2024年にバロンドール候補に名を連ねて以来、得点数がやや減少傾向にあるものの、4シーズン連続で20得点の大台を突破している。前監督シャビ・アロンソとの確執があった今シーズンも二桁得点を記録中だ。
彼は自身が置かれたプレッシャーを十分に認識しており、早熟な才能を持つティーンエイジャーとして突如現れて以来、それに慣れたと語る。最も明るいスポットライトの下でのプレーについてこう付け加えた。「幼い頃は有名になることを学ばない。僕は突然有名になり、街に出られなくなったんだ」
「良い面は人々に深く愛されることだが、悪い面はマスコミと敵チームのファンだ。でも俺は（敵ファンからのブーイングさえ）愛している。我々はこうした試合のために練習している。プレッシャーがかかる瞬間こそ最高の選手が輝く時であり、レアル・マドリードでは我々は準備ができている」
レアル・マドリード 2025-26シーズンの試合日程：次なる対戦相手はモウリーニョ率いるベンフィカ
レアル・マドリードは今シーズン、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグのタイトル争いを展開中だ。ヴィニシウスとムバッペは火曜日にジョゼ・モウリーニョ率いるベンフィカとの欧州カップ戦決勝トーナメントプレーオフに臨み、その後土曜日にオサスナ戦に臨む予定である。
