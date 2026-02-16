「私は彼の代理人として動いた」―ヴィニシウス・ジュニアが明かす、レアル・マドリードがキリアン・ムバッペとジュード・ベリンガムを獲得する手助けをした経緯

ビニシウスはベルナベウ離脱の噂が浮上しており、サウジ・プロリーグから目を見張るようなオファーが準備されていると報じられているが、本人はスペインの首都で幸せだと主張し、2027年に満了予定の契約延長に合意する可能性もある。

自身の将来について彼はこう語った。「とても幸せだ。レアル・マドリードでプレーし、今の生活と家族がいることが喜びだ。ピッチ内外で幸せであることが何より大切だ」

ヴィニシウスは2024年にバロンドール候補に名を連ねて以来、得点数がやや減少傾向にあるものの、4シーズン連続で20得点の大台を突破している。前監督シャビ・アロンソとの確執があった今シーズンも二桁得点を記録中だ。

彼は自身が置かれたプレッシャーを十分に認識しており、早熟な才能を持つティーンエイジャーとして突如現れて以来、それに慣れたと語る。最も明るいスポットライトの下でのプレーについてこう付け加えた。「幼い頃は有名になることを学ばない。僕は突然有名になり、街に出られなくなったんだ」

「良い面は人々に深く愛されることだが、悪い面はマスコミと敵チームのファンだ。でも俺は（敵ファンからのブーイングさえ）愛している。我々はこうした試合のために練習している。プレッシャーがかかる瞬間こそ最高の選手が輝く時であり、レアル・マドリードでは我々は準備ができている」